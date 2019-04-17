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Ожидания бизнеса по объемам производства, инфляции и курса гривны улучшились, - НБУ
09:54 17.04.2019 |
Национальный банк констатирует, что украинские компании в 1-м квартале 2019 года улучшили свои прогнозы как по темпам роста экономики, так и по развитию собственного бизнеса в течение следующих 12 месяцев.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Предприятия ожидают замедления инфляции и умеренного ослабления курса.
В первом квартале ожидания бизнеса по деловой активности улучшились.
Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7% (в предыдущем квартале - 117,3%).
Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в т. ч. за счет роста производства и реализации продукции, в т. ч. на экспорт.
Более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев.
Лишь 8,7% ожидают уменьшения объемов реализации продукции.
Больше всего ожидают роста предприятия строительства, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и связи.
Более трети компаний ожидает роста экспорта.
Более трети (33,6%) компаний прогнозирует, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет.
Пятая часть компаний - 19,4% - прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти.
А 14% компаний ожидают сокращения персонала.
Наиболее оптимистично настроены предприятия в строительстве и перерабатывающей промышленности.
Бизнес готовится поднимать зарплаты, большинство компаний - 74,1% - считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут.
Менее одного процента компаний не прогнозируют роста зарплат.
Улучшились ожидания бизнеса по инфляции.
Предприниматели ожидают, что в течение следующих 12 месяцев инфляция составит 9%.
В предыдущем квартале показатель был выше - 9,5%.
Улучшение инфляционных ожиданий связано, в частности с оптимистичными прогнозами бизнеса курса гривны.
В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 29,32 UAH/USD.
В предыдущем квартале этот показатель составил - 29,99 UAH/USD.
Опрос проводился с 4 февраля по 6 марта 2019 года.
В опросе приняли участие 703 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).
Среди опрошенных предприятий 17,6% - компании перерабатывающей промышленности, 16,6% - сельского хозяйства, 15,8% - оптовой торговли, 12,7% - транспорта и связи, 6,7% - добывающей промышленности, 5% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,7% - розничной торговли , 2,7% - строительства, остальные 18,2% - предприятия других отраслей.
Как сообщали Українські Новини, в январе Национальный банк констатировал, что ожидания бизнеса по росту потребительских цен в следующие 12 месяцев усилились до 9,5% с 8,9% кварталом ранее.
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