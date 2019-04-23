Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора

17:28 22.04.2019 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Как стало известно Depo.ua, в команде Владимира Зеленского действительно уже рассматривают замену Юрия Луценко на посту главы ГПУ. Генпрокурором может стать известный в последнее время оппонент Петра Порошенко, скандальный прокурор Константин Кулик, а также уволенный первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша. Предлагают эти кандидатуры два разных центра влияния в команде "Зе".

После инаугурации Зеленский не сможет единолично уволить Луценко и назначить своего генпрокурора, потому что его должен поддержать парламент. Но уже сейчас должность делят и надеются найти голоса в Раде за увольнение Луценко.

Кто эти люди

Константин Кулик - заместитель председателя департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах. Также он является членом следственной группы по делу олигарха Сергея Курченко.

До переезда в Киев Кулик работал следователем харьковской прокуратуры. В СМИ отмечалось, что он был знаком с покойным Евгением Жилиным, создателем террористической организации "Оплот". До получения должности военного прокурора Кулик хотел стать антикоррупционным прокурором. Он подавал документы на соискание этой должности, но не прошел по конкурсу, подал три иска в суд по этому поводу. Как итог, Кулик получил постановление, которое отменяет решение конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Антикоррупционной прокуратуре. Это решение поставило под сомнение итоги конкурса и создание НАБУ, как такового, но дело замяли.

Перед назначением на высокую должность провел год в зоне АТО на должности начальника управления военной прокуратуры. До военной прокуратуры работал прокурором по надзору в соблюдении законов в транспортной сфере прокуратуры Киевской области, до этого-в Николаевской. В военной прокуратуре работал следователем по особо важным делам в подчинении у Владимира Жербицкого, заместителя Анатолия Матиоса.

В марте он стал главным действующим лицом скандала по делу беглого олигарха Курченко, о завершении расследования которого стало известно 28 марта. ГПУ сообщила о подозрении Курченко и еще 98 лицам. Позже выяснилось, что среди подозреваемых оказались приближенные к Петру Порошенко люди.

Как только информация об объявлении подозрения соратникам Порошенко распространилась в СМИ, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook, что сообщение о подозрении многим людям из окружения президента было проведено с нарушением процессуального законодательства, поэтому указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК".

29 марта ГПУ вызвала Кулика на допрос, он начал говорить, что его могут задержать, а ГПУ планирует в его доме обыск.

В эфире "Право на власть" на канале "1+1" Порошенко пригрозил Кулику, что он будет отвечать за ложь.

В ГПУ говорили, что Кулик связан с Игорем Коломойским. 13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, сообщив руководству ГПУ, что причина визита - лечение дочери. Источники изданиям "Цензор.Нет" в ГПУ отметили, что "Кулик встречался с проживающим в Израиле олигархом Игорем Коломойским". Сам Коломойский это опроверг.

СМИ также писали о том, что Кулик был связан с экс-главой ГПУ Виктором Шокиным и главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Кроме этого, Кулик был обвиняемым в деле о незаконном обогащении. В октябре 2016 года САП передала уголовное дело в суд. Следствие утверждало, что Кулик за полтора года купил имущества на сумму большую, чем его зарплата за пять лет.

4 июля 2016 года Соломенский районный суд Киева временно отстранил его от должности и отпустил под личное обязательство. 13 июля 2016 года Апелляционный суд восстановил Кулика на посту военного прокурора сил АТО.

В апреле 2017 года его перевели на работу в ГПУ.

Николай Голомша был первым заместителем Генпрокурора Украины. Его уволили с должности в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Он родился в селе Тухля, Сколевского района на Львовщине. Окончил Харьковский юридический институт в 1988 году, специальность - "правоведение". И пошел работать в органы прокуратуры. Был следователем в Стрыйской райпрокуратуре. С 1992 по 2000 год занимал ряд должностей в прокуратуре Львовской области. Начинал со следователя, пошел первым заместителем облпрокурора.

В 2000-2001 годах работал первым заместителем прокурора Черновицкой области. Оттуда пошел на повышение в Генеральную прокуратуру: в 2001 году несколько месяцев возглавлял отдел надзора за соблюдением природоохранного законодательства.

В сентябре 2001-го был назначен на должность прокурора Ровенской области. В ноябре 2003-го стал заместителем Генпрокурора Украины.

В апреле 2007-го переведен на должность прокурора Львовской области, однако уже в мае возвращен на прежнюю должность в ГПУ.

После проведения досрочных парламентских выборов осенью 2007 года Голомшу называли будущим Генпрокурором. По информации ряда СМИ, это было связано с некоторыми успехами в расследовании дела об отравлении Виктора Ющенко.

Стоит отметить, что против перевода Голомши из ГПУ в прокуратуру Львовской области активно выступали представители БЮТ. В апреле 2007 года некоторые "бютовцы" высказывали мнение, что таким образом "Партия регионов" готовит импичмент Виктору Ющенко (без генпрокурора процедуру импичмента провести невозможно). В то же время, в конце 2007 года идею назначении Николая Голомши на пост Генерального прокурора "нунсовцы" восприняли довольно прохладно, выразив надежду, что пост Генпрокурора займет человек, кандидатура которого будет согласована на коалиционном совещании.

В январе 2008-го стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с попыткой отравления Николая Голомши парами ртути в его собственном служебном кабинете. Как сообщила пресс-служба ГПУ, на рабочем месте замгенпрокурора действительно нашли следы этого ядовитого металла. А по данным газеты "Сегодня", в конце декабря 2007 года Голомша даже успел надышаться опасными парами, в связи с чем попал на больничный.

