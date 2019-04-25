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Импортеры ждут удешевления доллара на межбанке перед затяжными выходными
22:52 25.04.2019 |
Беспокойные валютные торги на межбанке завершились 25 апреля снижением курса доллара на 7 копеек - до 26,5850-26,61 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Курс несколько раз сгонялись вверх/вниз прежде чем он приземлился на эту отметку. Сначала утром, когда рынок свалился с 26,68 грн./$ на 26,62 грн./$. А затем и вечером, когда стало известно о выплате Госказначейством в рамках возмещения по НДС 5,47 млрд. грн.: котировки сначала подпрыгнули к 26,66 грн./$, а затем провалились к 26,61 грн./$.
Курсовую просадку объяснили поведением покупателей. Как только продавцы подняли им цены на валюту, те просто свернули свои заявки на покупку «американца» и ушли с торгов. Решили подождать. Оказалось, что все ждут удешевления доллара перед затяжными выходными, и не готовы за него сегодня переплачивать.
Плюс, говорят финансисты, сыграло сегодняшнее сообщение Нацбанка о долгожданном снижении учетной ставки. С 18% до 17,5% годовых.
«Курсовая динамика сегодняшнего дня стала отражением переменного перевеса предложения и спроса со стороны участников рынка, завершающих финансовые расчеты за месяц, пиковых возмещений НДС экспортерам и реакции на первое с мая 2017 года снижение учетной ставки регулятором на 0,5%, как на сигнал о снижении доходности гривневых инструментов», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Доллар дешевел не только на межбанке, но и в кассах банков. Средний курс продажи «американца» людям опустился на 5 копеек, и достиг к вечеру 26,75-26,90 грн./$. В этом коридоре валюту отдают:
* Приватбанк,
* ТАСкомбанк,
* Проминвестбанк,
* Альфа-Банк,
* Креди Агриколь Банк,
* Укргазбанк,
* ОТП Банк,
* Укрэксимбанк,
* ПУМБ,
* УкрСиббанк.
Минимальный курс доллара на продаже просела к 26,69 грн./$ (Юнекс Банк), а максимальная - к 27,0 грн./$ (Кредит Европа Банк, Портал, Мисто Банк).
Курс покупки валюты у населения находился в рамках 26,03-26,70 грн./$.
Если вчера финансисты говорили о возможном подорожании доллара, то сейчас их ожидания изменились с точностью до наоборот. Они прогнозируют укрепление нацвалюты.
«Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 26,55-26,60 грн./$, и вполне может отправиться к 26,50 грн./$. Бизнес понимает, что с 29 апреля по 1 мая, когда все будут отдыхать, накопится немалый объем валютной выручки на продажу, и курс будет падать. Потому не торопится покупать валюту. Ждет ее удешевления», - объяснил настроения Юрий Гриненко.
Он не видит большой проблемы в снижении учетной ставки для валютного рынка - считает, что иностранные инвестфонды продолжат заводить в Украину доллар под скупку гривневых гособлигаций даже при снижении Минфином доходности ОВГЗ на 0,5% годовых.
«В пересчете на доллар - речь идет о потере 13,5 копеек. Это совсем немного, и может перекрываться при правильно выбранной позиции на продаже валюты. Потому, уверен, что снижение учетной ставки не отпугнет инвесторов. Ведь средняя доходность по американским долговым бумага сейчас составляется лишь 2,5% годовых, а в Европе она вообще отрицательная. Так что наши доходности в 18-19% годовых выглядят очень привлекательно», - подчеркнул Гриненко.
Его коллега, Олег Куринной, спрогнозировал на 26 апреля более высокие безналичные торги - в рамках 26,60-26,70 грн./$.
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