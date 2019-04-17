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АНАЛИТИКА

Когда украинские ракеты будут лететь в два раза дальше российских

09:21 17.04.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Усиление огневой мощи артиллерии является одним из приоритетов в модернизации украинской армии в последние годы. И это неудивительно - по самым скромным подсчетам в ходе активной фазы войны на Донбассе примерно 70% личного состава - это работа артиллерии. Причем это правило действовало с обеих сторон.

Еще одним уроком донбасской войны стала ужасающая эффективность систем залпового огня. Летом 2014 г. это дешевое, абсолютно неточное оружие оказалось настоящим кошмаром для наших бойцов - в какой-то момент даже появился такой термин как "градобоязнь".

И если боевикам россияне передавали только БМ-21 "Град", то сами много и охотно использовали и БМ-27 "Ураган", и БМ-30 "Смерч". Причем эти системы применяли не только со своей территории, но, и с оккупированных территорий - как было, например с обстрелом Краматорска 10 февраля 2015 г.

Понятно, что и наши военные после стабилизации фронта пристальное внимание стали уделять реактивной артиллерии.

Прежде всего была модернизирована система БМ-27 "Ураган". Причем доработки были минимальными и касались прежде всего шасси - фирма "Техимпекс" стала устанавливать новые дизельные двигатели Д-245 белорусского производства. По заявлению военных, это позволило вдвое уменьшить объемный расход топлива. Так, ныне на 100 км расходуется 80 л дизельного топлива вместо 150 л бензина на советском варианте.

И если с "Ураганами" все более или менее понятно, то для БМ-21 "Град" ситуация несколько сложнее - тут кроме замены еще советского шасси необходимо и освоить производство реактивных снарядов, запас которых на складах оказался не бесконечным - во многом благодаря тому, что использовали "Грады" в отличии от тех же "Ураганов" гораздо более масштабно.

Поэтому фактически с 2015 г. начались работы по разворачиванию серийного производства 122-мм неуправляемых снарядов на отечественных мощностях. Причем одновременно решалась проблема увеличения их эффективности.

Как показывает практика россиян, то тут вариантов может быть два - увеличение дальности стрельбы и увеличение боевой части при сохранении стандартной дальности.

Так, для "Града" в РФ давно были разработаны снаряды серии 9М500, которые имели дальность стрельбы до 30-40 км (и их, кстати, широко применяли в ходе войны на Донбассе, причем исключительно российская кадровая армия).

И одновременно на вооружении есть и снаряды для РСЗО 9К51М "Торнадо-Г" (немного модернизированный вариант БМ-21 "Град"), которые имеют дальность стрельбы в 20 км, зато увеличенную боевую часть. Разнообразные варианты снарядов для "Града" также освоены в производстве в Польше и Турции.

У нас же пошли по варианту увеличения дальности поражения целей. О чем на днях на пресс-конференции заявил генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев. Таким образом, официально подтверждена информация, которая уже долгое время циркулировала в среде военных как неофициальная.

Снова-таки отметим, что кроме увеличения дальности (по некоторым данным - в два раза, что в принципе совершенно реальные цифры - примерно такие же, например, у "поляков") будут улучшены характеристики точности, управляемости, рассеивания осколков.

Все работы велись за счет КБ "Южное" и в ближайшее время ожидаются заводские испытания опытных ракет - как наземные, так и летные. А не за горами - государственные, которые как видится пройдут достаточно быстро, так как армии эти ракеты нужны "как воздух" и много.

Это понимают и в Днепре, так как в конце прошлого года закупили на Западе целую технологическую линию для изготовления корпусных детали из металлических материалов технологией ротационного раскачивания. Эта довольно передовая технология позволяет изготовлять корпуса с разнопрофильной внутренней поверхностью без сварных швов и шпоночных соединений. А значит это сильно упростит процесс производства корпусов для ракет, уменьшит их массу, а значит и сильно скажется на себестоимости - причем в сторону уменьшения.

Сборку снарядов планируют организовать на Павлоградском механическом заводе, который специализируется на изготовлении твердотопливных двигателей и их элементов. Пока совершенно непонятно есть ли отечественные разработки боевой части, однако представители "Южмаша" в числе прочего указали, что их конструкторское бюро разрабатывает не только корпуса, но и "элементов боеприпасов". Поэтому вполне можно ожидать появления на новых ракетах кроме осколочно-фугасной боевой части еще и кассетной или с воздушным подрывом (или их обоих сразу).

По сути, повторяется история с ракетами для БМ-30 "Смерч" - отечественный корректируемый вариант получил название "Вільха". Буквально за два года военная промышленность смогла освоить его производство и ныне он изготовляется сотнями "с нуля". А тут задача более простая и видимо будет решена в более короткие сроки.

Пока ничего не слышно о попытках производства 220-мм неуправляемых ракет для БМ-27 "Ураган", но по всей видимости необходимости в этом особой нет - эти ракеты еще есть на складах в достаточном количестве. Хотя в условиях противостояния с агрессивной Россией никакое количество не может признано достаточным.

Таким образом, можно говорить при достаточном финансировании уже в ближайшее время военная промышленность может обеспечить армия неуправляемыми и корректируемыми снарядами для всего спектра состоящих на вооружении систем залпового огня. Что позволит значительно повысить боевую эффективность и вполне себе укладывается в доктрину неядерного сдерживания противника.
 

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