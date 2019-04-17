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КС выдал первый обеспечительный приказ о запрете взыскивать квартиру автора конституционной жалобы как предмет ипотеки
19:44 16.04.2019 |
Конституционный Суд выдал первый обеспечительный приказ о запрете взыскивать квартиру автора конституционной жалобы как предмет ипотеки.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.
КС впервые применил механизм обеспечительных приказов.
Так, во вторник при рассмотрении конституционной жалобы Андрея Дерменжи относительно соответствия Конституции положений частей 1, 2 статьи 23 закона "Об ипотеке" Большая палата КС приняла меры по обеспечению этой конституционной жалобы путем издания обеспечительного приказа.
"Автор ходатайства утверждает, что в случае выполнения окончательного судебного решения, на которое обращено взыскание на его квартиру, он и его семья фактически окажутся "на улице без жилья и без средств", - сказано в сообщении пресс-службы суда.
В соответствии с действующим законодательством Конституционный Суд в исключительных случаях по собственной инициативе может принять меры по обеспечению конституционной жалобы, выдав обеспечительный приказ, который является исполнительным документом.
Данный обеспечительный приказ устанавливает запрет осуществлять обращение взыскания на предмет ипотеки - квартиру, принадлежащую Дерменжи.
Выполнение обеспечительного приказа Конституционным Судом возлагается на Министерство юстиции.
Обеспечительный приказ теряет силу со дня принятия КС решения или постановления им решения о закрытии конституционного производства по этому делу.
Обеспечительный приказ направлен в Министерство юстиции и субъекту права на конституционную жалобу.
Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2016 года Конституционный Суд получил первую конституционную жалобу.
30 сентября 2016 года изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу.
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