Законопроект о введении рынка земли будет подан уже на следующей сессии Верховной Рады

Об этом на конференции "Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка развития Украины" сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, передает корреспондент LIGA.net.

"Теоретически можно было бы успеть подать его и сейчас. Но я как человек политически дальновидный считаю, что если его подать сейчас, мы сделаем шаг назад от введения земельной реформы, обеспечив почву для заявлений популистов", - сказала она.

По словам Трофимцевой, сейчас рассматривается несколько вариантов модели введения рынка земли, но ни одна из них не является окончательной.

"Я думаю, что политический вопрос начнется в 2020 году при новой Верховной Раде", - добавила она.

Напомним, законопроект об обороте сельхозземель в парламент должны были подать не позднее 1 марта текущего года - таким было требование парламента, принявшего в декабре прошлого года продление моратория на продажу земли.

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений представил четыре варианта земельной реформы: регулируемый рынок, контролируемый рынок, поэтапный контролируемый рынок и либеральный рынок.

20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года.

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