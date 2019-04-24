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Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса
15:25 24.04.2019 |
Президент России Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.
Соответствующий указ от 24 апреля обнародован на сайте Кремля, передают Українськi Новини.
"Владимир Путин подписал Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», - говорится в сопроводительном тексте.
Согласно документу, лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Для подачи заявления необходимы следующие документы: документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины; документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.
Рассмотрение заявлений не должно превышать срок три месяца со дня подачи документов.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Как сообщали Українськi Новини, в декабре Государственная Дума (нижняя палата парламента) России приняла закон, которым упрощается получение украинцами российского гражданства.
Россия предоставила гражданство 85,1 тыс. украинцев в 2017 году.
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