Прелести демократии. Что делать Зеленскому с силовиками старого режима

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Сила и слабость президента во многом будут определяться степенью его контроля над ситуацией в правоохранительных органах и судебной системе. Прежде всего, общество будет ждать скорых посадок коррупционеров, успехов в борьбе с оргпреступностью и т. д. Для Зеленского эта задача усложняется тем, что расследования и судебные процессы, если не иметь над ними контроля, могут задеть его собственную команду и его главных спонсоров.

Система МВД

Можно не сомневаться, что на посту министра внутренних дел останется Арсен Аваков. В таком случае, скорее всего, сохранят свои посты нынешние руководители структур, входящих в систему МВД: командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, глава Нацполиции Сергей Князев, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Конечно, какие-то изменения в руководстве этих структур возможны, но это будет зависеть от Авакова, а не от Зеленского.

Такая ситуация продержится до начала работы нового парламента и формирования нового правительства. Сохранит ли Аваков свое кресло в МВД - сейчас это вряд ли можно предсказать.

Судебная система

Важнейший вопрос - удастся ли быстро подмять суды. 18 апреля, представляя свою команду, Зеленский сообщил, что за реформы в судебной системе будет отвечать Ирина Венедиктова. Сама Венедиктова пообещала, что сможет быстро и качественно заполнить вакансии судей, а вот как она это сделает, не уточнила.

Венедиктова - доктор юридических наук, профессор, с 2005 г. заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета им. Василия Каразина. В конце 2016 г. она подала документы на участие в конкурсе на должности судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Однако по результатам экзамена, включавшего анонимное письменное тестирование и практическое задание, она получила сумму баллов, меньшую, чем минимально допустимая, и выбыла из конкурса.

Впрочем, ключевой фигурой в контроле над судами будет, скорее всего, совсем другой человек. А именно - юрист Андрей Богдан, которого связывают с Игорем Коломойским. В 2014 г. Богдан стал советником Коломойского на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации, позднее был одним из адвокатов Геннадия Корбана - близкого соратника олигарха.

В журналистском расследовании Bihus.Info, обнародованном 8 апреля, говорится, что Богдан принимает активное участие в работе штаба Зеленского, проводит консультации и переговоры от его имени. Политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил, что Богдан периодически наведывается в штаб как "старый товарищ" Зеленского. Сам Зеленский от ответов на вопросы о его связях с Богданом уклонялся.

Авторы расследования предположили, что Богдан "присматривает" за Зеленским и работой штаба от имени Коломойского. Журналисты выяснили, что юрист регулярно летал на встречи с олигархом в Женеву и Тель-Авив. В декабре прошлого года Богдан вместе с командой "95 квартала" провели четыре дня в Израиле. Через четыре дня после их возвращения в Украину стартовала предвыборная кампания Зеленского.

По данным программы "Схемы", в 2017-2018 гг. Зеленский 13 раз летал в города, где живет олигарх Игорь Коломойский: 11 раз в Женеву и два раза в Тель-Авив. В семи из этих поездок Зеленского сопровождал Богдан.

Именно Богдан может получить должность заместителя главы президентской администрации по юридическим вопросам. Традиционно этот пост считается очень важным, поскольку дает значительное влияние на судебную систему. Тут можно вспомнить хотя бы Андрея Портнова, по сути, формировавшего судебную систему при Януковиче, и Алексея Филатова, отвечавшего за судебную реформу при Петре Порошенко.

Однако на пути Богдана к этой должности есть маленькое препятствие: Закон «Об очищении власти», который называют также законом о люстрации. Дело в том, что во времена президентства Януковича Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики (с марта 2010 г. по февраль 2011 г. и затем вновь с июля 2013 г., был уволен после Революции достоинства премьером Арсением Яценюком). Из-за этого Богдан, согласно закону о люстрации, не может работать на госслужбе в течение 10 лет с момента вступления закона в силу, то есть до октября 2024 г.

