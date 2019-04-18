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Валютные распродажи завершились 17 апреля небольшим ростом курса доллара
23:57 17.04.2019 |
Курс доллара на межбанке поднялся на 2 копейки, и остановился в рамках 26,71-26,73 грн./$, сообщил . Это максимум дня, а минимальным значением в ходе торгов было 26,65 грн./$.
«Разнонаправленное движение котировок в узком диапазоне обусловлено ситуативным преобладанием предложения валюты вследствие потребности в гривне для налоговых платежей и расчетов за купленные вчера ОВГЗ на 13,5 млрд грн, из которых 8,1 млрд грн номинированы в гривне. А также спросом со стороны импортеров и спекулянтов, стремящихся не пропустить локальный курсовой минимум», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Казначеи открыто говорят, что доллара на безналичных торгах сегодня было предостаточно. Просто продавали его по разным ценам. Самые низкие курсы ставили иностранцы, которым нужно было срочно рассчитаться с Минфином за гособлигации. А самые низкие - украинские экспортеры, которые пытались повыгоднее конвертировать свою выручку.
Первой, конечно же, расхватали валюту у нерезидентов, и главным покупателем стал Нацбанк: скупал по 26,67 грн./$, и объемы его приобретений, по оценке банкиров, превысили традиционные $15 млн. В последнюю очередь покупали дорогой доллар, и даже его не хватило всем желающим - потому высокие котировки и зафиксировались на закрытии межбанка. Финансисты подсчитали, что если НБУ вы выходил на торги или покупал меньше «американца», то безналичный курс сегодня провалился бы на уровне 26,55-26,60 грн./$.
Впрочем, большой трагедии из 2-копеечного подорожания доллара никто, конечно, не делал. Обсуждали лишь проваленную возможность для укрепления гривны, которое сейчас невыгодно власти по двум причинам:
* Нужно активно наращивать золотовалютные резервы Нацбанка, чтобы расплачиваться по госдолгу. Пик платежей приходится на май, когда придется искать для кредиторов порядка $2 млрд.
* У власти хронические проблемы с наполнением госбюджета. И если экспортеры будут невыгодно конвертировать свою валютную выручку, то еще меньше заплатят доходов в госказну. То есть усугубят ситуацию.
Ситуация на межбанке никак не сказалась на наличных курсах. Средняя стоимость продажи доллара людям 17 апреля осталась на уровне 26,90-27,0 грн./$. Минимальная зафиксировалась на 26,79 грн./$, а максимальная - на 27,05 грн./$. Выкупали валюту у населения в рамках 26,50-26,85 грн./$.
Иностранцы сегодня рассчитались с Минфином за гособлигации, потому не будут активно затаривать межбанк валютой завтра. Главными его поставщиками станут наши экспортеры, которые борются за каждую копейку в курсе.
«Думаю, 18 апреля безналичный рынок откроется в рамках 26,67-26,75 грн./$. Экспортеры могут предпринимать попытки поднять вверх валютные котировки. Получился ли это у них - станет ясно, когда поймем объем спроса», - сказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Олег Куринной оставил на завтра старый прогноз - 26,70-26,80 грн./$.
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