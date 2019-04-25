Вспомнить Кивалова-Колесниченко: Когда Зеленский изувечит языковой закон

Юрій Васильченко / Depo.ua

На желание Путина раздавать российские паспорта жителям ОРДЛО реагировала команда Зеленского, на принятие языкового закона оперативно отреагировал сам Зе. Это довольно симптоматичный момент.

Среди тех, кто поддержал сегодня законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", не оказалось депутатов из "Видродження" ("за" проголосовали лишь 4 представителя этой группы), Сергея Лещенко, хотя он и был в этот момент в сессионном зале, двое Балог воздержались, третий отсутствовал, группа "укроповцев" также голосовала не единогласно. Из этого можно сделать вывод, что нардепы, которые ориентируются на новоизбранного президента Зеленского, решили подыграть ему, чтобы легче было договариваться. К примеру, перед тем же Виктором Балогой после отставки Геннадия Москаля открываются новые возможности для влияния на Закарпатье. Также, вполне возможно, Виктор Иванович будет претендовать на должность (или должности для своих людей) в исполнительной власти. Проще говоря, неголосование этих депутатов за языковой закон было прогнозируемым - они не захотели раздражать Зеленского.

Тот на удивление оперативно отреагировал на решение парламента, прокомментировав его лично. В "Фейсбук". Из заявленного им можно сделать простой вывод: после инаугурации к закону о функционировании украинского языка как государственного вернутся и попытаются его пересмотреть. Зеленский такое желание прикрыл словам о консолидации общества и фразой о рассмотрении законопроекта во время избирательного цикла, что сделало его "заложником политической риторики". Это неправда, поскольку за основу законопроект был принят 4 октября прошлого года. К нему действительно вернулись во время предвыборной кампании, однако рассмотрение происходило по полной процедуре, слушались и голосовались все поправки (более 2 тысяч), и если от соблюдения процедуры кто-то и выиграл, то это не правящая коалиция, а экс-"регионалы", которые были авторами подавляющего большинства поправок.

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью", - написал Зеленский (написали вместо него, учитывая то, что нового гаранта уже который день не показывают обществу). Это также неправда, поскольку это тот документ, над которым работали десятки специалистов, а уже тот факт, что было такое количество поправок, свидетельствует о демократическом характере принятия законопроекта, во время которого народные избранники использовали все возможности донести мнение своих избирателей.

"После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать согласно конституционных полномочий президента Украины и в интересах граждан", - подсластил пилюлю "ватной" части своего электората новоизбранный президент.

Не трудно предположить, что часть депутатского корпуса обратится в связи с принятием языкового закона в Конституционный суд. Шансы у них будут только в том случае, если судьи КС увидят даже не то, что президент также против этого закона, а что он в своем кресле надолго. Но, в любом случае, начинать свое правление с отмены именно этого закона для Зеленского рискованно. Хотя это и будет делаться руками судей Конституционного суда, все поймут, что это выгодно Банковой.

Поэтому могут быть другие варианты. Первый - осенью, когда в Раде может образоваться "ватный" политический конгломерат из "Слуги народа" и "Оппоплатформы", к принятому сегодня закону вернутся, чтобы внести в него правки, которые исказят документ. Второй вариант: функцию контроля за соблюдением закона будет исполнять специальный уполномоченный по защите государственного языка. На эту должность в новом правительстве вполне можно назначить такого себе нового Табачника, который просто спустит выполнение норм закона на тормозах. И третий вариант - принять в будущей ВР закон Кивалова-Колесниченко на новый лад под предлогом защиты нацменьшинств и выполнения Европейской языковой хартии.

Все эти варианты имеют для Зеленского значительные риски - уже через год-два можно оказаться в роли Януковича, стремительное падение которого началось именно с закона Кивалова-Колесниченко и устроенного на этом информационного шабаша. Единственный вариант, который несет значительно меньшие риски - выполнять этот закон. Как и все другие. По крайней мере, смена "Владимир" на "Володимир" в аккаунте Зеленского в "Фейсбук" может свидетельствовать о том, что не все так плохо.