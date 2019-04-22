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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

73,09% - за Зеленского и 24,57% - за Порошенко по подсчету ЦИКом 80,78% электронных протоколов

07:20 22.04.2019 |

Политика

 

73,09% избирателей проголосовали во втором туре выборов Президента 21 апреля за руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, а 24,57% - за действующего главу государства Петра Порошенко по подсчету 80,78% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Данные обновляются.

Испорчено было 2,32% бюллетней.

Зеленский лидирует во всех областях Украины кроме Львовской.

Результаты выборов должны быть установлены ЦИКом не позднее 1 мая на основании оригиналов бумажных протоколов окружных избирательных комиссий о голосовании граждан на участках.

Инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Он официально приступит к исполнению своих обязанностей, когда на торжественном заседании Верховной Рады примет присягу украинскому народу.

Как сообщали Українськi Новини, явка избирателей во втором туре выборов Президента составила 62,07%.

По данным национального экзитпола по состоянию на 18:00 73,2% избирателей проголосовали за Зеленского, а 25,3% - за Порошенко.
По материалам: Українські Новини
 

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