Приватбанк и планы Коломойского. Что будет после выборов

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Если решение об отмене национализации Приватбанка вступит в законную силу, дешевых западных кредитов Украине уже не видать.

18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского по Приватбанку. В сообщении пресс-службы суда отмечается, что суд признал противоправными решения Нацбанка, Кабмина, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка. Процедура национализации признана судом необоснованной и осуществленной с многочисленными нарушениями действовавшего на тот момент законодательства. Само решение еще не обнародовано.

Коломойский в интервью "Экономической правде" 8 апреля заявил, что он добивается от государства не возвращения Приватбанка, а компенсации за него: "Они хотят оставить себе Приватбанк? Пусть оставляют. Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало $2 млрд капитала. Пусть вернут, и нет вопросов". Теоретически такая сделка возможна. И для этого не нужно изымать $2 млрд из валютных резервов - достаточно пустить под нож компанию Укрнафта, в которой государство сейчас имеет контрольный пакет, а свыше 40% принадлежат бизнес-группе Коломойского. Чтобы расплатиться с Коломойским, не трогая Приватбанк, государство может разделить Укрнафту на две компании - по газовому и нефтяному направлению. Последнее может стоить ровно столько, чтобы доля государства в нем оценивалась примерно в $2 млрд. Вот эта доля теоретически и может быть передана Коломойскому. В результате и олигарх будет доволен, и власть сможет заверять, что в карманы вкладчиков Приватбанка, пенсионеров, бюджетников и прочих "маленьких украинцев" никто не залез.

Однако тут есть небольшая загвоздка: слова Коломойского о готовности оставить Приватбанк государству ничем не подкреплены юридически. Решение суда говорит именно о незаконности национализации Приватбанка. А значит, чтобы оставить Приватбанк государству, нужно заново проводить всю процедуру национализации. В частности, необходимо новое соглашение между государством и Коломойским. И если в первый раз Коломойский оспорил национализацию в суде, то нет никакой гарантии, что он не захочет повторить этот финт еще раз.

Да и сам Коломойский не проявляет никакой готовности заключить мировое соглашение по формуле "Приватбанк остается у государства, прежний владелец получает $2 млрд компенсации". Наоборот, олигарх настаивает на том, что решение суда должно быть выполнено. Это нужно Коломойскому не только ради $2 млрд, но и ради отмщения. Вечером 18 апреля, комментируя "Экономической правде" решение суда, он рассказал, что будет потом: "А потом поменяется менеджмент и воздастся тем, кто сегодня управляет Приватбанком и наносит государству ущерб. Воздастся - это они понесут уголовную ответственность и сядут в тюрьму на долгие годы. Они тратили государственные деньги, несмотря на имеющиеся судебные запреты, - я имею в виду расходы на аудиторов, юристов, расследователей. Были потрачены огромные деньги на незаконную розыскную деятельность".

Коломойский планирует отомстить не только нынешнему менеджменту Приватбанка. Правда, это вроде бы не распространяется на Петра Порошенко. «Я не думаю, что новой власти нужно наступать на такие грабли, на которые наступил Янукович в отношении Тимошенко в 2011 году, - заявил Коломойский. - Пора закрывать "ящик Пандоры" на политические преследования... Любое его преследование, а тем более по надуманным причинам, является неприемлемым, это мое мнение. Но не исключаю, что у него есть окружение, с которым нужно разбираться по полной программе».

Похоже, «разборка по полной программе» ждет, в частности, экс-главу НБУ Валерию Гонтареву и всех тех чиновников, которые осуществляли национализацию Приватбанка. «Если была неправильная национализация и эта позиция устоит в судах высших инстанций, значит, за это нужно будет отвечать, - подчеркнул олигарх. - То, что касается ущерба... Мы ведь понимаем, что Украина небогатая страна и сейчас ей вешать "тягарь" на плечи - это тяжело. Мы создадим достаточно комфортные условия. Но нам важна правда прежде всего».

Если эти планы Коломойского будут реализованы, Украина рискует полностью лишиться финансовой поддержки США, ЕС, других западных партнеров и международных финансовых организаций, которые фактически были модераторами национализации Приватбанка в конце 2016 г. Тем же вечером 18 апреля они выразили крайне негативное отношение к решению суда о признании национализации незаконной. При этом они настаивают на том, что не может быть и речи о какой-либо компенсации Коломойскому от государства - наоборот, это Коломойский должен возместить государству ущерб, нанесенный деятельностью, вынудившей к национализации Приватбанка.

К примеру, посольство США заявило, что "в 2016 г. международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины национализировать Приватбанк по требованию бывших владельцев в качестве единственного эффективного метода защиты вкладчиков банка - украинского народа и бизнеса - и стабильности финансовой системы". В заявлении подчеркивается, что власть должна продолжить "свои усилия по возмещению убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере".

Такие же формулировки содержатся в заявлении ЕС насчет Приватбанка, обнародованном представительством ЕС в Украине. В этом заявлении указывается на еще один немаловажный момент: "Сторона обвинения и судопроизводство должны полноценно воспользоваться выводами отчета специалистов Kroll по заказу НБУ". Да-да, этот тот самый отчет детективного агентства Kroll, который позволил НБУ утверждать, что "ПАО КБ "Приватбанк" было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет, что и привело к нанесению банку убытков не менее чем на $5,5 млрд". Именно за расходы на этот отчет Коломойский хочет засадить нынешний менеджмент Приватбанка "в тюрьму на долгие годы".

Несомненно, если решение об отмене национализации Приватбанка вступит в законную силу, дешевых западных кредитов Украине уже не видать. И тогда останется два выхода: или объявлять дефолт из-за невозможности обслуживать внешний долг, или занимать валюту путем выпуска облигаций внешнего госзайма со ставкой 12% годовых. Именно 12%, а не 7%, потому что когда страна в преддефолтном состоянии и от нее отвернулись западные кредиторы, то дешевле, чем под 12% годовых, ей денег никто не займет.