Доллар на межбанке аккуратно спускают и ждут новых курсов

Елена Лысенко / UBR.ua

23 апреля безналичный курс доллара потерял 4 копейки, и зафиксировался в рамках 26,64- 26,65 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Казначеи отметили увеличение долларовых продаж по всем составляющим. И со стороны иностранцев, продававших валюту под покупку гривневых облигаций Минфина (оплата производится 23-24 апреля), и со стороны экспортеров - аграрных и металлургических предприятий.

«Сказалось и неумолимое приближение окончания финансового месяца, и длительные выходные, предполагающие завершение расчетов с контрагентами и персоналом. А также продолжающееся снижение валютных аппетитов наличного рынка», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Избыток валюты сегодня активно скупал Национальный банк. Финансисты по-разному оценивали объемы его приобретений - от $20 млн. до $25 млн.

При этом на наличном рынке наблюдалась достаточно спокойная ситуация. Средний курс продажи доллара расширился до 26,85-26,95 грн./$. Минимальный ценник спустился на 26,78 грн./$, а максимальный остался на 27,30 грн./$.

«Спрос на наличный доллар заметно просел, никакого ажиотажа нет. Ровная ситуация», - прокомментировал ситуацию Юрий Гриненко.

Завтра финансисты допускают новое снижение курса доллара. «24 апреля межбанк может стартовать в рамках 26,60-26,70 грн./$. Скорее всего, доллар продолжат продавать под ОВГЗ. И если объемы размещения гособлигаций будут такими же крупными, как неделю назад, а откуп валютных излишков взвешенным, то гривна вполне может укрепится», - спрогнозировал Гриненко.

Ровно такой прогноз на завтра выдал и Олег Куринной - 26,60-26,70 грн./$.