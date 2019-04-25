Активисты так активисты. Зачем Порошенко заговорил о праймериз

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Делова столица

После поражения на выборах президента Петру Порошенко важно предъявить обществу обновленную команду, способную бороться за победу на выборах в парламент.

Вечером 23 апреля Петр Порошенко провел закрытую встречу с членами парламентской фракции БПП и министрами, представляющими партию БПП "Солидарность" в правительстве. Президент рассказал о намерении перезапустить партию. Начало этому будет положено на съезде, который должен пройти после инаугурации Владимира Зеленского. По словам Порошенко, при перезапуске будут пересмотрены коммуникация и организационная структура партии, а партийный список для участия в выборах будут формировать путем праймериз.

Напомним, что праймериз, то есть предварительные внутрипартийные выборы, - это американское изобретение. Особенности избирательной системы вкупе с традициями привели к установлению в США устойчивой двухпартийной системы, фактически отсекающей возможность прихода к власти какой-то третьей силы. Но такая система чревата внутрипартийным застоем и превращением обеих главных партий в замкнутые касты. Лекарством от этого как раз и оказались праймериз. Они призваны ограничить влияние партийных боссов и представителей крупного бизнеса, конгрессменов и сенаторов, президента и членов его администрации, губернаторов и других должностных лиц на отбор кандидатов, выдвигаемых от партии на выборы. Сначала республиканцы и демократы проводят праймериз в своих партиях, а затем уже победители праймериз вступают в поединок между собой.

В последние десятилетия практику праймериз переняли ряд крупнейших партий Великобритании, Испании, Италии, Франции. В Украине праймериз в тех или иных формах тоже пытались опробовать некоторые партии - но не крупнейшие, а новички: "Команда озимого поколения" перед парламентскими выборами в 2002-м, "Фронт змін" Арсения Яценюка, затем УДАР Виталия Кличко, "Самопоміч" Андрея Садового и др. Для них это был фактически инструмент, чтобы построить с нуля свои структуры на местах. А у крупнейших партий такой проблемы не было, поэтому им праймериз были не нужны. Обошлась без них и партия Порошенко в 2014-м - точнее, в них не видел нужды он сам.

Но сейчас ситуация иная. Порошенко нужно максимально быстро обновить и перестроить свою партию, чтобы она была способна работать в качестве оппозиционной силы и завоевать приличное число депутатских мандатов на парламентских выборах. Конечно, конъюнктурщики и приспособленцы, которым некомфортно быть в оппозиции, уйдут сами. Но этого еще недостаточно для того, чтобы партия сменила свой облик и методы общения с избирателями. К тому же в ней останется немало балласта - людей, для оргработы и партийного имиджа бесполезных или даже вредных, но которые, тем не менее, будут претендовать на места в партсписке, упирая на свои былые заслуги.

В этой ситуации праймериз могут помочь справиться с двумя проблемами. Во-первых, это способ привлечь в БПП "Солидарность" активных людей - тех самых, кто приходил поддержать Порошенко на митингах, участвовал в агитации за него и против Зеленского, записывался в состав избирательных комиссий и наблюдателей на участках. Сомнительно, чтобы им захотелось влиться в уже существующие партячейки "Солидарности" в качестве исполнителей чужих указаний. А вот праймериз могут их привлечь, поскольку открывают перед ними дверь социального лифта: кто-то уже этой осенью пробьется в парламент, многие через год попадут в городские и областные советы, а некоторым удастся победить на выборах мэров городов.

Во-вторых, праймериз - это, конечно, и повод для пиар-кампании, причем длительной. Порошенко важно не только заполучить в свою команду активных молодых людей, способных провести избирательную кампанию живо и весело, но и предъявить обществу, избирателям свою обновленную команду: смотрите, в нее пришли молодые активисты, которые уже отлично проявили себя в деле и которым можно доверять.

Разумеется, все это в теории, а на практике возникнут много подводных камней. Легко сказать: молодежь так молодежь, активисты так активисты. Гораздо труднее создать и осуществить эффективную процедуру праймериз, которая реально позволила бы выявить лучших из лучших. Если праймериз будут фиктивными, то результат всей этой затеи окажется противоположным ожидаемому: от партии отвернутся и активисты, и избиратели.

Если же все будет сделано с умом, то у "Солидарности" появится шанс стать настоящей партией, базирующейся на общих ценностях и целях, а не на почитании и восхвалении лидера. К примеру, если партийный список на выборах в парламент будет отобран на праймериз, то фракция партии в Верховной Раде уже не будет исполнительницей воли исключительно Порошенко. А самому ему придется привыкнуть к тому, что фракция, как и политсовет партии, может иметь собственное мнение и требовать с ними считаться. К слову, отсутствие этого было одной из причин, обусловивших поражение Порошенко на минувших президентских выборах.