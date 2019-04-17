В ожидании халявы: Почему Зеленский может стать последним президентом Украины

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ожидании халявы: Почему Зеленский может стать последним президентом Украины

09:36 17.04.2019 |

Политика

 Юрій Васильченко / Depo.ua

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют, что Украина может стать первой в мире страной, где на выборах президента победил телевизор.

На вопрос, что должен сделать следующий президент в свои первые 100 дней работы, три самых распространенных ответа респондентов были следующими: снизить тарифы на коммунальные услуги - 39,1%, подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента - 35,5%, начать / ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений - 32,4%. Об остальных ответах чуть позже, сначала о ключевой тройке требований.

В ожидании халявы: Почему Зеленский может стать последним президентом Украины

 

Можно сколько угодно говорить, что высокие тарифы на газ - это цена независимости, а существенное снижение цен на голубое топливо возможно лишь в случае возвращения к коррупционным схемам по поставкам российского газа, и что в этих коррупционных схемах всегда были задействованы высокопоставленные должностные лица и Украины, и России. Именно эти схемы создали у нас прослойку олигархов, которых ненавидят даже не 30% граждан, а значительно больше. Украинцы не готовы платить за энергетическую независимость своей страны, отсюда и обнародованные цифры. А еще результат многолетней антитарифной информационной кампании, которая велась едва ли не всеми политическими силами. Ешьте, не обляпайтесь...

Сможет ли Зеленский в случае своей победы снизить стоимость газа? Эксперты считают, что некоторое снижение возможно при трех условиях: первое - возвращение к разнице в ценах для населения и промышленности, что является путем для газовых махинаций прошлого, второе условие - отказ от субсидий, третье - газ собственной добычи. Это мы уже проходили, когда свой газ продавался по себестоимости, что привело к уменьшению добычи из-за нерентабельности и автоматически - к увеличению импорта российского газа. Не следует также забывать о позиции МВФ, который очень чувствителен к отступам страны-должницы от взятых на себя обязательств. Украина в этом году должна выплатить почти 6 млрд долларов долгов, в следующем - чуть больше шести миллиардов. Да, эти долги накапливались не при Зеленском, но так просто взять и отказаться от них нельзя. Это прямой путь к дефолту, который, конечно, можно пережить, однако с социальным взрывом и катастрофическим падением рейтинга президента и всей власти. К тому же, тарифы - это полномочия Кабмина.

Следующий вопрос - неприкосновенности. Эти 35,5% - жертвы телевизора, откуда годами звучит одно и то же: никого не могут посадить, потому что у них неприкосновенность. 17 октября 2017 года Петр Порошенко внес в Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины, отменяющий неприкосновенность народных депутатов Украины. Тогда и позднее он призвал депутатский корпус поддержать законопроект, но нынешние слуги народа на эти призывы не отреагировали. Главная их отмазка звучала так: пусть с себя снимет неприкосновенность, а с нас нельзя, потому что будет политическое давление.

Еще до первого тура выборов Зеленский обещал, что в случае победы внесет в ВР законопроект о снятии неприкосновенности со всех. Следует учитывать, что отмена иммунитета требует изменений в Конституции, и для этого нужны три результативных голосования, в том числе и конституционного большинства. Послушного большинства в Раде у Зеленского нет и, скорее всего, по результатам осенних выборов, не будет. Те же результаты КМИС свидетельствуют, что за "Слугу народа" готовы проголосовать почти 26% опрошенных (это сейчас, а до осени 100 дней пройдет), что не позволяет единолично сформировать большинство. Из других, кто имеет на сегодня шансы попасть в парламент, представители «Оппоплатформы» точно не поддержат снятие неприкосновенности, БПП - только в случае, если Зеленский и компания не прибегнут к политическим преследованиям своих сегодняшних оппонентов, а это сомнительно (об этом дальше), "Батькивщины" - также вопрос. Все будет зависеть от планов Тимошенко на будущий парламент и свой статус в нем. Проще говоря, от результатов политического торга. То есть отмена неприкосновенности со всех выглядит скорее утопией.

