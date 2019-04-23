Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель в Украине за 4 года

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) планирует завершить инвентаризацию земель за четыре года, сообщил замглавы службы Александр Краснолуцкий агентству "Интерфакс-Украина" на международной практической конференции "Эффективное управления земельными ресурсами как предпосылка к развитию Украины" во Львове.

По его словам, на сегодня в кадастр внесено примерно 80% данных о землях (около 40 млн га из 60,3 млн га, временно оккупированные территории не учитываются).

"Планируем провести инвентаризацию земель. Думаю, нужно как минимум четыре года, поскольку объемы (земель, не внесенных в кадастр - ИФ) очень большие, сделать это за год-два невозможно. В то же время это еще зависит от финансирования. В этом году правительство выделило финансирование на инвентаризацию земель - мы ее проводим, а если в следующем году средства не будут выделены, проводить инвентаризацию будет невозможно", - сказал он.

"Если Государственный земельный кадастр будет самоокупаемым, мы сможем проводить инвентаризацию земель планово, но поскольку кадастр на сегодня предоставляет услуги бесплатно, мы зависимы от бюджета", - добавил А.Краснолуцкий.

По его словам, Госгеокадастр поддерживает полноценное внедрение электронных земельных аукционов в том виде, как это работало в пилотном проекте.

"Пилот зарекомендовал себя очень позитивно. Единственное, что нужно, это законодательные изменения: сейчас закон предусматривает только традиционные торги без электронных аукционов. Соответствующий законопроект уже готов", - сказал А.Краснолуцкий.

Как сообщалось, цена аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, проданных через аукционы, в первом квартале 2019 года возросла втрое - с 8,3% нормативной денежной оценки земли до 23,68% в среднем по Украине.

