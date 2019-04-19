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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как Гройсман и Коболев не могут снизить цены на газ для украинцев

08:30 19.04.2019 |

Новости ТЭК

 Нана Черная / УНИАН

Конфликт премьера Гройсмана и главы «Нафтогаза» Коболева достиг высшей точки накала. Руководитель НАК снова потребовал пересмотра постановления о спецобязательствах компании, чтобы снизить цены на газ для населения. В ответ премьер пригрозил ему отставкой, указав, что разрешение на пересмотр стоимости топлива и так дано. УНИАН разбирался, из-за чего «сыр-бор» и чем он закончится для рядового украинца.

«Юридический» спор продолжается с середины марта. Тогда «Нафтогаз» заявил, что цена на голубое топливо на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения, которую своим постановлением №867 от 19 октября прошлого года установил Кабмин. Этим документом правительство продлило специальные обязательства «Нафтогаза» продавать топливо для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Причем обязало НАК с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно реализовывать газ по утвержденной правительством формуле, которую, кстати, сам Кабмин сейчас оспаривает в суде. «Разночтения» со стороны «Нафтогаза» в сторону понижения цены могут быть не более 2%.

«Нафтогаз» предложил отменить режим спецобязательств, дабы снизить цену топлива, и чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, что доведет до минимума монополию сбытгазов и облгазов, принадлежащих, в большинстве своем, бизнесмену Дмитрию Фирташу. Кстати, сейчас эти «газовые» посредники массово штрафуются за незаконные доначисления в платежках, причем на максимальные суммы.

Кабмин не воспринял инициативу «Нафтогаза», разрешив НАК снижать цену ниже максимальной постановлением от 3 апреля №293. Но механизм расчета стоимости топлива остался прежним. Отменить его, видимо, не представляется возможным, так как все параметры одобрены ключевым кредитором - Международным валютным фондом. «Нафтогаз», учтя решение Кабмина, с 1 апреля снизил стоимость газа на разрешенные постановлением №867 2% - до 8,38 грн за кубометр.

Но по выписанным постановлением №867 параметрам, с 1 мая цена на газ для населения должна еще вырасти на 15%, что отражено и в госбюджете. Отсюда и новая волна конфликта. 17 апреля «Нафтогаз» снова обратился в Кабмин с просьбой отменить постановление №867.

«Настоящее Положение (№867, - УНИАН), в частности, определяет, что цена «Нафтогаза» на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 поднимается на 15% - до уровня 7184,8 грн за 1000 кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение)», - отмечает НАК, добавляя, что рыночная цена газа на май, обнародованная 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за тысячу кубометров с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров.

Но без отмены постановления №867, или приведения новым постановлением Кабмина цены до уровня рыночной, «Нафтогаз» не имеет права самостоятельно снижать стоимость ресурса.

Также НАК сообщила, что постановление №293, принятое правительством 3 апреля 2019 года, не освобождает компанию от обязательства выполнять постановление №867, оно также не возлагает на «Нафтогаз» новые специальные обязательства и не отменяет действующее Положение о спецразрешениях.

В ответ Гройсман пригрозил Коболеву отставкой, заявив, что, НАК до 24 апреля должен установить цену на газ для населения ниже предельно установленной нормы в 8,55 гривни за кубический метр. Видимо, он забыл, что цена и так уже снижена.

«До 24 апреля «Нафтогаз» должен сообщить, что цена рыночная будет ниже 8,55. Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководителя «Нафтогаза» и буду просить украинское правительство поддержать мое предложение. Мне это уже все надоело, как и миллионам украинцев, когда частные интересы менеджмента компании ставятся выше национальных», - заявил премьер и добавил, что «все решения правительства должны быть выполнены. Кто в национальной компании с этим не согласен - заявление на стол и пошли гулять в другую сферу».

Эксперты считают, что выданные «на-гора» постановления Кабмина противоречат друг другу. По факту, создан некий параллельный механизм формирования цены на газ, который не отменяет спецобязательства, но делает их выполнение невозможными. А страдает от этого исключительно потребитель.

В страхе от ответственности

По мнению эксперта по энергетическим вопросам Сергея Дяченко, в возникшем конфликте есть одна немаловажная деталь - газсбыты и облагазы. Ведь спецразрешения продолжают их монополию «посредника» на рынке. А вопрос цены топлива Кабмин и «Нафтогаз» могут утрясти за столом переговоров.

«Спор понятен - Коболев говорит о том, что нужно для снижения цен на газ урегулировать постановление о спецразрешениях, а Гройсман считает, что расписанный механизм должен работать, цены можно и так снизить. В принципе, это сделать можно. Но есть такие хитрые субъекты, как газсбыты. А с ними нужно так работать, чтобы комар нос не смог подточить. Вот НАК и требует официального (с формулой) разрешения Кабмина на снижение цены, чтобы все законодательно соответствовало. Но тогда цепочка газсбытов вывалится. Возможно, «Нафтогаз» под себя все хочет подмять. Но это - большой вопрос. Вот Кабмин и не может решиться на отказ от постановления №867. И правительство, и «Нафтогаз» могут за столом переговоров решить эту проблему. А выиграет от этого только потребитель», - отмечает Дяченко.

Эксперт Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Игорь Стукаленко придерживается такого же мнения: «В целом, регулирует ситуацию постановление №867, которое возлагает определенные обязательства на «Нафтогаз», устанавливает цены, которые коррелируются с факторами на рынке Европы. Но сейчас цены на европейском рынке снижаются. Тренд сохраняется, и это, скорее всего, продолжится в мае. Поэтому есть реальная возможность, о чем и говорит «Нафтогаз», снизить цены для населения... А Кабмин принял постановление №293, которое не согласуется с предыдущим. То есть, два документа противоречащие один другому. Согласно постановлению №867, цены на газ для населения должны быть подняты с 1 мая на 15%. В этом и суть конфликта», - подчеркнул эксперт.

По его словам, формула, выписанная Кабмином, включает некий лаг. В условиях, когда цены на газ росли в Европе, этот механизм защищал потребителя от повышения стоимости топлива. Сейчас же «Нафтогаз» предлагает упразднить или откорректировать постановление из-за снижения стоимости газа. Но тут снова всплывают газсбыты.

«Нафтогазу» облгазы и газсбыты задолжали миллиарды. А тут еще на свое усмотрение НАК должна сама снижать стоимость топлива. Причем Коболев не раз говорил, что монополию облгазов пора прекращать. В этом и есть неопределенность ситуации. Кабмин не может решиться на однозначную позицию из-за непонимания, что из этого получится. Считаю, что Кабмин и «Нафтогаз» должны провести детальные переговоры, чтобы найти выход из ситуации. Думаю, он есть. Спецобязательства не отвечают рыночным реалиям, но они были согласованы с МВФ. Тут тоже вопрос - как быть? В данный момент важно, чтобы ситуация на нашем газовом рынке отвечала европейским принципам и директивам, которые мы должны соблюдать по Соглашению об ассоциации с ЕС. Все несовпадения двух постановлений должны быть устранены», - подытожил эксперт.

Однако пока ни одна из конфликтующих сторон не говорит о переговорах. Каждый отстаивает свою позицию. Причем премьерская особо категорична.

«Реакция у «Нафтогаза» может быть только одна - выполнить постановление правительства и с 1 мая снизить цену на газ. Если они этого не сделают, значит, они не честны по ценообразованию в стране. Я сказал, что на следующем заседании правительства подниму вопрос об увольнении руководителя «Нафтогаза». Я считаю, что им пора перестать крутить этой темой в таком циничном варианте», - заявил Гройсман.
 

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