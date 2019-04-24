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АНАЛИТИКА

Отставка Парубия: Зачем «реваншисты» Зеленского срывают языковой закон

16:37 24.04.2019 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

"Сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности председателя Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности", - написал вчера в "Фейсбуке" нардеп Валерий Писаренко. И взялся собирать подписи.

Стоит напомнить, что Валерия Писаренко связывают с бывшим заместителем главы АП Виктора Януковича Андреем Портновым. Именно Портнов является одним из промоутеров роспуска парламента и досрочных выборов. Эта авантюра играет на руку команде Владимира Зеленского, которому выгодно как можно скорее провести собственную политсилу "Слуга народа" в парламент, пока его рейтинг не начал лететь в пропасть. Также выгодно сейчас раскачивать парламент, чтобы держать в тонусе своего избирателя. Мол, депутаты цепляются за мандаты, поэтому Раду надо немедленно перезагрузить.

Впрочем, вернемся к сбору подписей. Сегодня силы коалиции сделали совместное заявление о реваншизме, его с парламентской трибуны зачитал председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. По его словам, парламент нынешнего созыва дал старт небывалым до сих пор реформам в стране, но "наши враги все это время грезят реваншем, их казачки присутствуют и здесь в зале". "Вчера один из них заявил, что попытается наскрести 150 подписей народных депутатов за отзыв Андрей Парубия с должности председателя украинского парламента. Мы знаем, кто это делает и по чьей указке. Мы знаем, что реальный замысел заключается в том, чтобы за полгода до окончания полномочий отправить Верховную Раду на внеочередные выборы", - подчеркнул Бурбак. При этом вспомнил и о соратнике Медведчука Портнове, который "раздает указания, чтобы дестабилизировать ВР, столкнуть страну в пропасть коллапса".

"Беглецы и соратники Януковича не понятно почему решили, что результат президентских выборов - это их победа. Эй! Не обманывайте себя! Реванша не будет, и это вам точно гарантируют фракция "Народного фронта" и "Блок Петра Порошенко". Верховная Рада пойдет на очередные выборы в октябре, как это предусмотрено Конституцией. Любые попытки распустить парламент являются вредными и незаконными. Парламент принимает важные законы, правительство работает в поте лица. Андрей Парубий остается на должности председателя Верховной Рады, и до октября мы примем еще десятки и десятки необходимых Украине законов", - подчеркнул "фронтовик".

Против отставки спикера высказался и лидер "радикалов" Олег Ляшко. Не трудно предположить, что этот вопрос не найдет поддержки и в среде "Самопомочи" и "Батькивщини". Каждая из этих политсил хоть и выстраивает собственные стратегии на парламентские выборы, но все они вместе оказались в реальности, когда нужно координироваться с БПП и НФ, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, которые активно вылезают из "мешка", о котором во время дебатов на "Олимпийском" говорил Петр Порошенко.

К слову, сам Парубий демонстрирует уверенность. Он жестко ответил реваншистам: "Для вас эпоха беззакония, несправедливости и безнаказанности завершена. И завершилась давно. Вы нас не вернете в эпоху тьмы и лжи". И пообещал поставить на голосование вопрос о недоверии ему (если все-таки соберут подписи), но после того, когда парламент поддержит закон о языке и он поставит под этим законом свою подпись.

Это действительно очень важный нюанс. Очень похоже на то, что активность Писаренко и компании на самом деле имеет целью не отстранение Парубия, что нереально, а изменение повестки дня работы парламента - вместо голосования за языковой закон в сессионный зал пытаются внести абсолютно провокационный вопрос о недоверии председателю Верховной Рады. Смахивает на то, что сторонники Зеленского планируют сорвать завтрашнее голосование. Ведь если оно будет успешным, закон подпишет Петр Порошенко. И Зе-президенту, и Зе-команде придется его выполнять, или попробовать обжаловать в суде. Что, естественно, вызовет мощную волну недовольства в обществе.

Чтобы не быть голословными относительно позиции сил, лояльных к новоизбранному президенту в отношении языкового закона, приведем выступление Писаренко на вчерашнем заседании Верховной Рады: "Он (законопроект) ничего общего с популяризацией украинского языка и с защитой других языков не имеет. Это была исключительно предвыборная технология одного из кандидатов в президенты, и она не помогла ни его штабу, ни ему... И когда вы говорите о защите других языков, так своими действиями вы показали, что речь идет лишь об одном языке, а другие языки вы фактически запрещаете".

Сделаем вывод: завтрашнее голосование за закон о языке продемонстрирует уровень реваншистских настроений в сессионном зале. Проевропейским силам в ВР нужно готовиться к тому, что после инаугурации Зеленского эти настроения будут расти, информационные атаки на законодательный орган возрастут.

Напоследок напомним о еще одной известной представительнице команды Януковича, Елене Лукаш, которая также активно поддерживала и поддерживает Зеленского. Она написала ему пошаговую инструкцию, что делать с Радой и правительством, и, скорее всего, после присяги новоизбранного президента мы станем свидетелями исполнения этой инструкции. Среди прочих пунктов в ней подготовка перечня постановлений Кабмина, действие которых Зеленскому нужно немедленно остановить, обдумывать проекты вето на все возможные законодательные решения ВР, готовить проекты указов о признании утратившими юридическую силу ряда указов Порошенко.

Что же, избиратели Зеленского, поздравляем с новой реальностью реванша экс-"регионалов". Пока ползучего, а после инаугурации все более мощного. Не зря же уже даже Янукович намылился в Украину...
 

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