«Золотая акция» Садового: Зачем «Самопомочи» ограничивать Зеленского

Ігор Петренко / Depo.ua

Как известно, объединение "Самопомич" предлагает принять разработанный членами этой партии закон "О Президенте Украины". Он предусматривает уменьшение президентских полномочий и передачу многих нынешних функций главы государства правительству и премьеру. Одна из соавторов проекта, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед, направила документ всем лидерам фракций и будущему президенту Владимиру Зеленскому и надеется на консенсус для его принятия.

Почему именно сейчас? "Время для принятия таких законов, как закон о президенте, случается раз в 5 лет - в начале или в конце президентской и парламентской каденций. Такова природа власти", - написала Сыроед на своей странице в "Фейсбук". Напоминает, что в 2014 году ее коллеги предлагали Порошенко поддержать подобный законопроект, но тот отказался.

С тем, что возможности президента нынешним законопроектом существенно сужаются, вице-спикер не соглашается: "Мы предлагаем механизм, который сделает президента сильнее и защитит его от воздействий", - говорит она. Нынешние полномочия президента, говорит Сыроед, делают его "заложником олигархов" и заставляют заниматься вопросами, за которые отвечает правительство - "управлять мелиорацией или государственными предприятиями".

Ознакомиться с текстом законопроекта пока можно только на сайте "Самопомочи". В парламент эту инициативу внесут после (точнее, в случае - Ред.) согласования со всеми участниками политического процесса, сообщил лидер партии Андрей Садовый. Он также отрицает, что инициатива его однопартийцев направлена на ограничение полномочий будущего главы государства.

О чем закон "О президенте Украины"

"Самопомич" предлагает, в частности, урегулировать процедуру импичмента президента. Эта процедура прописана в ст. 111 Конституции Украины, но отсутствует механизм ее практической реализации. Законопроект "О президенте Украины" этот пробел устраняет. Основанием для импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления. Проект постановления об инициировании импичмента регистрируют в Раде по представлению Генпрокурора или фракции или группы депутатов численностью не менее чем наименьшая по размеру депутатская фракция.

За этот проект должны проголосовать не менее 226 депутатов. Потом ВР создает специальную временную следственную комиссию, на основании заключения которой парламент не менее чем 300 голосами принимает решение об обвинении президента в совершении госизмены или другого преступления. Далее заключение направляется в Конституционный и Верховный суды. После этого происходит финальное голосование в парламенте, во время которого за импичмент должно быть отдано не менее 338 голосов.

Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в 89 действующих законов, которые устанавливают полномочия главы государства.

Каковы шансы на принятие инициативы "Самопомочи"

В окружении нового президента эту инициативу официально не комментируют. Однако в заверения авторов законопроекта, похоже, не слишком верят. Отдельные радикальные сторонники Зе заявляют, что у их лидера будто бы «хотят украсть победу». С критикой проекта выступил и бывший кандидат в президенты, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Напомним, после первого тура выборов он встречался с Владимиром Зеленским и по итогам встречи написал в Фейсбук, что может проголосовать за этого кандидата в президенты несмотря на то, что тот "не готов к должности главы государства". Ближе ко второму туру Гриценко даже "одолжил" команде Зеленского одного из членов своей команды Ивана Апаршина как эксперта по военным вопросам.

Перспективы принятия этого закона до инаугурации нового президента сомнительные - учитывая, что документ еще не зарегистрирован в парламенте и не прошел необходимые процедуры, которые предшествуют вынесению на пленарное заседание. Рассмотрение законопроекта "О Президенте" могут растянуть во времени или вообще заблокировать лояльные Зеленскому депутаты. Ведь этапов принятия закона достаточно много. Сначала рассмотрение на комитетах, затем парламент должен проголосовать за его включение в повестку дня, и уже тут могут возникнуть неожиданности. Далее - первое чтение. Предположим, что вокруг инициативы "Самопомочи" сложится консенсус 226 депутатов, готовых поддержать его. Но нардепам, вероятно, придется преодолеть тысячи поправок к проекту. И лишь тогда - второе чтение.

Реально ли уместить эти все процедуры в месяц, (плюс - минус несколько дней) который остается до вступления Зеленского на пост главы государства? Ведь после приобретения новым президентом всех нынешних полномочий шансы на принятие такого закона становятся еще более призрачными. И, даже в случае положительного решения Рады, президент Зеленский может воспользоваться правом вето. Его можно преодолеть, прецеденты есть, и немало. Но это еще одно голосование, и еще неизвестно, каким будет расклад сил в Раде на момент въезда ЗЕпрезидента на Банковую. Тем более что приближаются очередные парламентские выборы, что будет вносить дополнительную путаницу во властные конфигурации и взаимные отношения партий и фракций.

Поэтому либо закон примут в ближайшие несколько недель, либо он перейдет в разряд нереализованных политических прожектов. "Продавить" этот вопрос можно, если большинство политических сил быстро договорятся ограничить полномочия будущего лидера страны. Есть ли такая политическая воля у достаточного количества игроков отечественной политики? Пока идут подковерные переговоры, информации наружу выходит крайне мало.

На что могут рассчитывать в "Самопомочи", предлагая инициативу с далеко не очевидными шансами на успех? Не исключено, что это такой себе лот для торгов по снижению проходного барьера на октябрьских выборах в Верховную Раду. Нынешние 5 процентов партия Садового, согласно данным социологических исследований, не преодолевает, поэтому заинтересована в уменьшении барьера до 3 процентов. Это выгодно и целому ряду других партий с невысокими рейтингами, которые балансируют на грани попадания в Раду - "Свобода", Радикальная партия Олега Ляшко, "Гражданская позиция" Гриценко, "Сила и Честь" Игоря Смешко, "Оппозиционный блок" и тому подобное. Так сказать, услуга за услугу: "политические тяжеловесы" поддерживают принятие нового Избирательного кодекса (об этом, как предпосылке принятия закона о президенте, упоминал сам Садовый), в котором будет снижен барьер, а команда "Самопомочи" - предлагает сценарий ограничения полномочий президента.

Появление законопроекта "О президенте Украины" можно рассматривать и как пиар-технологию "Самопомочи", призванную застолбить за этой политической силой первенство в инициативе по сужению полномочий главы государства. Этот шаг может принести партии определенные симпатии в глазах избирателей, если Зеленский до осени наделает прогнозируемых ошибок и его рейтинг покатится вниз.