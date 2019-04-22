Миллиарды из ПриватБанка выводили через кипрский филиал - OCCRP

Центр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов.

Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что 5,5 млрд долларов были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре.

"Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают, поскольку Национальный банк Украины воспринимал кипрский филиал ПриватБанка как любой другой из украинских филиалов. В силу этого чиновники не замечали, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину", - говорится в расследовании OCCRP.

"Между тем кипрский (банковский) регулятор либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить", - пишут авторы OCCRP.

После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных оффшорных компаний, - продолжает OCCRP.

В то же время кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу, а потому никогда не сообщал украинским властям о дальнейшем перетекании средств.

Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины. Там также напомнили о штрафе, наложенном на филиал в октябре 2016 года, за несколько недель до национализации ПриватБанка.