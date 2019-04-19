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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Два монолога. Почему Порошенко не стал давить Зеленского интеллектом

23:41 19.04.2019 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Дебаты кандидатов в президенты, о которых так много говорили три последние недели, наконец-то состоялись. И Владимир Зеленский, который пытался этих дебатов избежать, не проиграл, в то время как Порошенко - выиграл.

Перед началом дебатов казалось, что Петр Алексеевич, как действующий глава государства, опытный политик и хороший оратор, должен просто задавить своего оппонента интеллектом, продемонстрировав всей стране вопиющую некомпетентность своего оппонента. Но этого не произошло, в первую очередь потому, что Порошенко и не пытался этого делать. Дебаты по сути превратились в чередование монологов, в которых каждый из ораторов выполнил свою обязательную программу, нанеся оппоненту серию достаточно ожидаемых ударов.

Порошенко напомнил Зеленскому и его глупые шуточки об Украине, о том, что он даже не кот в мешке, а "мешок с чертями", что он марионетка Коломойского и кумир для "ваты" и российских пропагандистов, и стояние перед Путиным на коленях и извинения перед Кадыровым. Владимир Александрович, в свою очередь, вспомнил и Липецкую фабрику, и Свинарчуков-Гладковских, и "Роттердам+" и невыполненное обещание закончить АТО за две недели. В общем прозвучал стандартный и всем давно известный набор обвинений.

Ответы же на них, похоже, мало кого интересовали. "Коломойский будет сидеть в тюрьме, если нарушит закон", "С Кадыровым никогда не говорил", "Друг перестанет быть другом, если появятся обоснованные подозрения в его причастности к коррупции". Именно в таком ключе были ответы на провокационные вопросы.

Зеленский, разумеется, пытался шутить. Некоторые шутки были и правда занятные, а некоторые изрядно "бородатые", как например про Порошенко "волка в овечьей шкуре", что лучше, чем "кот в мешке".

У каждого из дебатирующих были и домашние заготовки. Зеленский, например, парируя ожидаемый упрек в готовности стать перед Путиным на колени, предложил и Порошенко встать на колени перед "вдовами погибших бойцов" и "матерями погибших детей". У Порошенко же в группе поддержки была нардеп от БПП Татьяна Рычкова, муж которой погиб на фронте в 2014-м, и президент встал на колени перед ней и поцеловал ей руку. Порошенко в свою очередь, неожиданно в самом начале дебатов пошел со своей сцены на сцену Зеленского и обмениваться колкостями им пришлось глаза в глаза на расстоянии пару метров друг от друга. К тому же группе Зеленского пришлось петь гимн Украины, к чему те были не готовы и подключились к пению, только после замечания ведущего.

В целом же дискуссия носила эмоциональный, а не интеллектуальный характер. Оба говорили образно, не стеснялись пафоса и часто повышали голос, иногда почти срываясь на крик. Ожидаемо, что Зеленский в этой перепалке не выглядел беспомощной жертвой, что вполне могло бы случиться, если бы его спровоцировали на предметный разговор о государственной политике. Но, похоже, такую цель Порошенко перед собой и не ставил. И в этом есть своя логика.

О некомпетентности Зеленского в Украине говорят уже давно, а ее подтверждений в сети более чем достаточно. Одних бесед кандидата с экспертами более, чем достаточно. И все, кто хотел в этом убедиться, уже давно убедились, и тех, кого это могло отпугнуть, уже отпугнуло. Давать им дополнительные аргументы в виде дебатов не было никакой практической пользы. Похоже, подобный стиль дискуссии был адресован избирателям Зеленского, колеблющимся и неопределившимся. Это в большинстве своем достаточно простые люди, которые не в состоянии оценить уровень некомпетентности Зеленского, а если и в состоянии, то их это не пугает. Дескать, главное, что б человек был хороший, а умные товарищи ему подскажут.

Порошенко на дебатах пытался завоевать именно этот электорат, давая им понять, что он тоже "парень не промах", и вполне способен соревноваться с Зеленским на его поле и по его правилам. Выглядел ли Зеленский на этих дебатах неубедительно? Нет. В общем и целом, в таком формате он смотрелся достаточно органично. Даже смог большую часть дебатов говорить на более-менее сносном украинском, срываясь правда периодически на русский. И сказать, что Зеленский проиграл эти дебаты никак нельзя. В то же время Порошенко их тоже не проиграл, скорее это была ничья в его пользу. Зеленский по итогам дебатов вряд ли что-то потерял. Ну, может, кроме некоторой части откровенно пророссийских и ватных избирателей, которые разочаровались, услышав одобрительные слова в адрес Бандеры или слова, что Путин для Зеленского враг. Но кандидат говорил об этом и до дебатов.

Порошенко же, его настырность и готовность перекричать Зеленского могли прибавить пару-тройку процентов того самого неопределившегося и сомневающегося электората. Эти проценты, конечно, вряд ли будут решающими и повлияют на конечный результат, но все равно будут полезны, а значит это победа.

Как бы там ни было, окончательные результаты мы все узнаем в ближайшее воскресенье.
 

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