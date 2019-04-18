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Доллар дорожает из-за католиков и Зеленского
21:49 18.04.2019 |
Американскую валюту завтра нельзя будет перечислить из-за Страстной пятницы, при этом спрос на нее может расти в преддверии второго тура президентских выборов.
Курс доллара уверенно растет. 18 апреля он прибавил на межбанке 15 копеек, и завершил день в рамках 26,86-26,88 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Финансисты хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, и о нехватке «американца».
Импортеры суетились - старались сделать побольше внешнеэкономических платежей наперед: завтра у католиков Страстная пятница, и выходной. В тоже время экспортеры хотели подороже конвертировать свой доллар, потому придерживали выручку. Отсюда и перекос. Завтра межбанк будет торговать на условиях tom - с поставкой на следующий день.
Плюс накладывались попутные факторы. Все, кроме новости о решении суда о незаконной национализации Приватбанка. Казначеи уверяли, что она не повлияла на настроения межбанка, хотя активно там обсуждалась.
Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной назвал 4 фактора, которые формировали сегодня настроения на валютном рынке:
* Высокая активность участников рынка накануне завтрашних торгов на условиях tom в связи с выходным днем в США и Европе.
* Настрой на удорожание доллара, который вчера задал регулятор, активно выкупавший валюту.
* Период налоговых платежей и сокращение навеса гривневой ликвидности.
* Растущая с приближением даты выборов нервозность и котировки наличного рынка.
Рост безналичного курса перерос с подорожание наличного доллара. В среднем на 5 копеек. 18 апреля средний курсовой диапазон на продаже доллара людям расширился до 26,99-27,05 грн./$. Минимальная стоимость «американца» составила 26,85 грн./$, а максимальная - 27,30 грн./$. Финансисты отмечают заметное увеличение продаж наличного доллара, и повышенный спрос на него.
19 апреля банкиры допускают новое подорожание валюты, но надеются, что оно станет небольшим.
«Скорее всего, рынок будет открываться широко - в рамках 26,80-26,90 грн./$. Многое будет зависеть от спроса, в том числе и наличного. На настроения рынка может давить выходной в католических странах и неработающие рынки, а также политический фактор в Украине», - считает Юрий Гриненко.
Напомним, что 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Ровно такой же курсовой диапазон на завтра спрогнозировал и Олег Куринной - 26,80-26,90 грн./$.
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