17 апреля журналисты программы «Схемы» сообщили о том, что 13 марта Богдан посетил главу Конституционного суда Украины (КСУ) Станислава Шевчука. 18 апреля КСУ планировал принять решение по делу о конституционности закона о люстрации, однако после обнародования журналистами информации о тайной встрече Богдана и Шевчука заседание КСУ по закону о люстрации перенесено на неопределенный срок.

Впрочем, должность замглавы АП для Богдана хоть и желательна, но не критична. Контролировать суды можно и в качестве серого кардинала. Официальный пост нужен в большей мере для того, чтобы судьи поскорее поняли, «кто теперь главный». А так - сгодится и просто кабинет на Банковой поближе к первой приемной.

Антикоррупционные органы

Вопросами антикоррупционной политики в команде Зеленского заведует Руслан Рябошапка. С декабря 2003 г. он возглавлял департамент законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политике Минюста, с июня 2010-го работал в Секретариате Кабмина директором бюро по вопросам антикоррупционной политики и затем замдиректора департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета Министров Украины. С октября 2013-го руководил департаментом анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации «Transparency International Украина». В марте 2014-го был назначен заместителем министра юстиции, через два года был избран членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в июне 2017-го написал заявление об отставке.

Судя по биографии Рябошапки, антикоррупционная деятельность является для него профильной. Однако в качестве борца с коррупцией он показал себя очень слабым как в плане компетентности, так и в плане организационных способностей. Если он будет курировать в АП это направление, то его роль будет сводиться к функции говорящей головы. А решать вопросы будут совсем другие люди, хотя бы тот же Богдан.

Для Коломойского наиболее важными органами являются Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Высший антикоррупционный суд (ВАС). На данный момент НАБУ расследует три крупных дела, непосредственно связанных с Коломойским, - дела "Нафтогаза", Приватбанка и авиакомпании МАУ. Поскольку ВАС уже сформирован и прямого влияния на него у людей Коломойского пока что нет, то для олигарха первостепенное значение имеет то, как поступит с этими делами НАБУ.

3 апреля Богдан встречался с директором НАБУ Артемом Сытником. В пресс-службе НАБУ факт встречи подтвердили и пояснили, что Богдан и Сытник обсуждали антикоррупционную стратегию Зеленского. Насколько плодотворной была встреча, можно будет судить по тому, что случится с упомянутыми тремя делами - будут ли они закрыты или просто развалены перед передачей в ВАС.

Коломойскому важно иметь способы влияния на Сытника. Для этого можно одновременно использовать два способа. Во-первых, действовать через посольство США, которое плотно опекает Сытника. И во-вторых, провести, наконец, аудит НАБУ. Для этого нужно сформировать новую комиссию внешнего контроля в составе трех членов - от президента, парламента и правительства. Теоретически тройка аудиторов может быть назначена уже в июне, но на практике этот вопрос, по-видимому, будет отложен до избрания нового парламента.

ГПУ, ГБР, СБУ

Большую проблему для Коломойского и Зеленского представляет также Генпрокуратура. Чтобы сменить генпрокурора, президент, согласно Конституции, должен получить согласие Верховной Рады. Юрий Луценко еще перед вторым туром заявил, что сам он не собирается подавать в отставку с поста генпрокурора. Но команда Зеленского надеется найти голоса в парламенте за увольнение Луценко и уже сейчас делит его должность.

У двух разных центров влияния в команде Зеленского есть собственные кандидатуры на пост генпрокурора. Это известный в последнее время оппонент Петра Порошенко, скандальный прокурор Константин Кулик (сейчас он работает в ГПУ заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества - начальником отдела процессуального руководства в уголовных производствах) и бывший первый замгенпрокурора (в феврале-октябре 2014 г.) Николай Голомша.

Впрочем, значение поста генпрокурора снизилось ввиду существенного сужения функционала ГПУ после создания Государственного бюро расследований (ГБР). Есть весомые основания полагать, что ГБР будет идти в политическом фарватере МВД, согласовывая свою деятельность с департаментом защиты экономики Нацполиции.

В то же время команда Зеленского еще не имеет представления, что делать с СБУ. И дело не только в том, что главу СБУ может уволить только Верховная Рада по представлению президента. Проблема еще и в том, что не найдена кандидатура на замену Василию Грицаку.