Третье ключевое требование - расследование коррупционных дел. Именно тема коррупции близкого окружения Порошенко наиболее эффективно сыграла против него во время предвыборной кампании. Среди тех, кто больше всего педалировал эту тему, были СМИ, лояльные к Зеленскому. В случае его избрания президентом придется давать рассерженному народу зрелища, поэтому вполне вероятно, что все громкие дела будут вестись под сопровождение громкого пиара НАБУ. Однако, во-первых, далеко не факт, что во всех делах, которые сейчас вешают на Порошенко, есть хоть что-то, что можно передать в суд; во-вторых, эти дела будут исключительно политически мотивированными. Если увидим попытку посадить самого Петра Алексеевича, это ожидаемо спровоцирует конфликты в Украине и вызовет негативную реакцию у наших западных партнеров, в первую очередь США. На России, правда, будут рукоплескать.

Можно прогнозировать: тема посадок иссякнет сразу после парламентских выборов. Зеленскому, если он хочет досидеть свой срок, придется договариваться со всеми, а не только с пророссийскими силами. Которые также очень хотят увидеть Порошенко на скамье подсудимых. Поэтому в итоге будем иметь еще одно невыполненное желание украинцев.

Далее в перечне проблем, которые, по мнению украинцев, должен решить новый президент - переговоры с Россией. Таких "украинцев" оказалось 23,3%. Не критично, но они есть. Здесь можно ответить коротко: переговоров с РФ не будет; Зеленский и люди, которые ведут его к власти, на самоубийц не похожи. В отношении России политика Зе будет напоминать политику Порошенко. Ну, разве что, добавится какая-то театральность. В противном случае, повторимся, свой президентский срок он не досидит.

Следующие желания украинцев: снизить зарплату топ-чиновникам (18,4%) - это личная заслуга господина Коболева и правления "Нафтогаза"; начать переговоры с ЕС и США в отношении Донбасса и Крыма (16,4%) - избиратели, которые не в курсе, что такие переговоры длятся пять лет; ускорить расследование преступлений против Майдана (9,4%) - по этому поводу Порошенко уже высказывался, добавить нечего; инициировать изменение системы парламентских выборов - отмена мажоритарных выборов и переход к пропорциональной системе с открытыми списками (8%) - это частично может быть реализовано, но в следующую Верховную Раду будут выбирать либо по старому закону, либо по закрытым партийным спискам; выставить на продажу помещения, машины и другие активы Государственного управления делами, которое занимается обеспечением президента (5,5%), - это также возможно, однако ничего, кроме пиара, который быстро забудется, не даст; инициировать перезапуск антикоррупционных органов (НАБУ, САП) (5,2%) - трогать Сытника Зеленскому не позволят Штаты, что касается САП, то кадровые изменения станут возможными только после прихода на Резницкую нового генпрокурора, что вряд ли произойдет за 100 дней.

В самом конце списка стоят "начать переговоры о вступлении в ЕС" (3,3%) и "начать переговоры о вступлении в НАТО" (2,8%). Здесь рука сама просится написать failed state. Но все же остается надежда, что нынешние выборы - это все же не конец Украины.
 

ПО РУБРИКАМ

14:06 НБУ намерен обновить требования к заполнению реквизитов расчетных документов с использованием IBAN

12:42 Справочный курс гривни вырос на 4,13 коп. до 26,6864 грн

11:47 Аналитики банка Goldman Sachs полагают, что инвесторам не стоит рассчитывать на большую прибыль в 2019 году

11:43 Биржи АТР закрылись 17 апреля разнонаправленно на внутренней статистике

11:39 Курсы валют по карточным операциям на 17.04.19

11:34 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.04.19

11:34 16 апреля НБУ выдал банкам рефинансирование 1 млн гривен

11:32 НБУ продал 16 апреля банкам депозитные сертификаты на 10,4 млрд гривен

11:31 Остатки средств на корсчетах банков 17.04.19

11:29 15 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $62 млн до $215,7 млн

10:00 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.04.19

09:06 Стоимость золота 17 апреля перешла к росту после снижения с начала недели

08:54 Евро 17 апреля дорожает к доллару на росте аппетита к риску

08:20 В НБУ заявили о сокращении наличных денег в обращении

08:00 Биржи США выросли 16 апреля на отчетах компаний

• дальше…

12:38 Бензин А-95 на АЗС Киева 17 апреля продают по 26,39 - 30,99 гривны

12:16 Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 10 млрд гривен в 1-м квартале

09:54 Ожидания бизнеса по объемам производства, инфляции и курса гривны улучшились, - НБУ

09:06 Стоимость золота 17 апреля перешла к росту после снижения с начала недели

08:49 Цена нефти Brent 17 апреля обновила максимум с ноября на данных API о снижении запасов в США

08:40 Формирование экспертных групп для закупок лекарств впервые было публичным - Минздрав

