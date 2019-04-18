На кого будет работать Высший совет правосудия после выборов

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая стлица

Президентские выборы совпали с существенными переменами в другой системе власти - судебной.

Помимо выборов президента апрель ознаменовался еще двумя важными событиями. Во-первых, должно наконец завершиться формирование Верховного суда (ВС), который, напомним, был создан вместо старого Верховного суда Украины и начал свою работу 15 декабря 2017 г. Пока что он сформирован только на 60%. Во-вторых, должны быть прекращены полномочия почти половины членов Высшего совета правосудия (ВСП). На их места должны прийти новые члены.

Главный вопрос, возникающий в связи с этими переменами, - будут ли они способствовать усилению независимости судебной системы и установлению в Украине верховенства права.

Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" в состав ВС входят не более 200 судей, назначаются они президентом по результатам конкурса. На данный момент назначены 118 судей ВС, отобранных на первом конкурсе. 31 июля 2018 г. ВСП в ответ на обращение Государственной судебной администрации Украины согласовал количество судей ВС - 196 штатных единиц. 2 августа Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) объявила второй конкурс, а 6 марта 2019 г. назвала 78 лучших кандидатов. 20 марта и 8 апреля ВСП внес президенту представление на назначение 75 новых судей ВС (три кандидатуры ВСП отклонил). Президентского указа об их назначении до сих пор нет.

К каким группам влияния внутри ВС примкнут новые судьи - об этом пока говорить рано. Наверняка можно прогнозировать лишь то, что после второго тура президентских выборов начнется перегруппировка сил внутри ВС. Усилится, естественно, та группа влияния, которая ориентируется на победивший лагерь.

Еще один немаловажный момент - среди 75 представленных к назначению новых судей ВС есть два члена ВСП: Игорь Бенедисюк и Николай Гусак. Для них это очень удачная смена места работы, поскольку их срок полномочий как членов ВСП как раз подошел к концу.

Напомним, что ВСП был создан 12 января 2017 г. путем реорганизации Высшего совета юстиции (ВСЮ). Члены ВСЮ, в их числе Бенедисюк и Гусак, обрели статус членов ВСП, при этом Бенедисюк, возглавлявший ВСЮ, стал председателем ВСП.

На данный момент 12 из 21 члена ВСП являются выходцами из ВСЮ. Однако закон о ВСП установил, что полномочия этих членов ВСП оканчиваются 30 апреля 2019 г. И кто заполнит эти 12 вакансий - тоже очень интересный вопрос.

Девять членов ВСП, которые не пребывали в составе ВСЮ, - это председатель ВС Валентина Данишевская (она была избранная на этот пост 30 ноября 2017 г. и является членом ВСП по должности) и восемь членов, избранных в 2017-2018 гг. на съездах судей. 16 апреля 2019 г. один из этой восьмерки, судья Киевского апелляционного суда Владимир Говоруха, избран председателем ВСП вместо Бенедисюка, подавшего в отставку. Как и Бенедисюка, Говоруху называют ставленником Банковой, насколько это соответствует действительности - покажет практика (например, в ходе принятия решений о назначении новых судей или увольнении нынешних).

Всего квота съездов судей составляет 10 членов ВСП. Двое недостающих новых членов ВСП были избраны заблаговременно съездом судей, состоявшимся 19-20 декабря 2018 г. Это судья Шестого апелляционного административного суда (г. Киев) Светлана Шелест и экс-судья Высшего административного суда Украины Лариса Иванова. Знающие люди говорят, что их кандидатуры тоже были согласованы с Банковой (как и кандидатуры судей, ставших членами ВСП ранее). Так ли это - опять же практика покажет.

Также заблаговременно избрала двух новых членов ВСП по своей квоте всеукраинская конференция прокуроров, прошедшая 20-21 декабря 2018 г. Счастливчиками стали прокурор Днепропетровской области Виктор Матвийчук и глава корпорации "Українська правнича група" Игорь Фомин (он был адвокатом Юрия Луценко на суде, приговорившем его в феврале 2012-го к лишению свободы на четыре года).

15 февраля 2019 г. съезд адвокатов избрал в ВСП по своей квоте Павла Гречковского и Алексея Маловацкого, которые уже являются членами ВСП. Первый из них был избран членом ВСЮ в апреле 2015-го съездом адвокатов, второй - назначен Верховной Радой в мае 2015-го.

14 марта 2019 г. прошел съезд представителей юридических вузов и научных учреждений. На нем тоже планировалось избрать двух членов ВСП, но необходимое число голосов набрал только один: глава Западного регионального научного центра Национальной академии правовых наук Украины Виктор Грищук.

Таким образом, после 30 апреля в ВСП будет 16 членов. Этого достаточно, чтобы ВСП смог продолжить работу: закон гласит, что ВСП является полномочным, если имеет не менее 15 членов. Однако тот же закон установил, что для внесения президенту представления о назначении судьи за такое решение должно проголосовать не менее 14 членов ВСП. Поэтому каждый голос будет на счету.

Сейчас остаются незаполненными пять вакансий: по две от президента и от Верховной Рады, одна от съезда представителей юридических вузов и научных учреждений. Поскольку заполняться эти места будут уже после президентских выборов, то можно ожидать, что соотношение сил внутри ВСП сдвинется в пользу победившего лагеря.

В какой мере ВСП сумеет быть независимым? Как и в случае Верховного суда, это вопрос прежде всего к самим его членам. Но, конечно, будет иметь значение и то, захочет ли победившая команда соблюдать правила приличия. Кстати, в ходе предвыборной кампании от сторонников обеих команд звучали призывы (и даже обещания) выбросить всю судебную систему на помойку как насквозь прогнившую и начать строить новую. Поэтому победителю придется как-то учитывать этот общественный запрос.