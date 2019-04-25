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Военная доктрина Зеленского. Почему новоизбранному президенту лучше не слушать Апаршина
22:28 25.04.2019 |
Весьма важным для воюющей страны является понимание позиции будущей президентской команды в оборонной сфере. Что же мы слышим?
Нынешний период, когда новоизбранный президент еще не приступил к своим обязанностям, впрочем, как и вся предвыборная кампания Зеленского отличается крайней невнятностью основных позиций как во внутренней, так и во внешней политике. Усугубляет это еще и то, что ключевые месседжи для общества озвучивает не сам новоизбранный президент, а его советники.
Весьма важным для воюющей страны является понимание позиции будущей президентской команды в оборонной сфере. Пока об этом можно судить только по многочисленным интервью члена команды советников Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина.
Итак, некоторые выводы сделать уже можно. Правда, насколько они близки к реальности и будут ли реализовываться вообще, совершенно непонятно, так как в интервью одному из изданий он заявил, что "не претендует на место министра обороны". То есть фактически рычагов для реализации своих обещаний у него может и не быть.
Что же представляет собой будущая военная доктрина "от Апаршина". Забегая вперед, стоит сказать, что фактически это смесь предвыборных откровенно популистских обещаний Зеленского и весьма неоднозначного опыта службы самого Апаршина под руководством министра обороны Анатолия Гриценко.
Первая принципиальная позиция - возврат к идее полностью контрактной армии, полностью отменив призыв на военную службу. Если в условиях полного развала армии времен "до 2014 года" и отсутствия внятного врага это было в какой-то мере очевидное решение. То сейчас, после пяти лет войны, которая время от времени перерастала в прямое столкновение с российской армией, с соседом, который имеет третью по мощи в мире военную машину это вообще недопустимо.
И вполне очевидно, почему призыв является одним из основных способов формирования резервов для создания территориальной обороны как минимум. Это фактически единственный способ получения мужским населением страны хотя бы зачаточных военных навыков. А при огромной демографической разнице - 140 млн против 45 - это крайне критическая позиция. И просто провал в системе обороноспособности страны.
Еще один важный момент - взгляды на финансирование армии. Тут вообще полный откат к ситуации 2014 г., когда основным видом финансирования армии была продажа так называемого "излишнего военного имущества" и сдача в аренду земель Министерства обороны. При этом все приобрело карикатурные и откровенно коррупционные формы. Доходило до того, что танки и бронетранспортеры продавались на международном рынке вооружений по цене подержанного автомобиля, а собственная армия не получала от этого ничего. Теперь нам предлагают вернуться к этой схеме.
Связано ли это с личностью самого Апаршина совершенно непонятно (ведь понятно, что человека старой закалки очень сложно заставить работать по-другому). Кроме того, отсутствие в команде Зеленского боевых генералов (или даже полковников) уже довольно символично. Это, конечно, не означает, что завтра начнут сливать армию, но в случае если армия в целом (которая хоть и голосовала за Зеленского в своем большинстве) не воспримет военное руководство как таковое, то процессы разложения пойдут очень быстро. И это мы наблюдали в 2004-2014 гг., когда за очень короткое время из вооруженных сил были просто выдавлены практически все более или менее толковые офицеры среднего и нижнего звена.
И когда весной 2014 г. страна столкнулась с внешними и внутренними вызовами, оказалось, что опытных офицеров просто нет. И только невероятными усилиями в 2014 г. удалось вернуть некоторую часть, что и позволило несколько усилить армию в самый нужный момент.
Очень близко к вопросу финансирования стоит и другой популистский лозунг, который был вброшен Апаршиным. По его словам, к концу президентства Зеленского (а напомним, что еще в ходе предвыборной гонки он заявлял, что идет только на один срок) денежное довольствие составит до "тысячи евро" - по нынешнему курсу это 30 тыс. грн. И это притом что ныне на нулевой линии в среднем зарплата составляет 20-22 тыс. грн. То есть нам хотят рассказать, что за пять (!) лет она вырастет на жалкие 8-1- тысяч?
Важный вопрос - вступление страны в НАТО. Тут снова-таки весьма двойственная позиция. С одной стороны, "у Зеленского" отдают себе отчет, что коренного изменения общего курса наши западные союзники уже не допустят (не для этого вкладывали пять лет просто колоссальные средства), с другой стороны, им просто необходимо идти на поводу у своего электората. Поэтому придумана весьма "изящная" формула - "надо сначала реализовать программу сотрудничества с НАТО внутри страны, а потом только придти сказать: "Мы готовы".
При этом отставной полковник оставляет за скобками тот факт, что очень многие стандарты НАТО не передаются внеблоковым странам, и только если будет на официальном уровне запущена программа ПДЧ, тогда мы и узнаем, что это за стандарты.
Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день как таковой внятной военной концепции от новоизбранного президента не существует в природе. Однако если даже проанализировать то, что уже известно, картина получается нерадостная. Фактически в исполнении Апаршина мы увидим полный откат в развитии ВСУ, по крайней мере, на уровень весны 2014 г. А что это может значить в условиях войны - даже сложно представить.
Но во всем этом есть и позитив - по некоторым данным, США не собираются давать "новым лицам" развалить всю систему безопасности страны, которая формировалась последние годы. И в руках политиков из Вашингтона уже есть некоторые рычаги, которыми они непременно воспользуются. По всей видимости, это мы увидим буквально в ближайшие дни.
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