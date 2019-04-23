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Иностранцы 22 апреля продавали валюту, чтобы купить новые выпуски гривневых гособлигаций
23:59 22.04.2019 |
По итогам межбанковским торгам 22 апреля ее курс гривни укрепился на 17 копеек, и остановился в рамках 26,66-26,69 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Валютный рынок завалили долларом, потому его цена резко упала даже после покупок Нацбанка: регулятор выкупал валюту по 26,82 грн./$, и взял, по подсчетам казначеев, до $15 млн. (на прошлой неделе НБУ приобрел $45 млн.).
Крупные партии «американца» распродавали нерезиденты, которые завтра примут участие в покупке новых выпусков гривневых гособлигаций Минфина. Иностранцев не напугали предварительные итоги голосования за президента, свидетельствующие о выигрыше Владимира Зеленского. Финансисты говорят, что результат был предсказуем. Что действительно настораживает сейчас покупателей ОВГЗ - это заседание монетарного комитета Нацбанка 25 апреля, на котором будет рассматриваться вопрос снижения учетной ставки НБУ. Если чиновники на него решаться, то доходность гособлигаций может просесть.
«Окончание выборного марафона оказало стабилизирующее действие на настроения участников рынка. Еще на валютных торгах сказалось проявление эффекта несимметричной финансовой недели в Украине, Европе и США. А также разворот наличного рынка в сторону сближения с межбанком по котировкам», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Средний курс доллара на продаже людям 22 апреля просела на 5 копеек, и закрепилась в рамках 27,05-27,15 грн./$. Минимальный ценник упал сразу на 13 копеек, и составил 26,82 грн./$. А максимальный остался на пятничном уровне - 27,30 грн./$. Выкуп валюты у населения производился в рамках 26,35-26,99 грн./$.
«Заметно сократился спрос на наличный доллар, ситуацию выровнялась», - отметил Юрий Гриненко.
Завтра финансисты ждут укрепления сегодняшних валютных трендов.
«Межбанк может открыться в рамках 26,60-26,70 грн./$. Если нерезиденты продолжать активные продажи доллара, а регулятор будет сдержано его покупать, то гривна вполне может снова укрепиться», - спрогнозировал Гриненко.
Олег Куринной сделал более сдержанный безналичный прогноз на 23 апреля - 26,70-26,80 грн./$.
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