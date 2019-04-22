Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам ПриватБанка

Печерский райсуд Киева сегодня, 20 апреля, принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученным до вхождения государства в капитал. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

НБУ указывает, что возмущен этим решением суда и обжалует его.

Регулятор напоминает, что в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования ПриватБанка, полученных за период 2008-2014 гг. Фактически, он взял на себя личные обязательства за погашение задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

"Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынужденно понесло в результате его действий. Во избежание солидарной ответственности, в сентябре 2017 он обратился в суд с требованием расторгнуть указанные договоры поручительства", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук. Он подчеркнул, что сегодняшнее решение суда в пользу Коломойского не вступило в силу.

Нацбанк напоминает, что это решение уже третье не в пользу государства за последние три дня. "Очередное решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем. Это решение суда также усложняет защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных банку и государству бывшими владельцами ПриватБанка", - добавил Григорчук.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Позже он принял еще одно решение, которое касается перечня связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц.