Почему Коломойскому и Тимошенко не удалось быстро создать коалицию под Зеленского

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Одни депутаты набивают себе цену, другие готовятся торговаться с новым президентом уже в новом парламенте.

В первую неделю после президентских выборов парламент работал так, словно ничего не случилось, вместо того чтобы подстраиваться под новоизбранного главу государства. По крайней мере если судить по результатам, а не по словам.

Прежде всего, не изменилась конфигурация сил внутри Верховной Рады. Вопреки желаниям команды победителя выборов Владимира Зеленского пока что не нашлось необходимого числа - 19 нардепов - для создания депутатской группы партии "Слуга народа". Хотя, казалось бы, в желающих не должно быть недостатка, ведь почти половина парламента - это мажоритарщики, которым ничто не мешает в любой момент сменить свою политическую ориентацию. Пока сколачивать новую группу взялся только лишь внефракционный нардеп Виталий Куприй, исполнявший на президентских выборах непритязательную роль технического кандидата от команды Зеленского (набрал 0,02% голосов). Куприй хоть и считается человеком Игоря Коломойского - главного бенефициара победы Зеленского, но его аматорская активность по созданию группы больше выглядит как личная инициатива.

Также пока что не нашлось 150 подписей для внесения в повестку дня сессии вопроса об отставке спикера Андрея Парубия. Сбор подписей проводит член депутатской группы партии "Відродження" Валерий Писаренко (близкий к Андрею Портнову, который был у Януковича главным юристом). Днем 25 апреля он сообщил, что собраны только 33 подписи, но предположил, что на следующей пленарной неделе, которая начнется 14 мая, уже можно будет начать процедуру отстранения Парубия от должности спикера.

Между тем парламент спокойно продолжал работать по своему плану и наконец завершил второе чтение, начатое еще 12 марта, проекта закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Депутатами было подано свыше 2 тыс. поправок, поэтому процедура второго чтения затянулась на 44 дня. Утром 25 апреля под парламентом собрался внушительный митинг сторонников закона - и это помогло нардепам определиться со своей позицией. За закон проголосовали 278 депутатов, в том числе 106 из 135 членов фракции БПП, 66 из 80 - НФ, вся фракция Радикальной партии Олега Ляшко (21 депутат), а также 21 из 25 членов фракции "Самопомочі", 16 из 20 - "Батьківщини", 7 из 19 членов группы "Воля народу", 4 из 24 - "Відродження", 37 из 61 - внефракционных. Ни одного голоса не дала фракция "Оппоблока" во главе с Вадимом Новинским.

Далее Верховная Рада успела принять постановление о проведении в Киеве с 22 по 25 мая 2020 г. весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО (235 голосов) и обращение к мировому сообществу насчет "преступного решения руководства РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса" (230 голосов), а также ряд законов из числа тех, в поддержку которых выступили нынешняя правящая коалиция, правительство и президент Петр Порошенко. И не было принято ничего, что можно было бы счесть прогибом в сторону Зеленского.

Главным фактором стало, по-видимому, то, что сам Зеленский пока что не провел никаких переговоров с лидерами тех политических сил, которые потенциально могли бы создать лояльную к нему новую правящую коалицию. А по собственной инициативе выступили за создание новой коалиции только лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и глава партии "Відродження" Виктор Бондарь.

При этом фракции "Оппоблока", "Самопомочі" и партии Ляшко четко дали понять, что они заинтересованы вовсе не в том, чтобы помогать Зеленскому, а в том, чтобы урезать его полномочия и расширить полномочия парламента. Более того, 25 апреля парламент 238 голосами принял в первом чтении законопроект о временных следственных и специальных комиссиях Верховной Рады. Если он будет принят во втором чтении, получит президентскую подпись и вступит в силу, это сделает возможной процедуру импичмента президента (сама эта процедура прописана в регламенте Верховной Рады, но не может быть реализована в отсутствие закона о временных комиссиях). Что, конечно же, сделает Зеленского более зависимым от парламента.

И это тоже может стать одной из главных тем следующей пленарной недели. Для проведения таких решений парламенту нужно сохранить Парубия в кресле спикера - и спешить, пока Порошенко, готовый такие решения подписать, остается в кресле президента.

По сути, все партии, имеющие собственные фракции в нынешней Верховной Раде, готовятся торговаться с Зеленским уже в новом парламенте. Поэтому они думают о том, как обеспечить себе высокий результат на осенних выборах, а не о том, как сделать хорошо Зеленскому сегодня, тем более что тот им, собственно, еще ничего не пообещал.