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Порошенко обвинил Данилюка в конфликте интересов из-за ПриватБанка
07:58 16.04.2019 |
Президент Петр Порошенко призвал экс-министра финансов Александра Данилюка покинуть штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка по которому государство судится с Игорем Коломойским в лондонском суде.
Петр Порошенко, увидев в студии ICTV представителя штаба Зеленского, поднял «один очень сложный вопрос».
«Вопрос национализации. Это была инициатива кризисного штаба и там стояла подпись министра финансов Александра Данилюка. Господин Данилюк, когда готовился иск в лондонский суд, де-факто обеспечивал позицию Украины - защиту интересов государства против ПриватБанка, против Коломойского. На сегодняшний день, когда он уволился, перешел в штаб, где одним из руководителей штаба работает Андрей Богдан, который представляет Коломойского в суде против Украины и представляет (его. - Ред.) в штабе. В юриспруденции это, Александр, называется конфликт интересов. Конфликт интересов означает преступление, поскольку вы, владея тайной информацией о позиции государства, пошли работать в штаб, где работает господин Богдан, который представляет Коломойского. И когда это не обсуждается, то мы имеем огромные риски. Знаете какая сумма иска? $5 млрд, если не ошибаюсь. А иск государства - $2,5 млрд», - заявил Петр Порошенко в эфире «Свобода слова».
В ответ экс-министр финансов Данилюк заявил, что «любая информация о ПриватБанке не является секретной».
«Все решения были приняты прозрачно, в том числе и при вашем участии. Поэтому ни мне, как и вам, нечего было бы скрывать. Вспомните, когда был иск в лондонский суд, у нас был разговор по этому поводу, и я вам говорил, Петр Алексеевич, что меня очень беспокоит ваша личная позиция и позиция генерального прокурора, которые на самом деле мешали мне, как министру финансов, ПриватБанку, руководству ПриватБанка защищать интересы Украины в лондонском суде», - утверждал он.
Порошенко попросил уточнить, «в чем это проявлялось».
«В том, что, у нас прямо допрос тут происходит, это привело к тому, что я на следующий день требовал отставки Юрия Луценко, потому что вы меня настойчиво попросили поделиться всей информацией по лондонскому суду с человеком, который до этого встречался с Игорем Коломойским в Амстердаме. И я считал, что это не является позицией президента, который защищает интересы страны. У меня много вопросов по поводу того времени и кто и чьи интересы защищал, - заявил экс-министр. - Я занимался национализацией. Я как министр финансов и член правительства, мы спасли банк от банкротства. Это было наше решение, за что я буду нести ответственность перед всеми гражданами».
Данилюк призвал оставить вопрос ПриватБанка «между вами»: «Порошенко и Коломойский, разбирайтесь сами, в любых судах у вас будет такая возможность. Не надо цеплять государство».
«Когда господин Коломойский вывел средства вкладчиков и сумма выведенных средств, в соответствии с аудитом, составляет 150 млрд грн, это не междусобойчик между президентом и олигархом, который вывел деньги из государства. Это именно на министра финансов ложится персональная ответственность по обоснованности его национализации», - сказал Петр Порошенко, подчеркнув, что он не удовлетворен, как НАБУ расследует дела по ПриватБанку и «Укрнафте». Недавно Андрей Богдан, как представитель штаба Зеленского, встречался с главой НАБУ Артемом Сытником, а Игорь Коломойский потребовал $2 млрд за банк.
«Правовая позиция, которая передана от имени государства в лондонский суд, это абсолютная тайна. Хочу подчеркнуть, что я не знаю и не имею права знать эту правовую позицию. Никогда ее не слышал, поскольку это нарушение закона. А господин Данилюк знает, и сегодня он работает в штабе, в котором работают люди Коломойского. Поэтому это содержит признаки преступления. Господин Данилюк, остановитесь и выйдите из штаба, поскольку это конфликт интересов, - призвал его Порошенко. - Дело по ПриватБанку рассматривается в лондонском суде. На кону миллиарды государственных денег: или риск их потерять, или возможность их получить. Поэтому когда экс-министр финансов работает на сторону, против которой выступает государство, это вопрос национальной безопасности».
Напомним, «отец» национализации ПриватБанка - бывший министр финансов Александр Данилюк - поверил кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, что он не намерен возвращать ПриватБанк бывшему собственнику Игорю Коломойскому в случае победы на выборах.
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