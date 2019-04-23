Конкурсная комиссия избрала замминистра финансов Верланова председателем Налоговой службы

Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала заместителя министра финансов Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.

Соответствующее решение принято на заседании во вторник, передают Українськi Новини.

По итогам конкурса он набрал 16,45 баллов, второе место занял заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов, набрав 13,54 баллов.

Верланов получил высшее образование в Львовском национальном университете имени Ивана Франко: в 2003 году окончил юридический факультет по специальности «Правоведение» и получил квалификацию магистра права; в 2008 году получил научную степень кандидата юридических наук по специальности «Теория и история государства и права; история политических и правовых учений».

После завершения учебы работал юрисконсультом ряда предприятий Львовской области.

В ноябре 2008 года начал работать на должности юриста в одной из компаний "Большой четверки" - PwC, где проработал до июня 2015 года.

С июля 2015 года до июля 2018 года занимал должность партнера в ведущей юридической фирме Sayenko Kharenko.

В 2015 - 2017 годах был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине.

С 2016 года является членом Общественного совета добропорядочности, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В министерство он был назначен в июле 2018 года.

На должности заместителя министра финансов Верланов занимается налоговой и таможенной политикой, реформой Государственной фискальной службы и таможенной службы, финансовыми расследованиями.

К финальному этапу конкурса - собеседованию - было допущено 3 кандидата: Верланов, Петухов и Дмитрий Алексеенко - исполнительный директор ООО "Стандарт-аудит",

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта Кабмин объявил конкурс на должности председателей Налоговой и Таможенной служб.

Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров и бывший глава Харьковской налоговой администрации Станислав Денисюк просят суд заблокировать конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы.