Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому

Юрій Васильченко / Depo.ua

Процесс переобувания на лету стартовал - шанс для Украины в Зеленском увидели отдельные до недавнего времени провластные чиновники и журналисты, и конкуренты Зе за кресло президента.



Одной из них сегодня стала Юлия Тимошенко (напомним, в фильме "Слуга народа" она служит прототипом героини Жанны Борисенко, изображенной беспринципной популисткой и политической карьеристкой, которую интересует только ее внешний вид). Во время согласительного совета парламента она выступила с речью, в которой было сразу несколько важных посылов. Посыл первый - с Зеленским Украина получила еще один шанс, при этом, отметила Тимошенко, шанс на изменения после Оранжевой революции был "абсолютно преступно упущен", второй раз люди завоевали себе такое право после Революции Достоинства, но этот шанс был "унизительно и позорно слит сознательно". Народ на выборах дал оценку реформам, заявила лидер "Батькивщины". Выход из сказанного: люди не будут ждать изменения годами, поэтому надо вернуться к совместной ответственности.

Вынеся за скобки пафосность, напомним, что шанс после Оранжевой революции действительно был утрачен, но не только тогдашним президентом Виктором Ющенко, но и Юлией Тимошенко, которая дважды возглавляла правительство. После Майдана 2004 года Юлия Владимировна подставила плечо Ющенко и получила возможность сформировать правительство с гигантским уровнем поддержки в Раде и среди населения. Однако уже в сентябре 2005 года разразился мощный коррупционный скандал, из которого тогдашняя премьер пыталась получить политические выгоды. В итоге все закончилось сменой правительства и переходом Тимошенко и ее политсилы в оппозицию. Второе ее премьерство запомнилось попыткой создать "ширку" с "регионалами", от которой в последний момент отказался Янукович.

По результатам выборов осени 2014 года "Батькивщина", которая едва попала в парламент, вошла в проевропейскую коалицию, подписала план действий, но уже 17 февраля 2016 года громко грохнула дверью. Тогда Юлия Владимировна также заявляла о необходимости консолидации общества, о заветах обеих революций, и главное - о перезагрузке власти. Здесь стоит вспомнить, что у той коалиции, в которую на момент формирования входило более 300 народных депутатов, был исторический шанс быстро и эффективно проводить изменения в стране в сотрудничестве с правительством и президентом. Зато во время местных выборов осенью 2015 года именно правительство Арсения Яценюка, также бывшего соратника Тимошенко, стало объектом сокрушительной критики со стороны "Батькивщины", в основном из-за повышения тарифов. Прощание "Батькивщины" с коалицией произошло после неудачной попытки выразить недоверие Кабмину Яценюка. В конце концов, замысел делегитимизировать коалицию и так подтолкнуть ситуацию к досрочным выборам Верховной Рады не реализовался - правительство Яценюка впоследствии ушло, ему на смену пришло правительство Владимира Гройсмана, но парламент из-за перехода в оппозицию нескольких фракций из некогда единого проевропейского большинства существенно снизил темп законодательной деятельности. Поэтому когда Юлия Владимировна говорит о потерянных возможностях, честно было бы напомнить и о своей роли в этом.

Второй важный посыл от Тимошенко - Верховной Раде нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет осуществлять изменения в стране, будет жить с новыми целями. "Надо ли терпеть существующее правительство еще полгода?", - спросила она. И сама же ответила: "Надо дать новому руководителю государства возможность осуществлять полномочия по совершенно новой концепции изменений". Что это за концепция, пока непонятно. К примеру, советник Зеленского Дмитрий Разумков уже успел разочаровать избирателей, которые голосовали за нового президента с надеждой, что тот снизит тарифы. Господин Разумков сделал акцент на том, что это не прерогатива президента - абсолютно правильно, но именно тарифной темой больше всего били по Порошенко его политические оппоненты, особенно Тимошенко - и что снижения цен не произойдет через день-два.

Да, не произойдет. Даже, если завтра сменить правительство. И Юлия Владимировна это прекрасно понимает, поэтому мотивы ее сегодняшних заявлений, похоже, совсем не уменьшение тарифов для населения, а попытки создать в парламенте прозеленскую временную коалицию, чтобы продемонстрировать победителю выборов и его партнерам, тому же Коломойскому, свою нужность в новой Верховной Раде в качестве "плеча".

Третий посыл связан со вторым: Тимошенко призвала коллег дать возможность избранному президенту немедленно изменить силовиков: Генпрокурора, Председателя СБУ, министра обороны, "чтобы парламент не превратился в гири на крыльях перемен". При этом лидер "Батькивщины" очень четко обозначила, зачем немедленно менять силовиков: чтобы посмотреть, имеет ли Зеленский политическую волю привлечь всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции, к уголовной ответственности. "Это будет первый тест на изменения", - отметила она.

Сказанное можно истолковать двояко. С одной стороны, как попытку возглавить в Раде движение за кадровую перезагрузку в пользу Зеленского (нардеп фракции Тимошенко Игорь Луценко уже подал проект постановления о недоверии своему однофамильцу, Генпрокурору Юрию Луценко), с другой - в случае несогласия депутатов принимать участие в этом движении, путем раскачивания ВР изнутри помочь новому президенту принять решение о роспуске парламента и досрочных выборах. Они устраивают Тимошенко, которая, во-первых, имеет достаточно стабильный электорат, который за нее голосует несмотря на капризы политической погоды, во-вторых, требование к Зеленскому наказать "коррупционеров времен Порошенко" - выгодная политтехнология возможность, если парламентарии договорятся и поменяют силовиков. Те просто процессуально не успеют что-то серьезно сделать с коррупционными делами, ведь у нас нет ЧК, которая будет сажать в тюрьму без суда и следствия. Медлительность новой власти для Тимошенко станет основанием критиковать уже Зеленского.

Четвертый посыл - никакой капитуляции, никаких действий, несовместимых с интересами страны, и поэтому нужно принять закон о временных следственных комиссиях ВР, чтобы противодействовать подобным вещам. Из этого можно сделать вывод, что Юлия Владимировна где-то предусматривает, что новая властная команда может пойти на уступки Кремлю. И в таком случае снова сыграть в патриотическую оппозицию.

Таким образом, видим, что лидер "Батькивщины" затеяла интересную игру: с одной стороны якобы помогая Зеленскому в парламенте, и заодно создавая основания для ускорения решения о его роспуске (по источникам Depo.ua, штаб получил указание готовиться к досрочной предвыборной кампании), а с другой - создавая определенные предпосылки, чтобы новый президент до осени успел "сесть в лужу". Тогда можно будет сказать: мы зажгли перед ним зеленый свет, а он теряет свой шанс.