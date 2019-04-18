Доллар дорожает из-за католиков и Зеленского

Елена Лысенко / UBR.ua

Американскую валюту завтра нельзя будет перечислить из-за Страстной пятницы, при этом спрос на нее может расти в преддверии второго тура президентских выборов.

Курс доллара уверенно растет. 18 апреля он прибавил на межбанке 15 копеек, и завершил день в рамках 26,86-26,88 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Финансисты хором говорили о сокращении валютных продаж экспортеров, и о нехватке «американца».

Импортеры суетились - старались сделать побольше внешнеэкономических платежей наперед: завтра у католиков Страстная пятница, и выходной. В тоже время экспортеры хотели подороже конвертировать свой доллар, потому придерживали выручку. Отсюда и перекос. Завтра межбанк будет торговать на условиях tom - с поставкой на следующий день.

Плюс накладывались попутные факторы. Все, кроме новости о решении суда о незаконной национализации Приватбанка. Казначеи уверяли, что она не повлияла на настроения межбанка, хотя активно там обсуждалась.

Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной назвал 4 фактора, которые формировали сегодня настроения на валютном рынке:

* Высокая активность участников рынка накануне завтрашних торгов на условиях tom в связи с выходным днем в США и Европе.

* Настрой на удорожание доллара, который вчера задал регулятор, активно выкупавший валюту.

* Период налоговых платежей и сокращение навеса гривневой ликвидности.

* Растущая с приближением даты выборов нервозность и котировки наличного рынка.

Рост безналичного курса перерос с подорожание наличного доллара. В среднем на 5 копеек. 18 апреля средний курсовой диапазон на продаже доллара людям расширился до 26,99-27,05 грн./$. Минимальная стоимость «американца» составила 26,85 грн./$, а максимальная - 27,30 грн./$. Финансисты отмечают заметное увеличение продаж наличного доллара, и повышенный спрос на него.

19 апреля банкиры допускают новое подорожание валюты, но надеются, что оно станет небольшим.

«Скорее всего, рынок будет открываться широко - в рамках 26,80-26,90 грн./$. Многое будет зависеть от спроса, в том числе и наличного. На настроения рынка может давить выходной в католических странах и неработающие рынки, а также политический фактор в Украине», - считает Юрий Гриненко.

Напомним, что 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Ровно такой же курсовой диапазон на завтра спрогнозировал и Олег Куринной - 26,80-26,90 грн./$.