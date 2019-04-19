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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

План Лещенко. Зеленский поведет в парламент «старых коррупционеров» и «котов в мешке»

15:47 19.04.2019 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Согласно концепции, изложенной ВИП-агитатором Зеленского нардепом Лещенко, выборы в парламент пройдут по закрытым партийным спискам.

Нардеп Сергей Лещенко до недавнего времени был известен как один из самых активных адептов идеи избрания новой Верховной Рады по открытым партийным спискам. 20 сентября прошлого года он и несколько его коллег-единомышленников даже устроили в парламенте флешмоб, надев футболки с хештегом #ВІДКРИТІ_СПИСКИ. Так они напомнили президенту Петру Порошенко, который в тот день выступал в Верховной Раде, об общественном требовании - ввести пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками на выборах в парламент. Депутаты подчеркивали, что после обновления состава Центральной избирательной комиссии нужно принять новый Избирательный кодекс с открытыми списками.

Однако в последние месяцы Лещенко был наиболее активно занят другим вопросом - собственным трудоустройством в чьей-либо политической команде. Некоторое время он прозябал в партии "Демальянс", затем перешел в лагерь Анатолия Гриценко и наконец оказался в числе вип-агитаторов за Владимира Зеленского. Многократные перебежки из партии в партию плохо сказались на состоянии пациента. У него начались провалы в памяти: тут - помню, а тут - не помню. В разряд "не помню" попали и открытые партийные списки.

За три дня до второго тура президентских выборов Лещенко поведал на своем Telegram-канале о своем видении выборов нового парламента. По сути это изложение программы действий Зекоманды для завоевания парламента в случае победы Зеленского на выборах президента.

По мнению Лещенко, выборы должны быть очередными, то есть распускать парламент новому президенту не придется, но выборы пройдут по чисто пропорциональной избирательной системе, вместо смешанной (50% депутатов - от партий пропорционально полученным голосам, 50% - победители в мажоритарных округах), по которой избирались нардепы в 1998, 2002, 2012 и 2014 гг.

Сам Лещенко дал довольно подробное обоснование своей позиции. Вот как это звучит в изложении самого Лещенко. "В случае победы на выборах президента перед Владимиром Зеленским будет стоять дилемма, по какому сценарию дальше двигаться. Как известно, в этом году должны пройти выборы депутатов парламента. Но - вопрос, когда они пройдут и по какой системе", - отметил нардеп.

Первый сценарий - это досрочные выборы в июле, что, по мнению Лещенко, поможет Зеленскому сохранить свой высокий рейтинг и конвертировать его в хороший результат на парламентских выборах. Но у этого сценария есть большой недостаток: сохранится старая избирательная система. "При этом надо понимать, что поменять систему выборов для досрочных выборов не выйдет. Лучше всего к этому готовы нынешние мажоритарщики-коррупционеры, которые засевали гречкой округа пять последних лет. У новых молодых людей будет мало шансов запустить кампанию. По округам пройдет много старых продажных депутатов", - подчеркнул нардеп.

Второй вариант, по словам Лещенко - отказаться от идеи досрочных выборов и провести выборы в парламент, как и положено по Конституции, в последнее воскресенье октября. "При этом есть хоть небольшой, но шанс поменять закон о выборах, уничтожив мажоритарку. Сделать это будет нелегко - в нынешней Раде половина депутатов избралась в округах и не захотят обрезать себе путь в будущий парламент. При грамотной пиар-кампании новый президент может сподвигнуть депутатов к действию, ведь их срок полномочий подходит к концу, на политическом жаргоне эта Рада называется "хромая утка". И депутатам сложно будет бросить вызов новоизбранному популярному президенту Зеленскому, если он захочет проломить закон о выборах", - уверяет Лещенко. В то же время он уверен, что здесь имеется риск, поскольку сохранить популярность в течение полугода будет для президента непросто. "Но оно того стоит - если убрать мажоритарку, то новый парламент будет избираться только по спискам, а значит - это хотя бы уничтожит прямой канал денег подкупа, по которому в парламент попадают коррупционеры", - заключил Лещенко.

И вот теперь можно обсудить третий пункт программы действий Зе!команды. Этот пункт звучит так: Зеленский посылает подальше украинское общество, требующее, как несколько лет убедительно уверял нас Лещенко, ввести пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками на выборах в парламент. Вместо открытых списков останутся закрытые. То есть избирательная система будет точь-в-точь такой, по какой избирались нардепы в 2006 и 2007 гг.

Напомним, тогда почти все те ненавистные нардепу Лещенко "мажоритарщики-коррупционеры, которые засевали гречкой округа", купили себе места в партийных списках и благополучно прошли в парламент вообще безо всякой борьбы за голоса избирателей. Стоимость билета на партийный паровозик, доставляющий пассажиров в парламент, была сравнимой со стоимостью избирательной кампании в мажоритарном округе.

Именно о такой системе сейчас печется Лещенко. Если бы это было не так, если бы Зе-команда выступала за открытые партийные списки, то Лещенко, несомненно, изложил бы этот пункт подробно и обстоятельно. Тем более что это его любимый пункт, в котором он дока. Он бы красочно описал, чем открытые списки лучше закрытых. Закрытые списки позволяют партиям проводить в парламент не только "мажоритарщиков-коррупционеров", которых так не любит Лещенко, но и пресловутых "котов в мешке", которые Лещенко столь же ненавистны, ведь сам он кичится тем, что он - публичный политик и популярный журналист.

Однако сейчас Лещенко вообще сделал фигурой умолчания вопрос о том, по каким спискам будет избираться новый состав нардепов - открытым или закрытым. "Новый парламент будет избираться только по спискам", - сообщил он и тут же спрыгнул с этой темы. Хотя кому, как не ему, который в 2014-2015 гг. посвятил много своих статей разоблачению Игоря Коломойского и его окружения, сейчас рассказать о том, каких "котов в мешке" и для каких коррупционных целей может провести в парламент Коломойский по закрытому списку партии Зеленского.

Разумеется, вопрос о том, почему Лещенко перестал помнить об открытых партийных списках, совершенно второстепенный. Важно то, что он поведал нам о планах Зекоманды. В первой пятерке списка партии Зеленского будут известные публичные фигуры - в их числе, быть может, и тот же Лещенко. А дальше будут чередоваться старые "мажоритарщики-коррупционеры" и новые "коты в мешке" от Коломойского.
 

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