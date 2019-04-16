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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Генпрокурор Луценко: Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений

11:42 16.04.2019 |

Политика

 

Генеральная прокуратура Украины настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и их освобождение из-под стражи не будет означать снятие с них обвинения, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятие обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из т.н. ДНР для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

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Броварской райсуд Киевской области не успел рассмотреть ходатайство по поводу продления меры пресечения Надежды Савченко и Владимира Рубана, поскольку адвокаты обвиняемых заявили большое количество ходатайств.

Комментируя действия суда, которые привели к освобождению Н.Савченко и В.Рубана из-под стражи, генпрокурор заявил: "Ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, вынуждает признать: судебная система тяжело больна".

"Причина первая - разрешенные законом манипуляции с бесконечными изменениями адвокатов. У Савченко таких адвокатов (какие то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит во ВР. Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд... Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу. Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод по этому делу только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории", - написал он.

Ю.Луценко напомнил, что дело Савченко-Рубана 28 января 2019 года было направлено в суд с обвинительным актом, "поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда".

Как сообщалось, Н.Савченко и В.Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. Соответствующее решение было принято судом в ночь с понедельника на вторник.

Как известно, Н.Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. В.Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

25 февраля Верховный суд Украины принял решение, согласно которому дело Савченко-Рубана должно было рассматриваться в Соломенском райсуде Киева. 26 марта коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство стороны защиты Н.Савченко и В.Рубана об отводе коллегии, после чего дело передали в Киевский апелляционный суд для определения подсудности дела в другом суде.

29 марта Киевский апелляционный суд направил в Верховный суд обвинительный акт в деле Савченко - Рубана для определения подсудности. Но 3 апреля Верховный суд вернул в Киевский апелляционный суд обвинительный акт в этом деле.

Киевский апелляционный суд направил дело в Дарницкий районный суд Киева. Но 11 апреля Дарницкий райсуд удовлетворил заявление адвоката В.Рубана Валентина Рыбина об отводе коллегии судей, и дело снова было направлено в Киевский апелляционный суд.

12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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