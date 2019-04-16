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Савченко и Зеленский. Почему освобождение «Пули» ударит именно по комику
09:01 16.04.2019 |
У Зеленского есть три конкурирующие команды: люди Коломойского, его старое окружение и его приобретенное, так называемое либеральное окружение. Ни одной из этих команд не выгодно освобождение Савченко. И в то же время они молчаливо приветствуют решение Броварского суда.
Решение суда - это пощечина всем нам, хотя бы потому, что освободили человека, который с территории так называемой ДНР перевез оружие, чтобы расстрелять Верховную Раду. И попутно - накрыть весь правительственный квартал минометным огнем. За освобождением Савченко, я считаю, стоит непосредственно Медведчук, который показал, что "русские своих не сдают". Но это только часть этой истории. Куда важнее, что будет дальше.
По логике, судью должны были бы срочно отстранить и начать проверку, а Савченко и Рубана повторно посадить. И это был бы лучший вариант для всех нас. Иначе именно Савченко имеет все шансы начать создавать свои нацкорпусы и народные дружины по свержению преступной власти. И этой властью может быть совсем не Порошенко.
Краткосрочная выгода (показать слабость позиций Порошенко) в ближайшей перспективе может привести к куда худшим последствиям, ведь мы все прекрасно понимаем, что Савченко - сама по себе никто, но как инструмент (точнее, один из инструментов) в руках россиян является еще одним фронтом, который будет открыт против всех нас вообще и будущего президента в частности. Отмашки по типу того, что "мы ее всегда потом сможем посадить", - это отмашки самодовольных индюков, которые не хотят мыслить хотя бы на два шага вперед.
Что будет делать Савченко на свободе? Прежде всего, она будет кричать о мире на востоке и требовать референдумов. Я уверен, что она будет создавать парамилитарные организации, и при поддержке россиян они могут стать довольно серьезным явлением. Я не удивлюсь, если специально для нее расчистят один из округов на юго-востоке и в новый парламент она войдет, как голос юго-востока, который хочет мира.
При этом я вовсе не хочу преувеличивать роль Савченко - она эксцентричная и мало контролируемая. Но она и не является главным оружием россиян. Она - один из игроков на этом поле, которому отведена вполне конкретная роль пушечного мяса, на которую она с радостью согласилась.
И последнее. В течение последних лет наши элиты (так же, как и наш люмпен) забыли одну из ключевых истин: слова материальны. Именно поэтому мы перестали следить за тем, что мы говорим, потому что, на первый взгляд, за это нет никакой ответственности. К сожалению, эта ответственность догоняет не столько конкретного политика, сколько все общество. Поэтому очень символично, что человек, придумавший политологический ход с фильмом о расстреле парламента, сейчас де-факто целуется с человеком, который едва не расстрелял действующий парламент. И это только начало нового фильма.
На этих выборах, как бы они не закончились, у нас произошла революция (я уже писал об этом ранее). А из любой революции в любой точке мира есть только три выхода: новая революция (гражданская война), диктатура и выход из кризиса благодаря консенсусу элит. К сожалению, консенсуса элит мы не увидим. В любом случае, пока не верится, что это возможно.
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