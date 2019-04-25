«Командный залет»: Что Зеленский должен был ответить Путину на паспорта для «Л-ДНР»

Андрій Коваленко / Depo.ua

Решение упростить для жителей "Л-ДНР" получение российских паспортов означает как плохое, так и хорошее для всех нас. Но реакция Владимира Зеленского удивляет.

Владимир Путин решил раздавать российские паспорта жителям оккупированного Донбасса и запустить процесс преобразования ОРДЛО в Приднестровье-2. О плохих последствиях мы уже писали.

Пока еще действующий президент Петр Порошенко назвал это осетинским сценарием и призвал мобилизовать международное сообщество усилить санкции. Глава МИД Павел Климкин обратился к жителям ОРДЛО не брать российский паспорт. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко назвала решение РФ срывом "Минска", а также связала это с тем, что Путин использовал момент, когда Украина переживает процесс смены власти и оказалась слабее.

Понятно, что в таких условиях все ожидали решительную реакцию Владимира Зеленского. Он хоть еще и не стал официально президентом - ЦИК даже не объявила окончательные результаты выборов, инаугурация не проведена, а полномочия Петра Порошенко истекают в июне - но именно от него по крайней мере 73% украинцев ожидали жесткую позицию. И она появилась. Правда, не его, а команды Зеленского - даже на странице команды, а не личной.

У Зеленского обещают делать все для защиты граждан, решения жизненных проблем переселенцев, рассчитывают на усиление международного и санкционного давления на РФ, говорят, что решение о паспортах не приближают нас к прекращению огня.

Откровенно слабое и банальное заявление "команды Зеленского" контрастирует не только с позицией Петра Порошенко, но и международного сообщества. Наиболее остро осудили Путина из США - госсекретарь Майк Помпео и спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. А международные СМИ и обозреватели называли "паспортизацию Л-ДНР" первым испытанием Зеленского. Не Порошенко или Украины, а именно нового президента, несмотря на то, что он пока еще не президент официально.

Что же должен был делать Зеленский?

1. Победитель выборов Зеленский должен был написать собственную позицию по крайней мере на личной странице "Фейсбук". И не подавать ее от "команды Зеленского", а сугубо от себя. Потому что у людей возникли вопросы, с какой стати нам скармливают позицию команды. Где Зеленский?

2. Бесспорно, аудитория Зеленского бросалась аргументами, что он мол до сих пор не президент и не должен реагировать. И на фоне ожидания его реакции не только от украинцев, но и западных обозревателей, все эти аргументы не срабатывают. Отсутствие позиции Зеленского играет против него. Команда - это не он сам. Поэтому Зеленский должен был бы отреагировать на решение Путина хотя бы обычным видеороликом, в котором осудить этот шаг, пообещать жесткий разговор и усиление санкций.

Почему Зеленский до сих пор этого не сделал

Новоизбранный президент пока не имеет полномочий, но у его команды есть стратегия диалога с Кремлем. Зеленский обещал в первую очередь сделать все для освобождения украинских пленных и моряков. Параллельно расширить нормандский формат с привлечением Великобритании и США. А еще прекратить огонь на Донбассе, бороться за жителей информационной войной. Но для освобождения моряков и реализации других задумок Зеленскому нужен диалог с Кремлем. Путин очень усилил свою переговорную позицию. Во-первых, он имеет много наших пленных моряков, Сенцова и других. Во-вторых, он ввел санкции на продажу нефтепродуктов и угля с 1-го июня, а еще давит на Беларусь, доля которой на нашем топливном рынке является большой. Чем летом может запустить у нас кризис и подорожание топлива на фоне большого запроса на него аграриев с лета до осени. В-третьих, паспортизация "Л-ДНР". Все это сигналы о желании диалога. Вот только первой Москва на него не пойдет. А от Зеленского будет ждать предложений или банального вопроса: "Что я должен сделать для вас, господин Путин?". Учитывая это, Владимир Зеленский оказывается в своеобразном цугцванге. Он должен продемонстрировать борьбу за то, что обещал, уже на посту президента. Но чтобы что-то получить в этой борьбе ему надо вести диалог осторожно. И кажется в его команде убеждены, что стартовать с угрозами не стоит.

Что здесь есть хорошего для нас

Не существует ничего наиболее мобилизующего для украинцев, чем решения Путина. Владимира Владимировича можно назвать лучшим объединителем Украины. Он это делал последние 5 лет. Даже на выборах государство практически единогласно избрало нового президента, чего не случалось еще никогда. И несмотря на откровенные скандалы в соцсетях между так называемой "элитой 25%" Порошенко и 73% избирателей Зеленского, именно Путин остановит и этот мини-раскол.

Кроме этого, решение о паспортизации, а также "кучи какашек" из российских СМИ, которые выливаются на Зеленского, отсутствие поздравлений от Путина, лишь доказывают тот факт, что комик не является для России идеальным кандидатом. Скорее, наоборот - сам признак, что в Украине внесистемный человек может победить олигарха-президента уже вселяет страх в российскую элиту. Потому что рабы посмотрят на это и, возможно, устроят какой-то бунт. А возьмут и за Галкина проголосуют - потом бери его в оборот. Поэтому картина ужасного Зеленского может только порадовать. Ибо теперь понятно, что пути от Запада у нас нет. И "Зе" продолжит курс Порошенко. Эффективно или нет - это уже время покажет.