08:20 В НБУ заявили о сокращении наличных денег в обращении

08:15 Кабмин аккумулирует на дороги 55 миллиардов

08:08 К системе Электронный чек присоединились около 200 субъектов - ГФС

16.04 Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

• дальше…

14:13 Опрос: 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории СССР и мировой истории

13:11 В РФ заявили, что Украина не имела права жаловаться в морской трибунал ООН

13:04 Украина подала в международный трибунал иск против РФ о пленных моряках

09:10 Трамп отказался положить конец военной поддержке в Йемене

16.04 Польша предоставила всем детям до 18 лет право получать 500 злотых в месяц

16.04 Укрнафта победила Россию в международном арбитраже

16.04 Рост розничного кредитования может стать источником риска для банков СНГ - Fitch

16.04 Госдума России приняла закон об изоляции Рунета

16.04 Стамбул на грани финансового банкротства

16.04 Банк Японии может опустить процентные ставки намного ниже 0%

15.04 Еврокомиссия выделит 200 миллионов евро на газопровод Норвегия-Польша

15.04 Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей

15.04 Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав

15.04 Евросоюз изменил Газовую директиву

15.04 У объединившихся правых популистов ЕС нет единой программы

• дальше…

12.04 Поляки построят мусороперерабатывающий комплекс для Винницы

12.04 В Украине могут появиться диагональные «зебры»

12.04 Мужская сборная Украины по сквошу заняла третье место на командном чемпионате Европы в Португалии

12.04 Киевляне старше 45 лет могут получить ваучер на обучение в столичной службе занятости - КГГА

09.04 Укравтодор открыл первый участок новой бетонной дороги

08.04 ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

08.04 Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября

08.04 К 2030 году на всех маршрутах Украины должны работать автобусы категории Neoplan или их аналогии

05.04 Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL

04.04 С июля новые парковки нужно будет обустраивать электрозарядками

04.04 В Киеве продлили пилотный проект по прокату велосипедов

02.04 КС признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую

01.04 В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства

29.03 Равнение на Польшу. Когда Украина скажет да медицинской марихуане

26.03 Украина поднялась в рейтинге паспортов

• дальше…

13:22 Пленные моряки и синдром Харьковских соглашений

13:11 В РФ заявили, что Украина не имела права жаловаться в морской трибунал ООН

13:04 Украина подала в международный трибунал иск против РФ о пленных моряках

09:36 В ожидании халявы: Почему Зеленский может стать последним президентом Украины

09:21 Когда украинские ракеты будут лететь в два раза дальше российских

16.04 Смогут ли Порошенко и Зеленский создать широкую коалицию

16.04 72,2% опрошенных КМИС готовы проголосовать за Зеленского, 25,4% - за Порошенко во втором туре выборов Президента

16.04 Генпрокурор Луценко: Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений

16.04 В суде пояснили, почему Савченко и Рубан вышли на свободу

16.04 Савченко и Зеленский. Почему освобождение «Пули» ударит именно по комику

16.04 «Лоббист» комика: Кто такой Бернар-Анри Леви, который организовал встречу Зеленского с Макроном

16.04 Порошенко обвинил Данилюка в конфликте интересов из-за ПриватБанка

15.04 Аудит Нацбанка - почему это угроза?

15.04 Мораторий на землю имеет прямую связь с коррупцией - Порошенко

15.04 Почему в УПЦ МП растерялись от успеха Зеленского

• дальше…

13:48 Марка Genesis сделала компактный электрокар с гильотинами

11:52 Sony становится конкурентом Uber

09:40 Снова вместе: Qualcomm и Apple пришли к соглашению о прекращении всех судебных разбирательств

16.04 Искусственный интеллект начинает влиять на сферу торговли нефтью и газом

16.04 Samsung начала принимать заказы на изготовление 5-нм чипов

15.04 Учёные впервые напечатали практически полноценное человеческое сердце, используя клетки пациента

15.04 Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

15.04 Автомобили Volvo для Европы начнут общаться друг с другом

15.04 Xiaomi выпустила велосипедный насос MIJIA Bicycle Pump за $30

15.04 Страны ЕС окончательно согласовали ужесточение экологических норм для автомобилей

15.04 Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав

15.04 Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade

15.04 Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня

15.04 Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft

15.04 Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух

• дальше…

08.04 Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

22.03 Почему люди предпочитают руководителей-скептиков

21.03 Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

18.03 JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно