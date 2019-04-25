Военная доктрина Зеленского. Почему новоизбранному президенту лучше не слушать Апаршина

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Военная доктрина Зеленского. Почему новоизбранному президенту лучше не слушать Апаршина

22:28 25.04.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Весьма важным для воюющей страны является понимание позиции будущей президентской команды в оборонной сфере. Что же мы слышим?

Нынешний период, когда новоизбранный президент еще не приступил к своим обязанностям, впрочем, как и вся предвыборная кампания Зеленского отличается крайней невнятностью основных позиций как во внутренней, так и во внешней политике. Усугубляет это еще и то, что ключевые месседжи для общества озвучивает не сам новоизбранный президент, а его советники.

Весьма важным для воюющей страны является понимание позиции будущей президентской команды в оборонной сфере. Пока об этом можно судить только по многочисленным интервью члена команды советников Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина.

Итак, некоторые выводы сделать уже можно. Правда, насколько они близки к реальности и будут ли реализовываться вообще, совершенно непонятно, так как в интервью одному из изданий он заявил, что "не претендует на место министра обороны". То есть фактически рычагов для реализации своих обещаний у него может и не быть.

Что же представляет собой будущая военная доктрина "от Апаршина". Забегая вперед, стоит сказать, что фактически это смесь предвыборных откровенно популистских обещаний Зеленского и весьма неоднозначного опыта службы самого Апаршина под руководством министра обороны Анатолия Гриценко.

Первая принципиальная позиция - возврат к идее полностью контрактной армии, полностью отменив призыв на военную службу. Если в условиях полного развала армии времен "до 2014 года" и отсутствия внятного врага это было в какой-то мере очевидное решение. То сейчас, после пяти лет войны, которая время от времени перерастала в прямое столкновение с российской армией, с соседом, который имеет третью по мощи в мире военную машину это вообще недопустимо.

И вполне очевидно, почему призыв является одним из основных способов формирования резервов для создания территориальной обороны как минимум. Это фактически единственный способ получения мужским населением страны хотя бы зачаточных военных навыков. А при огромной демографической разнице - 140 млн против 45 - это крайне критическая позиция. И просто провал в системе обороноспособности страны.

Еще один важный момент - взгляды на финансирование армии. Тут вообще полный откат к ситуации 2014 г., когда основным видом финансирования армии была продажа так называемого "излишнего военного имущества" и сдача в аренду земель Министерства обороны. При этом все приобрело карикатурные и откровенно коррупционные формы. Доходило до того, что танки и бронетранспортеры продавались на международном рынке вооружений по цене подержанного автомобиля, а собственная армия не получала от этого ничего. Теперь нам предлагают вернуться к этой схеме.

Связано ли это с личностью самого Апаршина совершенно непонятно (ведь понятно, что человека старой закалки очень сложно заставить работать по-другому). Кроме того, отсутствие в команде Зеленского боевых генералов (или даже полковников) уже довольно символично. Это, конечно, не означает, что завтра начнут сливать армию, но в случае если армия в целом (которая хоть и голосовала за Зеленского в своем большинстве) не воспримет военное руководство как таковое, то процессы разложения пойдут очень быстро. И это мы наблюдали в 2004-2014 гг., когда за очень короткое время из вооруженных сил были просто выдавлены практически все более или менее толковые офицеры среднего и нижнего звена.

И когда весной 2014 г. страна столкнулась с внешними и внутренними вызовами, оказалось, что опытных офицеров просто нет. И только невероятными усилиями в 2014 г. удалось вернуть некоторую часть, что и позволило несколько усилить армию в самый нужный момент.

Очень близко к вопросу финансирования стоит и другой популистский лозунг, который был вброшен Апаршиным. По его словам, к концу президентства Зеленского (а напомним, что еще в ходе предвыборной гонки он заявлял, что идет только на один срок) денежное довольствие составит до "тысячи евро" - по нынешнему курсу это 30 тыс. грн. И это притом что ныне на нулевой линии в среднем зарплата составляет 20-22 тыс. грн. То есть нам хотят рассказать, что за пять (!) лет она вырастет на жалкие 8-1- тысяч?

Важный вопрос - вступление страны в НАТО. Тут снова-таки весьма двойственная позиция. С одной стороны, "у Зеленского" отдают себе отчет, что коренного изменения общего курса наши западные союзники уже не допустят (не для этого вкладывали пять лет просто колоссальные средства), с другой стороны, им просто необходимо идти на поводу у своего электората. Поэтому придумана весьма "изящная" формула - "надо сначала реализовать программу сотрудничества с НАТО внутри страны, а потом только придти сказать: "Мы готовы".

При этом отставной полковник оставляет за скобками тот факт, что очень многие стандарты НАТО не передаются внеблоковым странам, и только если будет на официальном уровне запущена программа ПДЧ, тогда мы и узнаем, что это за стандарты.

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день как таковой внятной военной концепции от новоизбранного президента не существует в природе. Однако если даже проанализировать то, что уже известно, картина получается нерадостная. Фактически в исполнении Апаршина мы увидим полный откат в развитии ВСУ, по крайней мере, на уровень весны 2014 г. А что это может значить в условиях войны - даже сложно представить.

Но во всем этом есть и позитив - по некоторым данным, США не собираются давать "новым лицам" развалить всю систему безопасности страны, которая формировалась последние годы. И в руках политиков из Вашингтона уже есть некоторые рычаги, которыми они непременно воспользуются. По всей видимости, это мы увидим буквально в ближайшие дни.
 

ПО РУБРИКАМ

22:52 Импортеры ждут удешевления доллара на межбанке перед затяжными выходными

17:57 Депозитные ставки для физлиц 25.04.19

17:09 Доллар США укрепляется 25 апреля, ICE Dollar в ходе торгов достигал максимума за 2 года

14:41 НБУ улучшил прогноз международных резервов в 2019 с $20,6 млрд до $21,2 млрд

14:38 НБУ снизил учетную ставку на 0,5 п.п. до 17,5%

14:35 Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню

13:07 Биржи Китая закрылись 25 апреля падением на 2-3% на внутренних новостях

13:03 Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии

12:54 Госбанки продадут проблемные кредиты на «голландских» аукционах

12:41 Минфин расширил отчет о работе госбанков с проблемными активами

12:35 ПриватБанк могут ликвидировать, в случае отмены национализации, - Валерия Гонтарева

12:25 Справочный курс гривни понижен на 3,17 коп. до 26,6192 грн

12:22 НБУ хочет упростить выход платежных компаний на украинский рынок

11:34 Остатки средств на корсчетах банков 25.04.19

11:33 Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 5,97 млрд грн

• дальше…

18:29 Насколько можно верить экономическим данным Китая?

18:22 Мир готов отказаться от иранской нефти

15:34 Джо Байден бросает вызов Трампу на президентских выборах-2020

12:57 Deutsche Bank передает следствию документы о займах компании Трампа

12:00 В Египте проголосовали за увеличение президентского срока: куда идет страна?

11:53 Трамп поддержал наступление ливийского генерала Хафтара

08:39 Польша перестала принимать «некачественную» российскую нефть

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Россия и Казахстан поссорились из-за украинского сахара

24.04 Наступление Хафтара в Ливии: какова позиция Евросоюза?

24.04 Конституционный суд Латвии узаконил переход школ на латышский язык

24.04 Эрдоган теряет контроль над Турцией

24.04 Первый россиянин оштрафован за неуважение к власти

• дальше…

14:35 Ставки аренды на офисном рынке Киева возвращаются к докризисному уровню

09:09 5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент

24.04 Всемирный банк назвал главные реформы в Украине

24.04 Тигипко купил у Фирташа ТЦ «Арена Сити» в Киеве

24.04 С начала года владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве заработали почти 400 тыс гривен

23.04 Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

• дальше…

22:28 Военная доктрина Зеленского. Почему новоизбранному президенту лучше не слушать Апаршина

18:39 Вспомнить Кивалова-Колесниченко: Когда Зеленский изувечит языковой закон

11:39 Труба заявляет о 4 исках в Окружном админсуде Киева против него

11:11 Рада приняла закон об украинском языке

10:07 «Командный залет»: Что Зеленский должен был ответить Путину на паспорта для «Л-ДНР»

09:09 5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент

08:47 Эксперты Moody's ожидают от Зеленского преемственности политике Порошенко

24.04 Заявив намерение об аннексиии граждан Украины, Россия признала, что является стороной конфликта на Донбассе

24.04 Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз

24.04 Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

24.04 НАТО усилит поддержку Украины в рамках трастовых фондов

24.04 Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон

24.04 Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса

24.04 Вовк и 38 больных судей. Кто заблокировал переименование УПЦ МП

24.04 Президент имеет юридические основания распустить Раду до 14 июня, - глава Окружного админсуда Киева Вовк

• дальше…

15:53 Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь

13:24 Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету

12:04 «Киевстар» начал тестировать решение для 5G сетей в КПИ

09:52 Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ

09:49 Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц

24.04 Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?

24.04 Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально

22.04 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

22.04 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно