Продвижение под Марьинкой. Что даст ВСУ захват «Крокодила» и Конефермы

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Последние несколько дней на линии соприкосновения прошли под знаком обострения. Практически каждый день официальные сводки пестрят сообщениями о снайперских дуэлях, подрывах, обстрелах и прочие "прелестях" позиционной войны.

Однако на этом фоне как-то в тени осталось достаточно серьезное продвижение нашей группировки на стратегически важном направлении - Марьинском, где позиции противника наиболее уязвимы.

Понимание важности позиций тут у командования боевиков есть еще с лета 2014 г., когда наши добровольцы и бойцы 93-й механизированной бригады буквально на плечах отступающего противника смогли войти непосредственно в Петровский район Донецка. К сожалению, на тот момент не было сил и средств, да и в целом командование АТО крайне осторожно относилось к боям в городской застройке. Ведь в таком высокоурбанизированном пространстве, как Донецк (больше 1 млн жителей на начало войны), даже в случае не слишком интенсивных боев потери гражданского населения были бы значительны.

Понимали свою слабость и пророссийские боевики, которые в июне 2015 г. попытались взять под контроль Марьинку, чтобы обезопасить себе это направление. Но после довольно значительных потерь в Дебальцевской операции зимой именно бои под Марьинкой стали первой ласточкой того, что украинская армия быстро учится. Кроме уничтожения атакующей штурмовой группы, наша артиллерия еще на подходе практически полностью выкосила оперативные резервы боевиков. Впервые в войне активно использовались американские противоминометные РЛС, которые и стали тем самым секретным компонентом победы.

После этого Марьинское направление надолго стало болевой точкой, где рейдовые действия сторон не прекращались практически ни на один день. Вполне обыденным стали снайперские дуэли и минирование прифронтовых территорий.

После весны 2018 г. ситуация и тут резко обострилась. По всей видимости, обе стороны стали активно щупать действиями диверсионно-разведывательных групп оборону. При этом очень важным обстоятельством было то, что, во-первых, тут находится один из контроль-пропускных пунктов, во-вторых, практически полностью отсутствует нейтральная зона и поэтому эффективность обстрелов весьма высока, так как расстояния между позициями небольшие.

И вот с началом весенней кампании подразделения ОТУ "Восток", а конкретно 24-й механизированной бригады смогли значительно изменить ситуацию на Марьинском направлении. В первую очередь в конце марта удалось сбить опорный пункт противника на господствующим над местностью терриконе. Это так называемый опорный пункт "Крокодил" на окраине Петровского района Донецка, с которого контролируется и дорога Красногоровка - Марьинка, и сами поселки. Видео с беспилотника достаточно ясно показало, что противник оставил эту стратегически важную позицию.

А затем силами штурмовых групп удалось взять под контроль конную ферму практически уже в пределах Александровки - пригорода Донецка. Правда, эта информация пока прямо не подтверждена пресс-службой ООС. Однако косвенно командующий генерал-лейтенант Сергей Наев в своем последнем по времени интервью подтвердил, что продвижение таки имело место. Правда, по понятными причинам, весьма завуалировано.

Такое продвижение без дальнейшего развития наступления, как показывает практика последних лет войны на Донбассе, вполне может оказаться весьма неудобной для нашей группировки в плане потерь. Ведь после взятия под контроль всей "серой" зоны дальше только наступление и значит, бои в городской застройке. Иначе, имея преимущество в виде жилых домов (и невозможности применения с нашей стороны артиллерии), противник постоянными обстрелами всем, чем возможно - от снайперских винтовок до станковых гранатометов, - вполне может наносить ощутимые потери в живой силе.

Поэтому каждый случай продвижения стоит рассматривать не только со стратегической точки зрения (формирование плацдарма для будущего наступления), но и с тактической - насколько эти позиции можно будет удержать "малой кровью".

На фоне достаточно бодрых сообщений от наших военных очевидно, что россияне готовятся к локальному наступлению. Где и когда оно будет - большой вопрос. Но то, что планы такие есть, - вполне очевидно. Тут и очередные мобилизационные мероприятия на оккупированных территориях Донецкой области - и хотя раньше это был просто "пшик", никто не может гарантировать, что на этот раз не будет по другому.

Тут и стягивание к линии соприкосновения артиллерии. Причем настолько явное, что это отмечает даже миссия ОБСЕ. Ну и, конечно, крайне провокационная деятельность российских военных на приграничных территориях, где в последнее время с завидной регулярностью проводятся учения откровенно наступательного характера.

Дошло до того, что наши военные в ответ на демонстрацию воздушной мощи были вынуждены провести ответные учения, в которых были задействованы все средства противовоздушной обороны - от тяжелых зенитно-ракетных комплексов С-300 до армейских типа ЗРПК "Тунгуска" и ЗРК "Стрела-10". Понятно, что противника это не впечатлило, однако по крайней мере наши армейцы продемонстрировали свою готовность попытаться отбить первый удар.

Непонятное затишье установилось на Азовском море. Погранслужба даже констатирует, что количество незаконных досмотров и задержек судов, следующих в и из Мариуполя и Бердянска сократилось до минимума за последние несколько месяцев. Что это - затишье перед бурей или россияне поменяли тактику - пока совершенно неясно.

Зато ясно, что впереди нас ждут непростые несколько недель - ведь одной из отработанных тактик россиян было и остается прямое военное вмешательство в период политических перетрубаций у нас. По всей видимости, не отойдут от этой практики они и в этот раз.