22 июля 2010-го Голомша был понижен в должности до военного прокурора Центрального региона. Это понижение связывали с признанием Голодомора геноцидом украинского народа. Голомша курировал этот судебный процесс от прокуратуры, и за его подписью материалы, собранные СБУ, ушли в суд. Отозвать свою подпись по просьбе команды Януковича он отказался, а его понижением занимался Виктор Пошонка - Генпрокурор времен Януковича.

С 25 февраля 2014-го Голомша был Первым заместителем Генерального прокурора Украины и как сообщалось, попал под люстрацию. Генеральный прокурор Виталий Ярема 23 октября 2014 года уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Согласно приказу от 23 октября Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть на основании, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации).

Голомша пошел судиться. Требовал восстановить его в должности. С соответствующим обращением обращался в суд, но тяжба длится уже давно. Дело рассматривал Окружной админсуд Киева.
 

ПО РУБРИКАМ

22.04 Депозитные ставки для физлиц 22.04.19

22.04 НБУ в I кв.-2019 вернул по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,2 млрд грн

22.04 Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ - аналитик «Конкорд Капитал»

22.04 Победа Зеленского на президентских выборах не окажет существенного влияния на курс гривни - банкиры

22.04 Доллар 22 апреля стабилен к основным мировым валютам в ожидании статистики рынка жилья

22.04 Справочный курс гривни вырос на 6,51 коп. до 26,8001 грн

22.04 Курсы валют по карточным операциям на 22.04.19

22.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.04.19

22.04 Биржи Китая 22 апреля закрылись в минусе на внутренних новостях

22.04 НБУ продал 19 апреля банкам депозитные сертификаты на 49,4 млрд гривен

22.04 Остатки средств на корсчетах банков 22.04.19

22.04 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.04.19

22.04 НБУ купил на межбанке $45 млн 15-19 апреля

22.04 18 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $64,6 млн до $293,4 млн

22.04 Золото восстанавливается 22 апреля в цене после достижения минимума с конца 2018 г

• дальше…

22.04 В январе-марте объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 37,8% до 649,1 млн гривен

22.04 Morgan Stanley прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 2,7% в 2019г при ослаблении курса до 30,5 грн/$1

22.04 Нефть активно дорожает в ожидании новостей по Ирану, Brent торгуется у $73,7 за баррель

22.04 Рынки ожидали победы Зеленского, маркером для них остается сотрудничество с МВФ - аналитик «Конкорд Капитал»

22.04 Порошенко одобрил закон об уголовных проступках

22.04 EBA назвала семь шагов, которых бизнес ждет от новоизбранного президента

22.04 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.04.19

22.04 Бензин А-95 на АЗС 22 апреля подорожал в среднем на 23 копеqrb

22.04 Рынок ДТ в І квартале вырос на 10,5%

22.04 Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 271 млн куб. м до 9 млрд куб. м с начала сезона закачки

• дальше…

19.04 США выиграли спор с Китаем в ВТО

19.04 Лидеры демократов в США обвинили генпрокурора в искажении доклада Мюллера

19.04 Европарламент одобрил создание совместного фонда обороны ЕС

19.04 Берлин отверг греческие требования о репарациях

19.04 Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти"

19.04 Реальные доходы населения России опять падают

19.04 Россия запретила только 1% экспорта в Украину

18.04 Доклад Мюллера опубликован. Что мы узнали о связях Трампа с Москвой?

18.04 Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости

18.04 Россия запретила экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

18.04 В ЕС запретят двойные стандарты качества продуктов

18.04 Польша сокращает импорт нефти из России, предпочитая закупать «черное золото» у Саудовской Аравии

18.04 Президент Израиля поручил Нетаньяху формирование правительства

18.04 Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание российских денег – СМИ

18.04 Парламент Греции принял резолюцию о требовании репараций от Германии

• дальше…

19.04 В Украине упростили перепланировку помещений - разрешения теперь не нужны

19.04 АМКУ разрешил компаниям The Goldman Sachs и Dragon Capital купить бизнес-центр «Платинум Плаза»

18.04 В Киеве запустят сервис Uber Shuttle

18.04 Укравтодор планирует сделать из трассы Киев - Одесса автобан

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

• дальше…

22.04 Президент Буратино. Почему конфликт Зеленского и Коломойского - вопрос времени

22.04 Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому

22.04 Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора

22.04 Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ

22.04 Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

22.04 Просто не перестают стрелять. Почему танки оккупантов беспомощны перед украинскими ракетами

22.04 Поражение Суркова. Кто стал реально управлять оккупированным Донбассом

22.04 Рано радуются. Почему Коломойский «кинет» подельников Януковича

22.04 «Кравчук в юбке». Сможет ли Тимошенко стать матриархом украинской политики

22.04 «Неукраинский выбор»: Создадут ли Медведчук, Смешко и Бойко коалицию в новой Раде

22.04 Личный враг Зеленского. Почему Ляшко очень зол на народ и его «слуг»

22.04 Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам ПриватБанка

22.04 Порошенко подписал указ о евроатлантической интеграции Украины

22.04 Трамп позвонил Зеленскому

22.04 73,09% - за Зеленского и 24,57% - за Порошенко по подсчету ЦИКом 80,78% электронных протоколов

• дальше…

22.04 ЦРУ считает, что Huawei финансируется военными и разведкой Китая

22.04 Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО

19.04 Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак

18.04 У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes

18.04 Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant

18.04 Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования

17.04 Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений

17.04 Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

17.04 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

17.04 Sony становится конкурентом Uber

17.04 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

15.04 Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента

15.04 Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно