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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Смогут ли Порошенко и Зеленский создать широкую коалицию

13:57 16.04.2019 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Обычно под общественным договором понимают договор между обществом и властью. Но сейчас скорее желателен договор между двумя частями общества.

Вряд ли необходимо доказывать, что эти выборы вновь раскололи электорат. Однако есть и отличие от 2004 и 2010 гг. Тогда главная линия раскола проходила по региональному признаку, противопоставляя западные, центральные и северные регионы восточным и южным. На теперешних выборах раскол электората по региональному признаку тоже был заметен. Но все же главным был другой раскол - по предпочитаемой модели отношений между населением и государством.

У тех, кто проголосовал за Владимира Зеленского, а таких было много по всей Украине - от севера Луганщины до самого Закарпатья, доминируют патерналистские ожидания от государства. Эти избиратели фактически голосовали не столько за Зеленского, сколько против Петра Порошенко, мстя ему за то, что он не защитил их от войны, от обвала гривни, роста тарифов, падения жизненного уровня и всяких прочих неурядиц. Именно этого ждали от него многие из тех, кто поддержал его в 2014-м, обеспечив легкую победу, а сейчас выбрал Зеленского - лелея те же надежды.

У тех, кто сейчас проголосовал за Порошенко, наоборот, сильно восприятие государства как своего личного дела. Для них лозунг "Україна понад усе" - не пустой звук. И ради Украины, ради отрыва ее от России и возвращения в Европу они терпели неурядицы и готовы были потерпеть еще. У них тоже есть немало претензий к Порошенко, но гораздо сильнее были опасения насчет того, что Зеленский окажется крайне слабым, неопытным и некомпетентным игроком на геополитической арене и растеряет все те достижения, которых смог добиться Порошенко.

Таким образом, сейчас украинское общество оказалось перед опасностью: то, что его разъединяет, может получить огромный перевес над тем, что его объединяет. Потому что объединяющих ценностей, как показали президентские выборы, слишком мало.

В этой ситуации может оказаться полезной (или даже спасительной) идея общественного договора. Обычно под общественным договором понимают договор между обществом и властью. Но сейчас скорее нужен договор между двумя частями общества.

На первый взгляд, такой договор фантастичен в условиях, когда одна часть общества имеет своего президента, а другая выталкивается в оппозицию. Но почву для нового общественного договора могут создать выборы в парламент. Для этого необходимо, чтобы две политические силы, являвшиеся на президентских выборах главными соперниками, создали в новом парламенте широкую коалицию, которая работала бы на усиление объединяющих ценностей.

Конечно, у этой идеи может найтись немало противников в обоих лагерях. Но все же ситуация не безнадежна. Союз двух соперников не имел бы смысла, если бы их ценности были абсолютно противоположными. Тогда результирующий вектор был бы нулевым: одна сторона просто сводила бы на нет все усилия другой стороны, и наоборот.

Однако при всей остроте конкуренции между командами Порошенко и Зеленского они не являются идеологическими антагонистами. Нельзя сказать, что одна команда изо всех сил тянет Украину на Запад, а другая - в "русский мир". Хотя среди сторонников Зеленского есть немало адептов "русского мира", но они все же не преобладают.

Ценности двух команд не противоположны, а скорее перпендикулярны друг другу. Утрируя, можно утверждать, что сторонники Порошенко в большинстве своем - прежде всего патриоты Украины, а сторонники Зеленского - главным образом патриоты собственного холодильника. Но все же это гораздо лучше, чем если бы сторонники Зеленского в большинстве своем были патриотами России. В конце концов, Россия Украине - враг, а холодильник - нет, так почему бы Украине и холодильнику не стать союзниками.

На практике такой союз требует оформления в виде коалиционного соглашения и затем закрепления в виде совместного правительства. Но не стоит сводить общественный договор к одному лишь коалиционному соглашению, которое само по себе - лишь декларация о намерениях. Необходимо, чтобы общественный договор воплотился еще и в принципах формирования коалиционного правительства.

У каждой стороны есть свои приоритеты. К примеру, для команды Зеленского принципиальными вопросами являются рост доходов населения, недопущение повышения тарифов на ЖКУ и пенсионного возраста. Но для этого нужно обеспечить сохранение и ускорение экономического роста, а также уметь договариваться с МВФ. Поэтому было бы логично все министерства, отвечающие за финансово-экономическую и социальную сферу, отдать именно этой команде.

В то же время для команды Порошенко принципиальными вопросами являются дальнейшее укрепление армии и оборонной промышленности, обеспечение национальной безопасности (включая информационную) и правопорядка, продвижение по закрепленному в Конституции курсу на интеграцию в НАТО и ЕС, усиление позиций украинского языка в культуре и образовании. Было бы логично отдать этой команде соответствующие министерства, а также гарантировать, что доля их финансирования в общем объеме бюджетных расходов не будет сокращаться.

Понятно, что такой союз может оказаться недолговечным. Не исключено, что уже через полгода одна сторона будет обвинять другую в разворовывании средств, выделяемых на дороги, и слышать встречные обвинения в хищениях в оборонной промышленности. Впрочем, возможна и противоположная опасность, когда обе стороны будут с обоюдного согласия дерибанить бюджетные средства каждая в своей сфере ответственности.

Чтобы этого не случилось, необходимо усиление контрольных функций общества и баланс между интересами государства и холодильника - это в общем-то довольно реалистичная основа для общественного договора. Если широкая коалиция продержится пять лет, то следующие президентские и парламентские выборы будут уже не столь драматичными. Просто потому, что уровень жизни в Украине повысится, а значит, полный холодильник и успешная Украина будут уже не конкурирующими, а взаимодополняющими ценностями.
 

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