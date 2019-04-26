«Наезд» на ЦИК: Почему Зеленский начал игру «они воруют нашу победу»

Андрій Коваленко / Depo.ua

Победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский удивляет незнанием законов. И, кажется, делает он это сознательно.

Владимир Зеленский очень недоволен тем, что ЦИК не обнародовала официальных результатов выборов и затягивает процесс его инаугурации, дату которой должен назначить парламент. Все, мол, боятся, что он задумается о роспуске Рады. Об этом Зеленский заявил в собственном видеоролике, в котором еще пообещал всех победить, потому что "система боится". А впоследствии взял и полетел в Турцию.

В ЦИК уже отреагировали на выпад Зеленского, подчеркнув собственную независимость от власти, которую они продемонстрировали, в частности, во время выборов. И напомнили, что оу них есть 10 дней после выборов для объявления результатов. Там до сих пор ждут протоколы с мокрыми печатями от двух округов. Действительно, еще 23-го апреля на сайте ЦИК появилась информация, что ими обработано 100% протоколов. Согласно им, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко - 24,45%. Окончательные результаты выборов ЦИК должен обнародовать до 1-го мая. И после них Верховная Рада Украины должна рассмотреть назначение даты инаугурации новоизбранного президента. Но и здесь возникает интересный момент, потому что срок полномочий Петра Порошенко подходит к концу в июне.

Если же вернуться к вопросу возможности роспуска Зеленским ВР в случае доказанного факта отсутствия там коалиции, то сделать это шоумен-президент сможет по одной версии - до 27 мая, а по словам главы Окружного админсуда Киева Вовка - до 14 июня. Зеленский же настаивает на том, что ЦИК, ВР и действующая "преступная власть" затягивают его инаугурацию до 28-го мая, чтобы он не успел разогнать нардепов и провести внеочередные парламентские выборы вместо октября, например, в июле.

Заявления Зеленского легли в аккурат к запущенной кампании разного рода супортерами победителя выборов "они хотят украсть нашу победу". Речь идет о законопроекте "О президенте", который сейчас активно лоббирует "Самопомич", которая будто бы и разработала его, хотя он на самом деле является согласованным продуктом нескольких фракций. Этот законопроект существенно сужает полномочия президента. В проекте закона предлагают забрать у главы государства право назначать директора НАБУ и главу Госбюро расследований и "передать их" премьеру, а назначение главы СБУ, за которое отвечает президент - предлагают отдать Верховной Раде.

В команде Зеленского уже называют этот проект "ударом под дых". А журналисты - Александр Дубинский, Анатолий Шарий - вообще распространяют страшилки, что Порошенко и его клика хотят "украсть победу", обнулив должность президента. И сделать это Рада должна была, по одной версии, уже 25-го апреля, а по другой - будет делать под конец правления Петра Алексеевича, где-то в мае. Несмотря на это понятно, что быстро принять такой законопроект будет сложно, он должен ограничивать прописанные в Конституции права президента. Тем более, что сейчас он обсуждается с командой Зеленского.

Самому Зеленскому очень невыгодно оставаться без сегодняшних полномочий, да еще и с "чужой" Радой, до осени. Поэтому сейчас шоумен начинает качать собственный электорат. Показательны несколько моментов. Во-первых, после решения Владимира Путина раздавать в "Л-ДНР" российские паспорта, лично Владимир Зеленский на это не отреагировал. Вместо этого появился пост "команды Зеленского", у которого такие действия россиян осуждались, звучали обещания про усиление международного и санкционного давления и борьбу за жителей Донбасса. Но после принятия в Верховной Раде языкового закона, Зеленский очень быстро написал на собственной странице в "Фейсбук" (которую переименовал с Владимир Зеленский на Володимир Зеленський), что после его прихода к власти он проведет анализ, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. "По итогам анализа буду реагировать согласно конституционных полномочий Президента Украины и в интересах граждан", - сказал Зеленский. Несмотря на это Зеленский говорит, что украинский язык он будет защищать. Но намекает, что в закон о языке теоретически могут вноситься правки после анализа.

Во-вторых, "наезд" на ЦИК и на систему - это начало игры в "у меня воруют победу". Зеленский заранее фактически начинает парламентскую кампанию, хоть это и непросто увидеть. Он делает все, чтобы показать собственным избирателям, как "ему противодействует преступная система". И что он будет бороться с ней. Сегодня ЦИК затягивает процесс объявления результатов выборов, а завтра Верховная Рада будет затягивать инаугурацию, еще и хочет ограничить его полномочия. Еще есть Конституционный суд, который якобы может быть лишен Главы с подачи Порошенко - так пишут пророссийские СМИ, но это не соответствует действительности, что уже в самом суде подтвердили и отметили, что инаугурацию не сорвут. Потом вообще законопроекты Зеленского о народовластии, а также о снятии депутатской неприкосновенности, а может и об импичменте (хотя странным будет выглядеть подача этого законопроекта в невыгодный для него парламент) и другие моменты будут "зависать" в Раде, если ее не распустят. Опять же - "преступная Рада" будет мешать работать народному президенту. На этих настроениях он стремится сохранить рейтинги для "Слуги народа" в парламентской кампании.

Сейчас Зеленский фактически начал крутить эти вещи и настроения в обществе. Пока осторожно. Но показательным является тот факт, что он не чурается демонстрировать собственную неосведомленность в некоторых законодательных моментах. Имея 73% поддержки, возможно, этого и не следовало бы делать. По крайней мере - он так думает. Потому как ненависть к нынешней власти слишком показательна.