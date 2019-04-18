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Админсуда Киева удовлитворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка
13:32 18.04.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выведении неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" (Киев) с рынка с участием государства, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НБУ.
"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - сказал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента центробанка Виктор Григорчук.
Ранее в этот день, 18 апреля 2019 года, Окружной админсуд Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства.
"В очередной раз обращаем внимание: порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - подчеркнул В.Григорчук.
В центробанке также отметили, что НБУ предложит Совету по финансовой стабильности обратиться к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Кабинету министров относительно подобных судебных практик, причиняющих вред международному имиджу Украины.
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