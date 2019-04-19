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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Реванш судей: Присягает ли украинская Фемида на верность Зеленскому

16:08 19.04.2019 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Еще до второго тура президентских выборов украинские суды решили продемонстрировать свою лояльность к потенциальному главе государства Владимиру Зеленскому.

Чем ближе ко второму туру президентских выборов, тем быстрее переобувается на ходу судебная система Украины. Немало людей в черных мантиях уже стали в очередь, чтобы доказать свою лояльность новой власти и продемонстрировать, что они "досрочно" вышли из-под опеки той команды, которая еще не покинула Банковую, и переключились на защиту интересов фаворитов выборов. А за судейскими спинами вырисовываются фигуры бывших вершителей судейских судеб, которые "залегли на дно" после Революции Достоинства.

Depo.ua составил "хит-парад незаангажированности украинской Фемиды". Напоминаем про все решения судов, которые вызвали резонанс в обществе в последние недели.

"Приватбанк"

Наиболее скандальным, учитывая интересы сотен тысяч украинцев, которых оно затрагивает, стало решение Окружного административного суда Киева о незаконности национализации "Приватбанка". Появилось оно 18 апреля, за три дня до голосования во втором туре выборов. Этот вердикт был осужден западными партнерами Украины и будет обжалован в апелляционной инстанции. Появление этого вердикта за два дня до его вынесения спрогнозировал сайт Depo.ua.

Были и другие, не менее показательные, хотя и менее громкие решения судов разных уровней по всей стране.

Парубий и УПЦ МП

Показательным является вердикт Окружного админсуда Киева (про этот суд дальше скажем отдельно) о признании противоправными действий спикера Верховной Рады Андрея Парубия во время принятия закона, который требует переименования УПЦ (Московского патриархата). Об этом решении мы знаем только из недавнего заявления провайдера интересов кремлевского православия в Украине, нардепа Вадима Новинского - в официальных источниках соответствующая информация пока отсутствует.

Освобождение Савченко

В ночь на вторник, 16 апреля, решением Броварского горрайонного суда освобождены из-под стражи подозреваемые в планировании теракта в Киеве, депутат Верховной Рады Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Срок их содержания под стражей истек, а прокуратура не предложила продолжение.

Курченко и Одесский НПЗ

Верховный суд Украины отменил постановление о закрытии апелляционного производства в деле о передаче государству недвижимого имущества, которое принадлежало ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод". Решение было вынесено еще 4 апреля, но известно о нем стало на этой неделе. Верховный суд удовлетворил жалобу кипрской компании EmpsonLimited, которая владеет 99,57% акций Одесского НПЗ. Эту компанию связывают с бизнесменом из окружения семьи Януковичей Сергеем Курченко, который разыскивается украинскими правоохранителями и живет в Москве.

В 2013 году Одесский НПЗ приобрела у компании "Лукойл" группа ВЕТЭК Курченко. Позже ВЕТЭК передала предприятие в залог российскому банку ВТБ. Работа предприятия так и не была восстановлена, оно простаивает. 13 ноября 2015 года суд удовлетворил ходатайство прокурора о передаче на хранение вещественных доказательств по одному из уголовных дел против Курченко. Завод передали на хранение и в управление госпредприятию "Укртранснефтепродукт".

Нет агрессии России

16 апреля Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель командира экипажа самолета Ил-76, который был сбит под Луганском в июне 2014 года, следствием агрессии России.

С иском в суд обратилась вдова погибшего Александра Белого, которая и сообщила об этом решении, которое пока отсутствует в реестре судебных решений. В вердикте суда, который опубликовало "Общественное", отсутствует мотивировочная часть, где содержится аргументация.

Напомним, 14 июня 2014 года в Луганской области из зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Шарий - не виноват

10 апреля Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест скандального блогера Анатолия Шария и отказался инициировать его экстрадицию в Украину. Шария обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.296 УКУ (хулиганство с применением оружия). Он сбежал из Украины и живет в Европе.

Арест счетов Януковича снят

17 апреля тот же Шевченковский суд столицы снял арест с ряда счетов во "Всеукраинском банке развития" ("ВБР"), который принадлежал сыну Виктора Януковича - Александру. Речь идет о счетах, которые принадлежат бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению, на чьих счетах в этом банке было арестовано 1,2 млрд грн. Правда, уже 18 апреля этот суд арест упомянутых счетов восстановил.

Блокада конкурса на главу таможни

В тот же день упомянутый Окружной административный суд Киева постановил приостановить действие распоряжения Кабинета Министров Украины "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Государственной таможенной службы". Кроме этого, суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы совершать действия по проведению упомянутого конкурса. Решение принято в обеспечение иска народного депутата от БПП Андрея Антонищака. Основанием для иска стало отсутствие у одного из участников конкурса необходимого стажа работы на государственной службе.

На днях была обнародована информация о том, что по результатам конкурсов должность председателя Государственной таможенной службы должен был занять первый заместитель министра экономразвития и торговли Украины Максим Нефедов, а заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе на пост руководителя Государственной фискальной службы. Победителей уже успел заочно поздравить президент Порошенко, хоть формально кадровые конкурсы завершатся 23 апреля. И вот - такая оплеуха от судей. Премьер Владимир Гройсман назвал это решение "коррупционным сговором". По его мнению, это произошло потому, что правительство решило изменить процесс управления таможней, сделать ее прозрачной, исключить коррупцию. Кабмин этот судебный вердикт обжалует.

Как отметил министр Кабмина Александр Саенко на своей странице в Фейсбук, "до сих пор остаются заблокированными и результаты конкурсов на отбор инвестиционных советников, чтобы запустить большую приватизацию".

Нескрываемое стремление отдельных судей продемонстрировать свою полезность новой власти откровенно пугает. Можно спрогнозировать, что начнется в случае избрания Зеленского президентом, какие масштабы приобретет судейская вакханалия тогда. Ведь своего шанса отомстить ждут так много "обиженных" властью времен Петра Порошенко - и тот же Игорь Коломойский, и бывшие регионалы, как Андрей Портнов, и "рядовые" чиновники, которые жаждут реванша за необходимость на протяжении предыдущих пяти лет жить хоть более-менее в рамках закона.

В этом хит-параде судейской "беспристрастности" особое внимание привлекает позиция Окружного админсуда столицы, который успел отличиться рядом сомнительных решений.

В последние дни марта этот суд отменил запрет сериала "Сваты", продюсером которого является Владимир Зеленский, и разрешил въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который снимался в этом сериале. При этом суд признал противоправными действия СБУ, которая попросила Министерство культуры внести артиста в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы с участием Добронравова в "черный список", а СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года, сорвав съемки нового сезона "Сватов", которые студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году, и они были отложены из-за известных событий в Украине. После аннексии Крыма в интервью Добронравов поддержал эти действия России. В январе 2018 года иск против запрета "Сватов" подала телекомпания "Студия 1+1".

В начале апреля Окружной админсуд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину российского политтехнолога, бывшего заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы" (НИС), которая производит информационно-аналитические программы телеканала "Интер", Игоря Шувалова. Госпогранслужба выдворила из Украины Шувалова в 2017 году на пять лет. Шувалова обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Кроме того, за прошедшие полгода Окружной суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик", признал законность формулы "Роттердам +", удовлетворил иск нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука и отстранил от работы и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, вернул "вертодром Януковича" фирме нардепа из БПП, отказал журналистке Наталии Седлецкой в предоставлении копии решения о доступе правоохранителей к данным с ее телефона, а Романа Насирова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству на более чем 2 млрд грн, восстановил в должности председателя Фискальной службы.

Что еще надо сделать этому суду, чтобы привлечь к себе внимание "судей над судьями" - Высшей квалификационной комиссии судей Украины? Тем не менее, пока на "арбитров из Окружного" не указал пальцем президент, никаких движений ВККСУ самостоятельно не сделала. Это прямое следствие незавершенности судебной реформы.

Что, в конце концов, признал сам Петр Порошенко. Вчера на срочном внеочередном заседании Совбеза по поводу ситуации вокруг "Приватбанка" президент призвал Высшую квалифкомиссию судей "ускорить квалификационное оценивание, в том числе и в части добродетели, с привлечением, если потребуется, общественных активистов, Общественного совета добропорядочности", чтобы перезапустить Окружной административный суд Киева и "обеспечить, чтобы наконец он прошел судебную реформу". Вот только не поздновато ли власть пришла к такому выводу? И будут ли спешить выполнять поручение президента, которого часть чиновников уже считает "сбитым летчиком"?

Тем временем Окружной админсуд Киева демонстрирует готовность предоставить почву и для важных политических решений. Именно этот суд, о влиянии на который бывшего антикоррупционного уполномоченного правительства Азарова, а ныне личного адвоката Игоря Коломойского и одновременно ведущего юриста избирательного штаба Зеленского Андрея Богдана сообщали СМИ, в рамках рассмотрения иска нардепа Андрея Деркача обратился к Верховной Раде с требованием подтвердить наличие коалиции и предоставить ее персональный состав. А на основании ответа или его отсутствия суд может обеспечить новому президенту правовые основания для досрочного роспуска парламента. Depo.ua подробно рассказывало про этот и другие сценарии развития событий вокруг перспектив Рады 8 созыва.

Народный депутат от фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол видит за рядом упомянутых решений судов влияние бывшего заместителя главы президентской администрации Януковича Андрея Портнова, причастность которого к штабу Зеленского у последнего опровергают. "Технически черновую работу убеждения/подкупа судей (в "деле "Приватбанка" - Ред.) сделал старый приятель Коломойского - Портнов, так же, как в случае решения судов по Савченко и Шарию", - написала депутат на своей странице в "Фейсбук".

Впрочем, персональное влияние тех или иных лиц на скандальные решения судов, которые посыпались как горох из порванного мешка, пока остается недоказанным. Важно другое: острота проблемы нереформированности судебной системы проявилась именно в период возможной смены президентских команд. Почувствовав ослабление внешнего контроля, некоторые судьи пытаются отомстить за пятилетие "страданий" от люстрации и необходимости показывать свое состояние. А кто-то уже вернулся к проверенным схемам заработка.

Остается открытым вопрос, есть ли у будущей власти рычаги, которых достаточно, чтобы справиться с аппетитами слуг Фемиды и быстро взять их под контроль, не привлекая к этому наиболее одиозные фигуры из круга "кураторов правосудия" призыва Януковича. Украинское патерналистское общество не хочет знать про обусловленное законами распределение функций, и считает лично президента прямо ответственным за все, что происходит в стране - от плохих дорог до коррумпированных судов. И уже сейчас эта ситуация становится для Зеленского проблемной.
 

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