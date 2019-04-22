«Кравчук в юбке». Сможет ли Тимошенко стать матриархом украинской политики

Проигрыш в первом туре выборов может означать для лидера "Батьківщини" две вещи: президентом она уже никогда не станет, но еще есть шанс удачно сыграть на выборах ВР.

После поражения Юлия Владимировна все меньше появляется на телеканалах, напоминая о своем существовании короткими видеороликами. В первом она отчитала Петра Порошенко и Владимира Зеленского за телефонный баттл в эфире канала "1+1". Во втором ролике Тимошенко призвала "вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей ежедневной жизни". Штабы обоих кандидатов поспешили интерпретировать заявления лидера "Батьківщини" в свою пользу. Но, очевидно, посыл Юлии Владимировны был адресован не кандидатам, а своим потенциальным избирателям. И уже не на этих выборах, а на парламентских.

Эксперты по полочкам разобрали причины проигрыша Тимошенко в соревновании за главный приз. Ранний старт кампании, из-за чего к ее завершению исчерпались плодотворные идеи, сложность ее "Нового курса" для понимания среднестатистическим избирателем, паразитирование на социальном популизме другими кандидатами, работа на негативных месседжах, эффект "клона" в виде Юрия Тимошенко и т. д.

Все эти причины диагностированы правильно и, по всей видимости, будут учтены "Батьківщиною" и ее лидером во время парламентской избирательной гонки, которая де-факто стартует после 21 апреля. И тут возникает вопрос: есть ли у Тимошенко с чем идти к людям. Напомним, она избиралась народным депутатом Украины шесть раз и всегда у нее находилась какая-то фишка, позволявшая получить в Раде свою фракцию. В последний раз, осенью 2014 г., таких фишек было две - сбор подписей за референдум о вступлении в НАТО и Надежда Савченко в качестве первого номера предвыборного списка.

Однако предстоящие выборы ставят перед Тимошенко как минимум три сложнейшие задачи. Первая: чтобы без проблем пройти 5%-ный барьер, ей придется идти в оппозицию к любому из победителей завтрашнего голосования. Если проанализировать все ее походы в парламент, то за исключением первого, в далеком 1997 г., когда она получила мандат на довыборах по мажоритарному округу в Кировоградской области, риторика БЮТ, а затем "Батьківщини" всегда была оппозиционной. И это приносило успех. Как бы ни закончились президентские выборы, можно утверждать, что ключевыми партийными игроками осенью будут политсилы, которые объединятся вокруг двух нынешних лидеров гонок. Третьей почти наверняка станет "Оппозиционная платформа", а вот Тимошенко, Гриценко, Смешко, Ляшко придется соревноваться между собой за смыслы, способные зацепить избирателя. И проблема Юлии Владимировны в том, что смыслы эти у названных политиков достаточно близки. И они точно так же будут пытаться играть в оппозицию.

Вторая задача - объединительная. Тимошенко известна тем, что считает свою партию самодостаточной, потому не приветствует совместное участие в выборах с временными попутчиками. Тем более что у нее есть неприятный опыт, когда представители разных мелких партий, входивших в блок ее имени, тушковались под того или иного президента. Учитывая приведенные выше вероятные партийные расклады на осень, перед Тимошенко встанет сложный вопрос - идти в одиночку или объединяться с потенциальными соперниками за близкий электорат.

Третья задача - найти в технологическом арсенале то, чем не вооружатся оппоненты. Возможно, своими видеообращениями Юлия Владимировна как раз и нащупывает, что способно сработать. К примеру, образ патриарха (матриарха?) украинской политики - более 22 лет в большой игре, мало кому такое удается. Который все видел, все знает, которого ничем не удивишь. И потому он судит о происходящем с высоты своих политических лет. Как Леонид Кравчук - к нему относятся по-разному, но за былые заслуги уважают.

Насколько высоки шансы, что избиратель примет такой образ и не отправит Тимошенко и "Батьківщину" на политическую пенсию? Ее непопадание во второй тур президентских выборов свидетельствует об усталости общества от Юли - пламенной оппозиционерки. А вот в образе "Кравчука в юбке" она еще не была. Может, стоит попробовать?