Финансовые новости
- |
- 23.04.19
- |
- 01:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента
16:44 22.04.2019 |
Окружной административный суд Киева запретил конкурсной комиссии по отбору кандидатов для президентской квоты членов Высшего совета правосудия (ВСП) принимать решения об определении таких кандидатов.
Согласно сообщению на сайте "Судебной власти в Украине", такую обеспечительную меру суд утвердил 22 апреля в рамках рассмотрения иска об отмене решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для заполнения президентской квоты ВСП и проведении повторного конкурса.
Кроме того, суд запретил главе комиссии Владимиру Буткевичу или иному лицу, исполняющему его обязанности, представлять на рассмотрение президента список кандидатов для соответствующего назначения.
Суд также решил открыть производство по данному административному иску. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 11 марта 2019 года создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов для назначения членов ВСП, а также утвердил положение о проведении открытого конкурса.
Согласно закону, ВСП состоит из 21 члена, из которых 10 выбирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке. Квоты по два члена закреплены за президентом Украины, Верховной Радой, съездом адвокатов, Всеукраинской конференцией прокуроров и съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на повышение: Зачем Тимошенко подставляет плечо Зеленскому
|Кто может заменить Луценко: У Зеленского есть кандидатуры на должность Генпрокурора
|Суд остановил процесс принудительного переименования УПЦ
|Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Просто не перестают стрелять. Почему танки оккупантов беспомощны перед украинскими ракетами
|Рано радуются. Почему Коломойский «кинет» подельников Януковича
|«Кравчук в юбке». Сможет ли Тимошенко стать матриархом украинской политики
|«Неукраинский выбор»: Создадут ли Медведчук, Смешко и Бойко коалицию в новой Раде
|Личный враг Зеленского. Почему Ляшко очень зол на народ и его «слуг»
|Украинский суд обязал завод Укроборонпрома выплатить российскому МиГу 2 млн грн
Это интересно
|Смартфоны Xiaomi теперь могут ограничивать время использования приложений
|Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
|Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами
|Sony становится конкурентом Uber
|Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств
|Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом
|Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов