Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Окружной административный суд Киева запретил конкурсной комиссии по отбору кандидатов для президентской квоты членов Высшего совета правосудия (ВСП) принимать решения об определении таких кандидатов.

Согласно сообщению на сайте "Судебной власти в Украине", такую обеспечительную меру суд утвердил 22 апреля в рамках рассмотрения иска об отмене решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для заполнения президентской квоты ВСП и проведении повторного конкурса.

Кроме того, суд запретил главе комиссии Владимиру Буткевичу или иному лицу, исполняющему его обязанности, представлять на рассмотрение президента список кандидатов для соответствующего назначения.

Суд также решил открыть производство по данному административному иску. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 11 марта 2019 года создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов для назначения членов ВСП, а также утвердил положение о проведении открытого конкурса.

Согласно закону, ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке. Квоты по два члена закреплены за президентом Украины, Верховной Радой, съездом адвокатов, Всеукраинской конференцией прокуроров и съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.