Нацбанк 16 апреля не проводил агрессивных скупок валюты, потому курс находился в узком коридоре

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютный рынок перестало лихорадить, безналичный курс доллара опускается плавно и с минимальными ценовыми колебаниями. 16 апреля он потерял 2 копейки, и межбанк закрылся в рамках 26,70-26,71 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Просто феноменальный результат, особенно с учетом роста объемов торгов, и множества факторов, влияющих на рынок. Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной назвал четыре основных:

* Начало календарного периода бюджетных платежей.

* Ожидание результатов очередного аукциона Минфина по размещению облигаций внутреннего госзайма.

* Умеренный предвыборный отрыв наличного рынка по котировкам доллара, как точка приложения спекулятивной активности.

* Участие регулятора в торгах с выкупом доллара по курсу 26,73-26,74 грн./$, обозначившее курсовой индикатор для участников рынка.

Казначеи отметили сегодня сдержанность регулятора, который не сильно усердствовал в выкупе валюты: приобрел лишь порядка $15 млн.

«На протяжении всех торгов фиксировался стабильный спрос на доллар. Он совпадал с предложением, потому не наблюдалось существенных перекосов. Торговля шла узко: сначала в рамках 26,71-26,72 грн./$, а затем в диапазоне 26,70-26,71 грн./$», - заверил Юрий Гриненко.

Наличные курсы валют не менялись. Как и вчера средняя стоимость продажи доллара людям находилась в рамках 26,90-27,0 грн./$. Минимальный ценник стоял на 26,79 грн./$, а максимальный - на 27,40 грн./$. Выкуп валюты у людей происходил в рамках 26,50-26,84 грн./$.

Завтрашнее курсовое движение во многом будет зависеть от действий Нацбанка. Казначеи уверены, что доллара будет продаваться много - ключевыми продавцами останутся нерезиденты, которым нужно будет оплачивать приобретенные гривневые ОВГЗ. Если НБУ продолжит скупать «американца» также умеренно, то курс гривны укрепится. И может стоять или расти, если чиновники пожадничают и устроят агрессивную скупку.

«Скорее всего, 17 апреля межбанк будет открываться в рамках 26,65-26,72 грн./$. Иностранцы наверняка продолжат свои продажи, а дальше все будет зависеть от настроений на рынке. Но шансы укрепить гривну есть», - считает Юрий Гриненко. Олег Куринной спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 26,70-26,80 грн./$.