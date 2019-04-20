Межбанк спокойно закончил предвыборную неделю

Елена Лысенко / UBR.ua

19 апреля курс доллара опустился на 2 копейки, и остановился в рамках 26,83-26,86 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

С утра были попытки взвинтить валютные котировки, и они достигали 27,0 грн./$. Однако ситуация успокоилась после появления на торгах крупных продавцов - агропредприятий и металлургических заводов. Выяснилось, что спрос на валюту не такой уж и большой, и котировки откатились. Из-за Страстной пятницы в США и Европе, безналичная торговля в Украине происходила на условиях tom - с поставкой на следующий рабочий день.

В целом же на торги продолжал давить привычный пакет рисков и факторов.

«Умеренная активность и курсовая динамика сегодняшних торгов обусловлены завершением периода налоговых платежей. А также частично отложенным спросом в связи с выходным днем в Европе и США, влиянием пика предвыборных баталий на настроения участников рынка и нервозным ростом котировок на наличном рынке», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Наличный рынок сегодня не пошел за межбанком. Двигался в противоход: средний курс доллара подскочил сразу на 15 копеек, и вошел в рамки 27,10-27,20 грн./$. В нем работали:

* Креди Агриколь Банк,

* ОТП Банк,

* Укрэксимбанк,

* Райффайзен Банк Аваль,

* УкрСиббанк,

* Ощадбанк,

* Альфа-Банк,

* Приватбанк.

Минимальная цена «американца» оказалась на 26,95 грн./$ (Юнекс Банк), а максимальная - на 27,30 грн./$ (Идея Банк, Коммерческий индустриальный банк, БТА Банк).

Выкуп валюты у населения происходил в широком диапазоне - 26,50-27,09 грн./$.

Финансисты объясняют подорожание наличного доллара повышенным спросом населения. «Он не настолько значителен, чтобы играть большую роль для межбанка, но ощущается», - уточнил Юрий Гриненко.

Желание украинцев прикупить валюту сегодня объясняли двумя причинами:

* политическими рисками, связанными с предстоящим голосованием за президента Украины 21 апреля.

* нервозностью вкладчиков Приватбанка, которые на всякий случай переводили свои сбережения в доллар после новостей о незаконной национализации.

После выборов на валютном рынке может возникнуть неопределенность.

«Думаю, 22 апреля старт торгов произойдет в рамках 26,80-26,90 грн./$. Что будет после этого во многом будет зависеть от иностранных покупателей гривневых гособлигаций, точнее от их желания покупать новые выпуски ОВГЗ. Хотя в целом кажется, что доллар не должен дорожать и все должно быть спокойно», - считает Гриненко.

Менее оптимистически настроен Олег Куринной, который спрогнозировал на понедельник торговлю в рамках 26,80-27,0 грн./$.