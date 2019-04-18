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Коломойский вернется в Украину в случае победы Зеленского
10:35 18.04.2019 |
В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину. Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы".
На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил:
"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - рассказал олигарх.
С сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам".
"Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе", - добавил он.
Как уточняют журналисты, олигарх подразумевает вероятное расследованиеФБР, о котором ранее сообщили СМИ, а в самом Федеральном Бюро "не подтвердили и не опровергли" его.
"Да. В связи с якобы расследованием в США, потому что нет никаких комментариев. Ничего не понятно. Поэтому адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация", - рассказал Коломойский.
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