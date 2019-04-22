Рано радуются. Почему Коломойский «кинет» подельников Януковича

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Коломойский и Зеленский могут воспользоваться услугами экс-регионалов, но вряд ли оплатят это какими-то должностями.

Сейчас победу Владимира Зеленского празднуют не только его сторонники, но и экс-"регионалы" - как те, кто остался в Украине, так и те, кто после Революции Достоинства сбежал из Украины вслед за Януковичем. Однако было бы неправильно называть их политическими союзниками Зеленского или его попутчиками. Скорее, они ожидают от него, что он откроет им ворота во власть, которые были перед ними плотно закрыты при Петре Порошенко. То есть, по большому счету, это пассажиры-безбилетники, рассчитывающие пристроиться прицепным вагоном к поезду Зеленского.

Конечно, какая-то надежда у них появилась, потому они и радуются. Но при ближайшем рассмотрении их шансы оказываются сильно преувеличенными. И не только потому, что такие партнеры не нужны Зеленскому. Они не нужны вообще никому - их места в политике давно заняты.

Обломки "Оппоблока"

На прошлых парламентских выборах "Оппоблок" заработал 9,43%. Он сохранял единство четыре года, но раскололся перед президентскими выборами. Политические лидеры двух осколков - Юрий Бойко и Александр Вилкул - набрали в первом туре 11,67 и 4,15% соответственно. В сумме получается, конечно, больше, чем было в 2014-м, но все же гораздо меньше, чем они рассчитывали полгода назад, когда решили пойти на выборы разными колоннами.

Зеленский отобрал у них половину электората, который они считали своим. Возможно, какую-то часть они себе вернут на ожидаемой волне постепенного разочарования новым президентом. Допустим, два осколка "Оппоблока" получат на парламентских выборах суммарно 20% - этого все равно будет недостаточно для того, чтобы претендовать на власть. Да, у них есть шансы, что Зеленский без них не обойдется, но еще больше шансов на то, что они так и останутся в оппозиции.

К тому же эти осколки являются для Зеленского нежелательными партнерами - каждый по своим причинам. Осколок Бойко заработал себе устойчивый имидж "пособников Кремля". Этому особенно поспособствовал союз Бойко с партией "За життя", перешедшей под контроль Виктора Медведчука - кума Путина и фактически представителя его интересов в Украине. Если партия Зеленского создаст коалицию с участием Бойко и Медведчука - это очень сильно ударит по имиджу и рейтингу Зеленского в общенациональном масштабе (хотя в самых восточных областях такая коалиция, возможно, и вызвала бы энтузиазм).

В свою очередь, осколок Вилкула является фактически креатурой Рината Ахметова - давнего конкурента Игоря Коломойского в бизнесе и политике. Так что пойти на союз с этим осколком Зеленский и его партия могут лишь в случае крайней необходимости.

Можно предположить, что Коломойский и Зеленский постараются к парламентским выборам ослабить позиции обоих осколков "Оппоблока" путем усиления позиций их основных конкурентов на том же электоральном поле. К примеру, на Харьковщине отобрать голоса у партий Бойко и Вилкула вполне способна партия "Відродження". Ее самым известным деятелем является мэр Харькова Геннадий Кернес, относящийся к Коломойскому, скажем так, с очень большим почтением.

Беглецы-реваншисты

Представители режима Януковича, сбежавшие из Украины вслед за своим шефом, сейчас преисполнены энтузиазма. Некоторые эмигранты, осевшие в Москве, уже, судя по их бурной радости в соцсетях, пакуют чемоданы в расчете на быстрое возвращение в Украину.

Вот только не похоже, чтобы их тут ждали с распростертыми объятиями. Они могли бы на что-то претендовать, если бы представляли собой политическую силу. Но они не имеют никакого электорального ресурса. Более того, они вообще не имеют права баллотироваться в парламент - это запрещает Конституция, установившая для кандидатов в нардепы ценз проживания в Украине в течение последних пяти лет перед выборами.

Правда, у некоторых из них остается шанс вернуться в Украину и пристроиться к власти в индивидуальном порядке. Например, экс-министр юстиции Елена Лукаш выразила благодарность "работе Венского обкома, лично А. Портнову и всем, кто не сдавался, верил и боролся эти пять лет". Экс-руководитель главного управления по вопросам судоустройства администрации Януковича Андрей Портнов, сбежавший после Революции Достоинства не в Москву, а в Вену, имеет очень давние связи с Коломойским, который когда-то был одним из главных клиентов его юридической фирмы. Возможно, Портнов действительно имеет основания надеяться на триумфальное возвращение в Украину, тем более что у него есть что предложить новой власти - своих людей в судебной системе. И именно поэтому он сейчас настойчиво советует Зеленскому потребовать отставки премьер-министра (что автоматически влечет отставку всего правительства), генпрокурора и главы СБУ. Без этих отставок триумф Портнова будет совсем и не триумфом.

Не исключено, что Портнов и некоторые другие беглецы получили какие-то обещания и гарантии от кого-то из членов команды Зеленского или даже от самого Коломойского. Но не факт, что все это будет выполнено. Скорее, поначалу они будут слышать отмазки типа: погоди, еще не время, сначала нам нужно выиграть выборы в Верховную Раду. А после парламентских выборов Коломойский и Зеленский вполне могут решить, что услуги беглецов-реваншистов им вообще не нужны. Словом, как говорится в таких случаях - "кому должен, всем прощаю".