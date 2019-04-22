«Неукраинский выбор»: Создадут ли Медведчук, Смешко и Бойко коалицию в новой Раде

Андрій Коваленко / Depo.ua

В штабе Владимира Зеленского - праздник. По результатам экзитполов, он победил на всей территории Украины, одолев Петра Порошенко во втором туре выборов с результатом 73% против 25%. Комик уже пообещал защищать украинский язык, сохранить проевропейский курс, завершить войну и дать большую пресс-конференцию после объявления ЦИК официальных результатов -где-то в мае. Возможно, на ней прозвучат фамилии людей, которых у "Зе" видят на должностях в СБУ, ГПУ, НБУ (о МИД и Минобороны уже можно догадываться - Данилюк и Апаршин). Так или иначе, команде Зеленского после инаугурации, дату которой должна озвучить председатель ВР, придется пожить без фракции в Раде и надеяться, что кадровые представления нового главы государства будут одобрены. Либо сделать все, чтобы успеть распустить парламент до 27 мая, доказав отсутствие коалиции.

Петр Порошенко уходить из политики не собирается. Он имеет самую большую фракцию в ВР, еще пока жива действующая коалиция. У Тимошенко вообще подготовили законопроект об ограничении полномочий президента.

Но пока в рядах бывших регионалов и всех возможных "реваншистов" - настоящий триумф. Для пророссийских сил поражение Петра Порошенко действительно становится отличным шансом восстановить собственные силы. От Зеленского там ожидают менее агрессивного сопротивления, даже уголовных дел и посадок членов еще пока действующей власти. Основную же ставку делают на парламентские выборы, безотносительно к тому, будут ли они осенью, как планируется, или раньше - где-то летом.

Последний социологический опрос КМИС рисует для них действительно позитивную картину. Проходной барьер в 5% преодолевают следующие политсилы:

25,9% - "Слуга народа";

15,7% - Оппозиционная платформа - "За життя";

13,9% - Блок Петра Порошенко "Солидарность";

12,1% - "Батькивщина";

5,1% - "Гражданская позиция";

5% - "Сила и Честь".

Благодаря статистической погрешности выборки в 3,3%, "Силу и Честь" Игоря Смешко (в первом туре президентских выборов набрал 6%) и "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко (свыше 6% в первом туре) могут потеснить "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,8%, по данным КМИС) и "Свобода" (4,6%). Но сейчас все эти цифры довольно условны, особенно учитывая далекую перспективу парламентских выборов с официальной датой проведения 27 октября и стартом парламентской кампании в июле. Кампании, участие в которой могут теоретически принять политсилы Виталия Кличко, возможно даже Святослава Вакарчука. А еще не стоит недооценивать "Силу людей" и "Народный фронт", но это уже отдельная историю.

На сегодняшний день следует говорить о ряде угроз, которые вырисовываются перед парламентскими выборами.

Первой из них являются достаточно высокие рейтинги Игоря Смешко. Экс-глава СБУ в 2003-2005 годах Смешко возглавлял спецслужбу в то же время, когда Виктор Медведчук был главным в Администрации Президента Леонида Кучмы. Игорь Смешко официально потратил на президентскую избирательную кампанию чуть более 1 млн гривен, став настоящим феноменом. Большую роль в этом сыграли телеканалы, которые неофициально связывают с Виктором Медведчуком, - 112 и NewsOne. Смешко имел практически неограниченный доступ на эфиры, его пиарил "лидер мнений" Дмитрий Гордон. К слову, последний недавно заявил о грядущем премьерстве Смешко. Это не означает, что в такие расклады нужно верить, особенно учитывая немалое количество несбывшихся прогнозов Гордона (вспомните хотя бы запущенные им слухи о возможном подрыве сцены во время дебатов Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"). Но с точки зрения будущей парламентской гонки, которую во многих фракциях рассматривают как борьбу за пост премьера, это исключительно повышение ставок. Между прочим, Смешко активно называли будущим главой СБУ для Зеленского. Но он сам развеял слухи, сказав, что руководить спецслужбой в команде Зеленского не хочет. Это только подтверждает момент, что Смешко собирается идти в парламент с партией "Сила и Честь". А разные слухи только повышают его авторитет в глазах будущего избирателя.

Вернемся к самой фигуре Игоря Смешко. В его партии "Сила и Честь" есть люди, которых в политических кругах называют близкими к Медведчуку. Например, Николай Обиход, который был заместителем Смешко в СБУ в период 2003-2005 годов. Кроме него в партии "Сила и Честь" есть известные силовики - генерал армии в отставке, экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко (2014-2015 гг.) и генерал-полковник милиции Юрий Черкасов. Кстати, на выборах в парламент в 2014-м "Сила и Честь" с первым номером - Кихтенко - набрала 1%.

По источникам СМИ, Смешко якобы решили вернуть в политику Леонид Кучма и Евгений Марчук. Не стоит забывать, что экс-глава СБУ был председателем Комитета по вопросам разведки в 2014-м, а с 2015-го - внештатным советником Петра Порошенко. Сейчас пророссийские СМИ пишут, что он действительно сотрудничает с Виктором Медведчуком. Несмотря на это, сам Смешко во время эфиров отстранялся от Медведчука. В частности, на одном из телеканалов на вопросы журналиста Александра Дубинского, является ли Медведчук "агентом Кремля", потому что летает на Россию, несмотря на запрет, Смешко отвечал, что это можно расценивать как госизмену.

Кроме построения имиджа проукраинского офицера на каналах, связанных с Медведчуком, а также кампании консерватора, у Смешко есть собственные скелеты в шкафу. В частности, ему вспоминали и будут вспоминать о непонятной роли в отравлении Виктора Ющенко в 2004-м. Экс-президент утверждал, что оно произошло на даче у заместителя председателя СБУ Сацюка в присутствии тогдашнего главы СБУ Смешко. Сам Смешко всячески отмежевывается от этой истории и отмечает, что в свое время был на допросах, доказательств его вины нет. Более того, после первого Майдана и победы Ющенко, когда Смешко еще возглавлял СБУ, в The New York Times вышла статья, в которой его назвали едва ли не спасителем революции. Якобы Смешко предупредил оппозицию о плане разгона Майдана, который готовил заместитель министра внутренних дел Сергей Попков. Благодаря Смешко, оппозиция поставила в известность американское посольство, а оно довело информацию до ведома госсекретаря США Пауэлла, который позвонил Кучме. Президент Украины не ответил. Но Смешко не остановился, связался с генерал-майором Виталием Ромащенко, и тот убедил Попкова отозвать спецназ и не разгонять Майдан.

Учитывая подозрительную близость к информационным ресурсам Медведчука, которые создали из Игоря Смешко новое, хорошо подзабытое лицо для избирателя, его фигура действительно вызывает больше вопросов, чем ответов.

Второй угрозой является высокий рейтинг "Оппозиционной платформы - "За життя"". Относительно этой откровенно пророссийской политсилы, которая возникла на обломках некогда монолитного "Оппозиционного блока", много вопросов. И они также связаны с Медведчуком, поскольку пока неизвестно, пойдет ли его группа и он сам вместе с "газовиками" в парламент в составе этой фракции. Или же Рабинович от Медведчука решит идти отдельно от Бойко. Особенно интересно это выглядит в связи с наличием планов опустить проходной барьер в Раду с 5% до 3%, изменив избирательную систему (об этом известно Depo.ua). Тогда пророссийские силы могут теоретически завести больше проектов в парламент. Также, как и проукраинские, но все же. Не стоит забывать о Надежде Савченко и Владимире Рубане, которые уже на свободе. И вполне могут влиться в один из политпроектов, например в условную "Силу и Честь", или же создать собственный.

Не секрет, что с учетом влияния Виктора Медведчука вполне возможным является союз "Оппоплатформы" и "Силы и Чести" в парламенте с другими пророссийскими сателлитами: условным проектом Савченко или даже с "Оппоблоком", бенефициаром которого является Ринат Ахметов. Эту фракцию с Вилкулом не стоит списывать со счетов. Все же исторически Ахметову ближе именно пророссийское окружение. Ситуативным или прочным будет такой союз, покажет только время.

Третья угроза - это отсутствие любого понимания курса "Слуги народа". По опросам, именно эта политсила сейчас является лидером симпатий избирателей. Благодаря Владимиру Зеленскому, который бьет рекорд народного доверия. Комик во втором туре президентских выборов заручился поддержкой электората даже Бойко-Вилкула. Насколько он и автоматически его партия потеряют рейтинги до парламентских выборов - это еще тот вопрос. Но по состоянию на сейчас, если Раду все-таки удастся распустить и провести досрочные выборы, "Слуга народа" способна самостоятельно сформировать коалицию. Такое мнение озвучил нардеп от БПП Вадим Денисенко.

Зеленский отмечал, что коалиции с Порошенко, Бойко и Медведчуком у него не будет. Но пока это только слова, ведь судить комика за политическую деятельность мы не можем - ее не было.

В любом случае, перед парламентскими выборами мы наблюдаем вероятность захода в Раду достаточно сильного крыла политпроектов, которые будут продвигать пророссийские интересы. И будут делать это открыто, как Юрий Бойко и Виктор Медведчук, или же руками собственных политических деятелей пдо проукраинскую риторику, как это теоретически может выйти с Игорем Смешко.