Обострение на фронте: Почему террористы пытаются отбить Золотое

В последние дни нельзя не заметить обострение боевых действий на Луганщине, особенно вокруг поселка Золотое, которое находится на самой линии разграничения.

В частности, в пятницу, 19 апреля, враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4 из минометов калибра 82-мм.

В субботу враг обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 120-мм в районе хутора Вольный.

В воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В понедельник из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия были обстреляны украинские позиции вблизи населенного пункта Катериновка, а из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Золотое-4.

И, наконец, во вторник, 23 апреля, под вражеский огонь попадали оборонительные позиции Объединенных сил возле Катериновки, где российско-оккупационные войска вели огонь из пехотного оружия включительно со снайперским. В тот же день враг совершил две вооруженные провокации против защитников села Золотое-4, где применил гранатометы и другое пехотное оружие.

Как видим, враг сосредоточил свой огонь вокруг поселка Золотое, которое имеет непростую историю. В свое время пять поселков были объединены в один населенный пункт под общим названием Золотое и пронумерованы: Золотое-1, Золотое-2, Золотое-3, Золотое-4 и Золотое-5. Но жители до сих пор пользуются старыми названиями: Карбонит, Батькивщина (Родина), Стахановец, Марьевка и Партизанское.

До недавнего времени Золотое-5 (Марьевка) находилось под полным контролем боевиков, Золотое-4 (Партизанское) находилось непосредственно на линии соприкосновения, в так называемой серой зоне, а Золотое-1,2,3 - под контролем ВСУ.

Однако в конце июня 2018 года ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена удачная операция по освобождению и взятию под контроль населенного пункта Золотое-4.

Впоследствии для прекращения провокационных обстрелов, сохранения жизни и здоровья личного состава ОС и гражданского населения села Золотое-4 19 сентября 2018 года личный состав роты глубинной разведки из состава резерва Объединенных сил занял новые позиции, взяв под свой контроль северо-западную окраину населенного пункта Золотое-5.

Как видим из статистики обстрелов, контроля над самими лишь северо-западными окраинами Золотого-5 для безопасности воинов ОС маловато - было бы хорошо взять под контроль весь поселок. Однако, согласно вторым Минским соглашениям, Золотое-5 должно находиться под контролем "ЛНВ", поэтому ситуация находится "законсервированной" в том виде, в котором мы ее наблюдаем сейчас.

Если говорить о мотивах обострения именно вокруг этого населенного пункта, то они кажутся весьма неоднозначными. До войны Золотое было шахтерским поселением, но все местные шахты уже давно перестали быть рентабельными и находятся на грани полного затопления. Поэтому мотив потенциального захвата боевиками шахт отбрасываем сразу.

Вместе с тем через Золотое проходит несколько железнодорожных веток (станции Горный, Горняцкий и Марьевка), а также автомобильная дорога Т-1316, которая соединяет оккупированный Первомайск с независимой Украиной. При нынешних обстоятельствах это ни о чем не говорит, но в случае гипотетического приказа о наступлении украинская армия может быть в Первомайске в течение нескольких часов.

Очевидно, такая перспектива совсем не греет боевиков, поэтому они пытаются любым способом усложнить жизнь бойцам Объединенных сил, чтобы мысли о собственной безопасности и обороне не оставляли им времени думать о потенциальном наступлении.

В свою очередь, для ВСУ контроль на этом направлении важен с точки зрения давления на группировки врага в Первомайске. Поэтому они вынуждены содержать крайне неудобные для обороны позиции в Золотом (линия разграничения проходит в пределах населенного пункта, среди жилых домов), подвергаясь опасности самым и обрекая на нее местных жителей.

Как бы там не было, а географических изменений на данном участке фронта пока не предвидится, поэтому информация об обстрелах в Золотом и его окрестностях (Катериновка, хутор Вольный) будет поступать регулярно. Тем более, что будущий президент Украины Владимир Зеленский уже дал понять, что в вопросе урегулирования Донецкого кризиса не видит альтернативы тому развитию событий, которое происходило при президентстве Петра Порошенко.