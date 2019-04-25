Курс доллара на межбанке 24 апреля поднялся и будет еще расти

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара перестал падать. По итогам торгов на межбанке 24 апреля он подрос на 3 копейки, и зафиксировался в рамках 26,64-26,68 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Казначеи объяснили курсовой разворот очень просто: иностранцы, которые несколько дней заваливали рынок своим долларом, закончили продажи и ушли: завершили выкуп у Минфина новой партии гривневых гособлигаций. Еще до обеда нерезиденты делали рынок и курс, но после их и след простыл.

«Ключевым фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стала реакция участников рынка на вчерашние впечатляющие итоги аукциона Минфина, разместившего ОВГЗ на общую сумму 13,5 млрд грн, в том числе более 11,2 млрд грн - в национальной валюте. Несмотря на понижение доходности с 19,5% до 19% годовых, и 2,7 млрд грн - на 5-летний срок под 16% годовых», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Поведение иностранцев никого не удивило, это должно было произойти. Об этом вчера говорили банкиры, и это понимали в Нацбанке. Чиновники, кстати, сегодня успели вовремя проскользнуть на межбанк. Пока с утра там было много доллара, они скупали его пачками в рамках 26,59-26,595 грн./$. По одним оценкам приобрели порядка $15-20 млн, а по другим - все $20-25 млн.

Вторым фактором, спровоцировавшим вечернее подорожание «американца», стал первый в апреле крупный платеж Госказначейства по НДС. Оно отправило на счета бизнеса 1,044 млрд грн., после чего экспортеры почти сразу свернули обязательную продажу выручки - продавали только обязательные 30%.

Это уже привычная история для нашего бизнеса: как только им вливают на счета крупную партию гривны, это демотивирует их к продаже доллара. В тоже время импортеры начинают активнее скупать валюту за полученное от Госказначейства. Все это бьет по курсу.

Наличный рынок пока не среагировал на межбанковские пертурбации. Средний наличный курс доллара на продаже людям остался в рамках 26,85-26,95 грн./$. В это диапазоне торговали:

* Укргазбанк,

* ОТП Банк,

* ПУМБ,

* Укрэксимбанк,

* Приватбанк,

* Райффайзен Банк Аваль,

* УкрСиббанк и др.

Минимальный ценник доллара даже просел на одну копейку, и составил 26,72 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений, Банк Глобус). А максимальный сохранился на 27,20 грн./$ (Мистобанк).

Выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,50-26,73 грн./$.

Финансисты практически не сомневаются, что завтра безналичный курс доллара продолжит расти.

«Думаю, 25 апреля межбанк будет открываться в рамках 26,67-26,72 грн./$. И если появится информация о новых выплатах по НДС, то экспортеры будут активнее придерживать продажу свободной части выручки. А значит, доллар может сильнее подорожать», - считает Юрий Гриненко.

В тоже время Олег Куринной настроен более оптимистично - ждет завтра безналичную торговлю в рамках 26,60-26,70 грн./$.