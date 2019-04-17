Взятка Крючкова. Сможет ли ГБР посадить Сытника

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Бывший "бютовец" Дмитрий Крючков, который должен был бы стать для НАБУ главным свидетелем громкого коррупционного дела против окружения Петра Порошенко, становится оружием против Артема Сытника.

От экстрадиции в Украину подозреваемого в коррупции директора компании "Енергомережа" Дмитрия Крючкова все ожидали новых скандальных разоблачений в отношении изрядно демонизированного СМИ нардепа от БПП Игоря Кононенко, а то и лично президента Петра Порошенко. Почву для таких ожиданий за несколько дней до первого тура выборов президента подготовило антикоррупционное расследование программы "Схемы", построенное практически исключительно на записях телефонных переговоров Крючкова якобы с Кононенко и братьями Суркисами. Также в журналистском расследовании цитировалось письмо Крючкова из немецкой тюрьмы, где тот обещал добиваться как можно более быстрой экстрадиции в Украину, чтобы раскрыть всю преступную закулису украинской власти.

Первое обещание было исполнено, и 15 апреля Крючков прилетел в Украину, а вот дальше началось странное. Сначала экс-нардеп от БЮТ отказался давать показания следователям НАБУ, заявив, что будет говорить только в суде. А через два дня, когда суд начал рассматривать вопрос об избрании для Крючкова меры пресечения, тот начал говорить, но не совсем то, чего от него ждали. Ожидаемые показания против Кононенко были, но ничего принципиально нового и отличного от материалов журналистского расследования не звучало. Между тем Крючков удостоил своим вниманием директора НАБУ Артема Сытника, прямо обвинив последнего в получении взятки в размере полмиллиона долларов. Дескать, фирма Крючкова оплатила Сытнику "содействие в следствии" и по этому факту якобы существует некое уголовное дело, о чем, как заверяет Крючков, должен быть в курсе генпрокурор Юрий Луценко.

Подобный поворот в деле вполне может иметь для карьеры Сытника если не фатальные, то крайне болезненные последствия. Ведь это далеко не первое обвинения директора НАБУ в коррупции, и теперь Сытнику будет крайне сложно выглядеть безупречно как в глазах украинцев, так и в глазах американских партнеров.

Расследование "Схем" было полностью построено на записях переговоров Крючкова и все выглядело так, будто журналисты получили эти записи как раз от НАБУ, более того, складывалось впечатление, что Крючков готов заключить с Бюро сделку, в рамках которой он дает показания против окружения Порошенко. Теперь же все выглядит так, будто сделку с НАБУ Крючков заключать передумал или с самого начала не собирался и готов воспользоваться сложными отношениями между антикоррупционными ведомствами в собственных целях.

Ведь после того как Крючков публично обвинил Сытника во взятке, соответствующее уголовное производство было зарегистрировано Государственным бюро расследований, в то же время у НАБУ в его отношениях с подозреваемым Крючковым возникает нечто наподобие конфликта интересов, и активные следственные действия в отношении свидетеля против директора НАБУ будут выглядеть несколько странно. Таким образом, можно предположить, что Крючков, дав показания против Сытника, поставил свое дело на паузу на неопределенный срок.

При этом не нужно забывать о непростых отношениях между Сытником и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким. И то, что САП предлагает меру пресечения для Крючкова в виде вполне подъемного залога, дает основания полагать, что прокуратура в этой истории скорее на стороне Крючкова, чем Сытника. Так что история со взяткой, которую якобы брал Сытник, еще получит продолжение.

Что же касается Сытника, то для него сейчас наступают не самые приятные дни. Мало того что эффективность работы НАБУ все еще крайне близка к нулю, так еще и обвинения в коррупции посыпались со всех сторон. Сначала НАБУ оказалась не с лучшей стороны замешана в "Бигусгейте", причем на уровне как минимум первого замдиректора Гизо Углавы, теперь вот новые обвинения уже персонально в адрес Сытника. Тут еще и ночной визит Сытника к Порошенко все обязательно вспомнят. В общем, ни о какой безупречной репутации главного антикоррупционера страны не может быть и речи, что будет отражаться не только на Сытнике, но и на всех расследованиях НАБУ. Какой-нибудь условный Ляшко, узнав о том, что НАБУ в чем-то его подозревает, обязательно заявит что-то вроде: "Как можно верить чиновнику, которому по полмиллиона в чемоданах заносят?". Учитывая, что и без того НАБУ никого из высокопоставленных коррупционеров не может посадить, для Сытника все это может закончиться полной делегитимизацией ведомства.

Но падение репутации опасно для Сытника не только внутриукраинскими последствиями, но и международными. Не секрет, что директор НАБУ всегда был несколько привилегированным лицом для посольства США в Украине, но чем в большем количестве коррупционных скандалов будет замешан Сытник, тем более обременительным он станет для Мари Йованович. При этом положение самой Йованович, учитывая публичный скандал вокруг Байдена и НАБУ, далеко от устойчивого. И коррупционный шлейф за Сытником вполне могут подхватить недоброжелательные к Йованович республиканцы уже в Вашингтоне. Может случиться и так, что Сытнику, лишенному поддержки из-за рубежа и авторитета в Украине, придется самому писать заявление об отставке.