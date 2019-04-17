В ожидании халявы: Почему Зеленский может стать последним президентом Украины

Юрій Васильченко / Depo.ua

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют, что Украина может стать первой в мире страной, где на выборах президента победил телевизор.

На вопрос, что должен сделать следующий президент в свои первые 100 дней работы, три самых распространенных ответа респондентов были следующими: снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%, подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 35,5%, начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 32,4%. Об остальных ответах чуть позже, сначала о ключевой тройке требований.

Можно сколько угодно говорить, что высокие тарифы на газ - это цена независимости, а существенное снижение цен на голубое топливо возможно лишь в случае возвращения к коррупционным схемам по поставкам российского газа, и что в этих коррупционных схемах всегда были задействованы высокопоставленные должностные лица и Украины, и России. Именно эти схемы создали у нас прослойку олигархов, которых ненавидят даже не 30% граждан, а значительно больше. Украинцы не готовы платить за энергетическую независимость своей страны, отсюда и обнародованные цифры. А еще результат многолетней антитарифной информационной кампании, которая велась едва ли не всеми политическими силами. Ешьте, не обляпайтесь...

Сможет ли Зеленский в случае своей победы снизить стоимость газа? Эксперты считают, что некоторое снижение возможно при трех условиях: первое - возвращение к разнице в ценах для населения и промышленности, что является путем для газовых махинаций прошлого, второе условие - отказ от субсидий, третье - газ собственной добычи. Это мы уже проходили, когда свой газ продавался по себестоимости, что привело к уменьшению добычи из-за нерентабельности и автоматически - к увеличению импорта российского газа. Не следует также забывать о позиции МВФ, который очень чувствителен к отступам страны-должницы от взятых на себя обязательств. Украина в этом году должна выплатить почти 6 млрд долларов долгов, в следующем - чуть больше шести миллиардов. Да, эти долги накапливались не при Зеленском, но так просто взять и отказаться от них нельзя. Это прямой путь к дефолту, который, конечно, можно пережить, однако с социальным взрывом и катастрофическим падением рейтинга президента и всей власти. К тому же, тарифы - это полномочия Кабмина.

Следующий вопрос - неприкосновенности. Эти 35,5% - жертвы телевизора, откуда годами звучит одно и то же: никого не могут посадить, потому что у них неприкосновенность. 17 октября 2017 года Петр Порошенко внес в Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины, отменяющий неприкосновенность народных депутатов Украины. Тогда и позднее он призвал депутатский корпус поддержать законопроект, но нынешние слуги народа на эти призывы не отреагировали. Главная их отмазка звучала так: пусть с себя снимет неприкосновенность, а с нас нельзя, потому что будет политическое давление.

Еще до первого тура выборов Зеленский обещал, что в случае победы внесет в ВР законопроект о снятии неприкосновенности со всех. Следует учитывать, что отмена иммунитета требует изменений в Конституции, и для этого нужны три результативных голосования, в том числе и конституционного большинства. Послушного большинства в Раде у Зеленского нет и, скорее всего, по результатам осенних выборов, не будет. Те же результаты КМИС свидетельствуют, что за "Слугу народа" готовы проголосовать почти 26% опрошенных (это сейчас, а до осени 100 дней пройдет), что не позволяет единолично сформировать большинство. Из других, кто имеет на сегодня шансы попасть в парламент, представители «Оппоплатформы» точно не поддержат снятие неприкосновенности, БПП - только в случае, если Зеленский и компания не прибегнут к политическим преследованиям своих сегодняшних оппонентов, а это сомнительно (об этом дальше), "Батькивщины" - также вопрос. Все будет зависеть от планов Тимошенко на будущий парламент и свой статус в нем. Проще говоря, от результатов политического торга. То есть отмена неприкосновенности со всех выглядит скорее утопией.

Третье ключевое требование - расследование коррупционных дел. Именно тема коррупции близкого окружения Порошенко наиболее эффективно сыграла против него во время предвыборной кампании. Среди тех, кто больше всего педалировал эту тему, были СМИ, лояльные к Зеленскому. В случае его избрания президентом придется давать рассерженному народу зрелища, поэтому вполне вероятно, что все громкие дела будут вестись под сопровождение громкого пиара НАБУ. Однако, во-первых, далеко не факт, что во всех делах, которые сейчас вешают на Порошенко, есть хоть что-то, что можно передать в суд; во-вторых, эти дела будут исключительно политически мотивированными. Если увидим попытку посадить самого Петра Алексеевича, это ожидаемо спровоцирует конфликты в Украине и вызовет негативную реакцию у наших западных партнеров, в первую очередь США. На России, правда, будут рукоплескать.

Можно прогнозировать: тема посадок иссякнет сразу после парламентских выборов. Зеленскому, если он хочет досидеть свой срок, придется договариваться со всеми, а не только с пророссийскими силами. Которые также очень хотят увидеть Порошенко на скамье подсудимых. Поэтому в итоге будем иметь еще одно невыполненное желание украинцев.

Далее в перечне проблем, которые, по мнению украинцев, должен решить новый президент - переговоры с Россией. Таких "украинцев" оказалось 23,3%. Не критично, но они есть. Здесь можно ответить коротко: переговоров с РФ не будет; Зеленский и люди, которые ведут его к власти, на самоубийц не похожи. В отношении России политика Зе будет напоминать политику Порошенко. Ну, разве что, добавится какая-то театральность. В противном случае, повторимся, свой президентский срок он не досидит.

Следующие желания украинцев: снизить зарплату топ-чиновникам (18,4%) - это личная заслуга господина Коболева и правления "Нафтогаза"; начать переговоры с ЕС и США в отношении Донбасса и Крыма (16,4%) - избиратели, которые не в курсе, что такие переговоры длятся пять лет; ускорить расследование преступлений против Майдана (9,4%) - по этому поводу Порошенко уже высказывался, добавить нечего; инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками (8%) - это частично может быть реализовано, но в следующую Верховную Раду будут выбирать либо по старому закону, либо по закрытым партийным спискам; выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента (5,5%), - это также возможно, однако ничего, кроме пиара, который быстро забудется, не даст; инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) (5,2%) - трогать Сытника Зеленскому не позволят Штаты, что касается САП, то кадровые изменения станут возможными только после прихода на Резницкую нового генпрокурора, что вряд ли произойдет за 100 дней.

В самом конце списка стоят "начать переговоры о вступлении в ЕС" (3,3%) и "начать переговоры о вступлении в НАТО" (2,8%). Здесь рука сама просится написать failed state. Но все же остается надежда, что нынешние выборы - это все же не конец Украины.