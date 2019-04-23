Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора

Андрій Коваленко / Depo.ua

Как стало известно Depo.ua, в команде Владимира Зеленского действительно уже рассматривают замену Юрия Луценко на посту главы ГПУ. Генпрокурором может стать известный в последнее время оппонент Петра Порошенко, скандальный прокурор Константин Кулик, а также уволенный первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша. Предлагают эти кандидатуры два разных центра влияния в команде "Зе".

После инаугурации Зеленский не сможет единолично уволить Луценко и назначить своего генпрокурора, потому что его должен поддержать парламент. Но уже сейчас должность делят и надеются найти голоса в Раде за увольнение Луценко.

Кто эти люди

Константин Кулик - заместитель председателя департамента международно-правового сотрудничества ГПУ, глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах. Также он является членом следственной группы по делу олигарха Сергея Курченко.

До переезда в Киев Кулик работал следователем харьковской прокуратуры. В СМИ отмечалось, что он был знаком с покойным Евгением Жилиным, создателем террористической организации "Оплот". До получения должности военного прокурора Кулик хотел стать антикоррупционным прокурором. Он подавал документы на соискание этой должности, но не прошел по конкурсу, подал три иска в суд по этому поводу. Как итог, Кулик получил постановление, которое отменяет решение конкурсной комиссии по отбору кандидатов на замещение административных должностей в Антикоррупционной прокуратуре. Это решение поставило под сомнение итоги конкурса и создание НАБУ, как такового, но дело замяли.

Перед назначением на высокую должность провел год в зоне АТО на должности начальника управления военной прокуратуры. До военной прокуратуры работал прокурором по надзору в соблюдении законов в транспортной сфере прокуратуры Киевской области, до этого-в Николаевской. В военной прокуратуре работал следователем по особо важным делам в подчинении у Владимира Жербицкого, заместителя Анатолия Матиоса.

В марте он стал главным действующим лицом скандала по делу беглого олигарха Курченко, о завершении расследования которого стало известно 28 марта. ГПУ сообщила о подозрении Курченко и еще 98 лицам. Позже выяснилось, что среди подозреваемых оказались приближенные к Петру Порошенко люди.

Как только информация об объявлении подозрения соратникам Порошенко распространилась в СМИ, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook, что сообщение о подозрении многим людям из окружения президента было проведено с нарушением процессуального законодательства, поэтому указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 УПК".

29 марта ГПУ вызвала Кулика на допрос, он начал говорить, что его могут задержать, а ГПУ планирует в его доме обыск.

В эфире "Право на власть" на канале "1+1" Порошенко пригрозил Кулику, что он будет отвечать за ложь.

В ГПУ говорили, что Кулик связан с Игорем Коломойским. 13-17 марта Константин Кулик отбыл с семьей в Израиль, сообщив руководству ГПУ, что причина визита - лечение дочери. Источники изданиям "Цензор.Нет" в ГПУ отметили, что "Кулик встречался с проживающим в Израиле олигархом Игорем Коломойским". Сам Коломойский это опроверг.

СМИ также писали о том, что Кулик был связан с экс-главой ГПУ Виктором Шокиным и главным военным прокурором Анатолием Матиосом.

Кроме этого, Кулик был обвиняемым в деле о незаконном обогащении. В октябре 2016 года САП передала уголовное дело в суд. Следствие утверждало, что Кулик за полтора года купил имущества на сумму большую, чем его зарплата за пять лет.

4 июля 2016 года Соломенский районный суд Киева временно отстранил его от должности и отпустил под личное обязательство. 13 июля 2016 года Апелляционный суд восстановил Кулика на посту военного прокурора сил АТО.

В апреле 2017 года его перевели на работу в ГПУ.

Николай Голомша был первым заместителем Генпрокурора Украины. Его уволили с должности в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Он родился в селе Тухля, Сколевского района на Львовщине. Окончил Харьковский юридический институт в 1988 году, специальность - "правоведение". И пошел работать в органы прокуратуры. Был следователем в Стрыйской райпрокуратуре. С 1992 по 2000 год занимал ряд должностей в прокуратуре Львовской области. Начинал со следователя, пошел первым заместителем облпрокурора.

В 2000-2001 годах работал первым заместителем прокурора Черновицкой области. Оттуда пошел на повышение в Генеральную прокуратуру: в 2001 году несколько месяцев возглавлял отдел надзора за соблюдением природоохранного законодательства.

В сентябре 2001-го был назначен на должность прокурора Ровенской области. В ноябре 2003-го стал заместителем Генпрокурора Украины.

В апреле 2007-го переведен на должность прокурора Львовской области, однако уже в мае возвращен на прежнюю должность в ГПУ.

После проведения досрочных парламентских выборов осенью 2007 года Голомшу называли будущим Генпрокурором. По информации ряда СМИ, это было связано с некоторыми успехами в расследовании дела об отравлении Виктора Ющенко.

Стоит отметить, что против перевода Голомши из ГПУ в прокуратуру Львовской области активно выступали представители БЮТ. В апреле 2007 года некоторые "бютовцы" высказывали мнение, что таким образом "Партия регионов" готовит импичмент Виктору Ющенко (без генпрокурора процедуру импичмента провести невозможно). В то же время, в конце 2007 года идею назначении Николая Голомши на пост Генерального прокурора "нунсовцы" восприняли довольно прохладно, выразив надежду, что пост Генпрокурора займет человек, кандидатура которого будет согласована на коалиционном совещании.

В январе 2008-го стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с попыткой отравления Николая Голомши парами ртути в его собственном служебном кабинете. Как сообщила пресс-служба ГПУ, на рабочем месте замгенпрокурора действительно нашли следы этого ядовитого металла. А по данным газеты "Сегодня", в конце декабря 2007 года Голомша даже успел надышаться опасными парами, в связи с чем попал на больничный.

22 июля 2010-го Голомша был понижен в должности до военного прокурора Центрального региона. Это понижение связывали с признанием Голодомора геноцидом украинского народа. Голомша курировал этот судебный процесс от прокуратуры, и за его подписью материалы, собранные СБУ, ушли в суд. Отозвать свою подпись по просьбе команды Януковича он отказался, а его понижением занимался Виктор Пошонка - Генпрокурор времен Януковича.

С 25 февраля 2014-го Голомша был Первым заместителем Генерального прокурора Украины и как сообщалось, попал под люстрацию. Генеральный прокурор Виталий Ярема 23 октября 2014 года уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Согласно приказу от 23 октября Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть на основании, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации).

Голомша пошел судиться. Требовал восстановить его в должности. С соответствующим обращением обращался в суд, но тяжба длится уже давно. Дело рассматривал Окружной админсуд Киева.