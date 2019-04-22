Личный враг Зеленского. Почему Ляшко очень зол на народ и его «слуг»

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Если Ляшко вновь проведет свою партию в парламент, то можно не сомневаться: за присоединение к чьему-либо лагерю он запросит очень высокую цену.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отличился 21 апреля заявлением о том, что он не собирается приходить на избирательный участок и принимать участие в голосовании во втором туре президентских выборов. А нардеп от его партии Игорь Мосийчук испортил бюллетень, написав на нем большими буквами "Ляшко". Фотоснимком бюллетеня он похвастался на своей странице в Facebook. "Можно и так проголосовать... Именно поэтому я настаиваю на возвращении в бюллетени графы "Против всех"!", - пояснил он.

Позиция Ляшко и его парламентской фракции вполне логична. Радикальной партии позарез нужно преодолеть 5%-й барьер на предстоящих выборах в Верховную Раду. В 2014-м на президентских выборах Ляшко занял третье место, набрав 8,32% голосов, на парламентских выборах его партия выступила хуже - стала пятой с результатом 7,44%. В 2019-м в первом туре выборов президента Ляшко опустился еще ниже - седьмое место, 5,48%. Если такая тенденция сохранится, то на следующих парламентских выборах партия Ляшко может не дотянуть до 5%. Это, скорее всего, будет означать политическую смерть и самого Ляшко, и его партии, поскольку за пять лет, в течение которых они будут лишены возможности устраивать шоу в парламенте, о них все забудут.

Поэтому сейчас задача Ляшко - не просто не растерять остатки своего электората, но и вернуть на свою сторону тех своих бывших приверженцев, кто на этих президентских выборах предпочел ему более молодого, красивого и комичного. 19 апреля он четко сформулировал свою программную установку: "Президент, который "я ни за каво не переживаю. Я переживаю только за свою семью", - будет у меня спать с открытыми глазами и среди ночи просыпаться в холодном поту. Я научу его переживать за Украину и украинцев!"

Впрочем, не менее важно ему, чтобы его избиратели не переметнулись в лагерь Петра Порошенко. Именно поэтому все время до парламентских выборов Ляшко и его Радикальная партия будут соревноваться в нещадной критике Зеленского и его партии "Слуга народа" с Порошенко и его "Солидарностью". Конечно, при этом Ляшко продолжит критиковать и высмеивать как Порошенко, так и Тимошенко, Гриценко, Смешко, которые тоже отбирали у него голоса в первом туре президентских выборов.

Кстати, равномерное распределение своего критического огня по всем вышеназванным политическим мишеням важно для Ляшко еще и для того, чтобы оставить себе возможность для любых союзов в новой Верховной Раде. Дескать, он не был ни на чьей стороне, это было четко видно всем, поэтому сейчас он может вступить в любую коалицию - лишь бы это было в интересах "обездоленных украинцев". И можно не сомневаться: за присоединение к чьему-либо лагерю он запросит очень высокую цену.

Таким своим поведением Ляшко вряд ли вызовет неудовольствие своего главного спонсора Рината Ахметова, даже если тот договорится по всем спорным экономическим вопросам с главным партнером Зеленского Игорем Коломойским. Ахметову в любом случае нужны инструменты политического влияния, иначе любые договоренности могут быть быстро нарушены стороной, располагающей более мощными политическими ресурсами. В условиях, когда прохождение в парламент другого политического проекта Ахметова - партии Вилкула - под большим вопросом (напомним, что в первом туре президентских выборов Вилкул набрал лишь 4,15%), именно Ляшко может оказаться для Ахметова наиболее перспективным проектом. А поскольку Ляшко способен въехать в Верховную Раду только на оголтелой критике всех и вся, то Ахметов не будет его сдерживать, наоборот, по-прежнему будет предоставлять ему для пиара свои медиа-ресурсы.

Если эта стратегия сработает, то цену за присоединение Ляшко к чьему-либо лагерю будет устанавливать, конечно же, Ахметов. Расплачиваться же нужно будет постами для его людей и бизнес-преференциями.

